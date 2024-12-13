Déverrouillez une portée mondiale avec un générateur de vidéos d'entreprise multilingue
Produisez sans effort du contenu vidéo multilingue de haute qualité et étendez votre portée mondiale grâce à la génération de voix off alimentée par l'AI.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une publicité dynamique de 30 secondes pour les réseaux sociaux, conçue pour les propriétaires de petites entreprises et les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux, illustrant la puissance des avatars AI pour créer du contenu engageant. Le style visuel doit être moderne et énergique, avec des coupes rapides et des couleurs vives, complété par une voix off amicale et entraînante. Mettez en avant la facilité avec laquelle les avatars AI de HeyGen peuvent être personnalisés pour produire un contenu percutant sur les réseaux sociaux, captant instantanément l'attention du public.
Produisez une vidéo explicative informative de 90 secondes, destinée aux équipes produit et aux éducateurs, détaillant les avantages d'un générateur de vidéos AI pour des sujets complexes. La présentation visuelle doit être animée et riche en infographies, avec une voix off claire, conversationnelle et facile à comprendre. Soulignez comment la génération de voix off de HeyGen, combinée à sa vaste bibliothèque de médias/stock, simplifie la création de vidéos explicatives complètes, rendant l'apprentissage accessible et engageant.
Concevez une vidéo promotionnelle créative de 45 secondes destinée aux créateurs de contenu et aux éducateurs en ligne, démontrant la flexibilité des modèles de vidéos personnalisés pour les vidéos YouTube. L'esthétique visuelle doit être soignée et adaptable, reflétant des identités de marque diverses, avec un style de présentation enthousiaste et clair. Concentrez-vous sur la façon dont les modèles et scènes de HeyGen et la fonctionnalité de texte à vidéo à partir d'un script permettent aux utilisateurs de générer rapidement des vidéos YouTube de haute qualité à partir d'un simple texte, permettant une personnalisation et une cohérence de marque sur tous les canaux.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Apprentissage et développement mondiaux.
Développez et localisez efficacement des cours de formation en utilisant l'AI, étendant votre portée à un public mondial et à des apprenants diversifiés.
Formation d'entreprise améliorée.
Exploitez les vidéos et avatars AI pour créer des modules de formation dynamiques et engageants qui améliorent considérablement la compréhension et la rétention des employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la production de vidéos créatives ?
HeyGen simplifie la production de vidéos créatives en transformant le 'texte en vidéo' grâce à une AI avancée. Notre plateforme agit comme un puissant 'générateur de vidéos AI', permettant aux utilisateurs de produire rapidement du contenu de qualité professionnelle en utilisant simplement un script.
HeyGen peut-il créer des avatars AI réalistes pour mon contenu ?
Absolument ! HeyGen permet aux utilisateurs de tirer parti des 'avatars AI' réalistes pour livrer des présentations et des messages engageants. Cette capacité est parfaite pour améliorer la 'création de vidéos multilingues', garantissant que votre contenu résonne à l'échelle mondiale.
Quels types de contenu créatif puis-je produire avec HeyGen ?
Avec HeyGen, vous pouvez produire une large gamme de 'contenus créatifs', y compris des 'vidéos YouTube' engageantes, du 'contenu dynamique pour les réseaux sociaux' et des 'vidéos explicatives' captivantes. Nous offrons des 'modèles de vidéos personnalisés' pour simplifier votre production.
HeyGen prend-il en charge la création de vidéos de formation AI ?
Oui, HeyGen est un outil idéal pour générer des 'vidéos de formation AI' de haute qualité et des 'présentations d'affaires' percutantes. Nos fonctionnalités robustes garantissent des expériences d'apprentissage professionnelles et engageantes pour votre public.