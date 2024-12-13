Créateur de Vidéos d'Annonce Multilingue : Créez un Impact Global
Créez facilement des vidéos d'annonce produit époustouflantes pour des audiences mondiales avec des voix off AI et un montage vidéo automatisé.
Développez une vidéo d'entreprise concise de 45 secondes pour les employés internes des succursales internationales, introduisant une nouvelle politique à l'échelle de l'entreprise. Le style visuel et audio doit être professionnel et informatif, avec un avatar AI amical délivrant les messages clés. Améliorez l'accessibilité en utilisant la capacité "Sous-titres/légendes" de HeyGen pour garantir une compréhension claire à travers divers contextes linguistiques, renforçant ainsi la valeur d'un créateur de vidéos AI pour les communications internes.
Produisez une vidéo engageante de 15 secondes pour les réseaux sociaux afin de promouvoir un événement virtuel mondial à venir, ciblant un large public de participants potentiels. Le style visuel doit être dynamique et vibrant, incorporant des coupes rapides et des superpositions de texte animées accrocheuses, le tout sur une piste instrumentale entraînante et tendance. Exploitez la fonctionnalité "Templates & scenes" de HeyGen pour assembler rapidement une vidéo multilingue professionnelle qui capte l'attention et incite à l'inscription.
Construisez une vidéo explicative claire et informative de 60 secondes démontrant une nouvelle fonctionnalité de votre service, destinée aux utilisateurs existants qui peuvent avoir des contextes linguistiques divers. L'approche visuelle doit être épurée et fonctionnelle, utilisant des enregistrements d'écran ou des animations simplifiées pour illustrer les étapes, accompagnée d'une voix off générée par AI calme et amicale. Améliorez la clarté et la portée mondiale en utilisant la capacité "Text-to-video from script" de HeyGen pour traduire et générer facilement du contenu pour différentes régions, en faisant un créateur de vidéos AI efficace pour l'éducation des utilisateurs.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités Performantes.
Produisez rapidement des vidéos d'annonce et des publicités percutantes pour captiver votre marché cible à travers diverses langues et régions.
Annonces Engagantes sur les Réseaux Sociaux.
Générez des vidéos d'annonce captivantes pour les réseaux sociaux et des clips en plusieurs langues pour étendre instantanément votre portée.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'annonce multilingues ?
HeyGen utilise l'AI pour transformer vos scripts en vidéos d'annonce dynamiques et multilingues, complètes avec des voix off AI et des sous-titres pour des audiences mondiales. Cela permet un montage vidéo automatisé et une diffusion efficace de votre message à travers les langues.
Quelles options créatives HeyGen offre-t-il pour des vidéos d'annonce personnalisables ?
HeyGen propose une large gamme de modèles vidéo, de contrôles de marque personnalisés et une bibliothèque multimédia, vous permettant de créer des vidéos d'annonce uniques et engageantes. Vous pouvez également utiliser des vidéos animées et améliorer les visuels avec l'AI pour une touche professionnelle.
HeyGen peut-il convertir mon script en vidéo d'annonce rapidement et efficacement ?
Absolument, la plateforme alimentée par AI de HeyGen convertit efficacement votre script en une vidéo d'annonce complète, incluant des voix off AI professionnelles et des visuels dynamiques. Cela simplifie le processus de production vidéo, rendant facile la création de vidéos d'annonce d'entreprise ou de produit.
Comment HeyGen soutient-il l'atteinte d'audiences mondiales avec des vidéos d'annonce ?
HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos multilingues avec des outils de traduction AI et des sous-titres multilingues, garantissant que votre annonce résonne avec des audiences mondiales diverses. Notre plateforme optimise vos vidéos pour une portée large et un impact maximal.