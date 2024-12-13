Générateur de Vidéos d'Annonces Multilingues : Créez un Impact Global Rapidement
Créez sans effort des annonces de produits et d'événements époustouflantes pour un public mondial avec la génération de vidéos AI et la génération de voix off fluide.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une mise à jour de communication interne de 45 secondes pour les employés mondiaux et les parties prenantes internes, annonçant une nouvelle initiative de l'entreprise. La vidéo doit avoir un style visuel professionnel mais chaleureux, utilisant des graphiques épurés et une musique de fond calme, accompagnée d'une voix off AI amicale et claire. Ce projet de générateur d'annonces AI se concentre sur la création de vidéos multilingues fluides en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour garantir un message cohérent dans toutes les versions linguistiques, rendant les mises à jour complexes accessibles à tous.
Créez un extrait d'instruction de 60 secondes destiné aux nouveaux utilisateurs et aux professionnels créatifs qui explorent les outils AI, démontrant une astuce rapide pour générer du contenu engageant. Le style visuel et audio doit être informatif et encourageant, présentant des démonstrations d'interface claires avec une musique d'ambiance douce et une narration calme et guidante. Cette démonstration de générateur de texte en vidéo utilise les modèles et scènes de HeyGen pour un démarrage rapide, illustrant efficacement la puissance de la génération de vidéos AI dans une application pratique.
Produisez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes pour inviter les professionnels de l'industrie à un sommet technologique mondial. Les visuels doivent être énergiques et excitants, accompagnés d'une musique contemporaine engageante, et présenter une voix off AI enthousiaste délivrée en plusieurs langues pour atteindre un public diversifié. Ce projet de vidéos marketing met en avant l'attrait de l'événement avec un support multilingue, utilisant pleinement le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen pour garantir une apparence optimale sur toutes les plateformes et inclut des avatars AI captivants pour inciter à l'inscription.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création Rapide de Publicités Performantes.
Produisez rapidement des vidéos marketing et publicités multilingues captivantes, en exploitant l'AI pour stimuler l'engagement et les conversions à l'échelle mondiale.
Élargir l'Apprentissage et la Formation Globale.
Générez des vidéos de formation d'entreprise et du contenu éducatif multilingues, les rendant accessibles à un public mondial plus large pour un apprentissage amélioré.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos multilingues pour les vidéos marketing mondiales ?
HeyGen vous permet de créer sans effort des vidéos marketing époustouflantes avec un support multilingue, grâce au doublage AI avancé et aux sous-titres et traductions automatiques. Cela permet d'atteindre un large public et de créer des vidéos multilingues très efficaces adaptées à des marchés diversifiés.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen le générateur d'annonces AI idéal pour les annonces de produits et d'événements professionnels ?
HeyGen offre des outils intuitifs pour créer des annonces de produits et d'événements percutantes, servant de puissant générateur d'annonces AI. Vous pouvez exploiter des modèles personnalisables et des contrôles de marque robustes pour garantir que vos messages résonnent de manière professionnelle et cohérente.
Puis-je utiliser HeyGen pour convertir du texte en vidéos captivantes avec des avatars AI réalistes ?
Absolument. Le générateur de texte en vidéo innovant de HeyGen vous permet d'entrer votre script et de le faire vivre avec des avatars AI réalistes. Associé à une génération de voix off avancée, votre contenu sera livré avec une narration engageante et naturelle.
Comment HeyGen simplifie-t-il l'ensemble du processus de génération de vidéos AI ?
HeyGen simplifie la génération de vidéos AI en fournissant une plateforme complète où vous pouvez facilement créer des vidéos de haute qualité à partir d'un script en utilisant une variété de modèles. Son interface intuitive rend le montage vidéo accessible, du script à l'exportation finale, pour divers usages comme les vidéos de formation d'entreprise.