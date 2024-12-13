Générateur de Vidéos AI Multilingue : Allez Global Instantanément

Brisez les barrières linguistiques et élargissez votre portée en générant des voix off professionnelles dans plusieurs langues grâce à une génération de voix off avancée.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'intégration engageante de 45 secondes pour les nouvelles recrues d'entreprise, destinée aux professionnels des ressources humaines, avec un design visuel clair et informatif et une voix amicale. Démontrez comment la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script rend le contenu écrit en vidéos de formation captivantes, rendant les informations complexes digestes et visuellement attrayantes avec des avatars AI.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de démonstration de produit élégante de 60 secondes pour les gestionnaires de commerce électronique, mettant en avant la facilité de localisation vidéo pour les marchés internationaux. Adoptez un style visuel et audio moderne et rapide pour souligner l'efficacité et la rentabilité. Utilisez les fonctionnalités de sous-titres/captions et de génération de voix off de HeyGen pour traduire sans effort les informations sur les produits dans diverses langues.
Exemple de Prompt 3
Créez une publicité vibrante de 30 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux créateurs de contenu, adoptant un style visuel et audio tendance et énergique pour capter rapidement l'attention. Illustrez comment un simple générateur de script AI combiné à la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen peut produire du contenu dynamique, utilisant des voix AI pour un message percutant qui stimule l'engagement.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos AI Multilingue

Transformez sans effort vos scripts en vidéos engageantes et localisées avec des avatars et des voix AI, atteignant un public mondial avec une efficacité inégalée.

1
Step 1
Créez Votre Script et Sélectionnez un Avatar AI
Commencez par coller votre script dans le générateur. Ensuite, choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI réalistes ou créez-en un personnalisé pour représenter efficacement votre marque.
2
Step 2
Sélectionnez les Langues Cibles et Générez des Voix Off
Sélectionnez vos langues cibles souhaitées, puis exploitez les voix AI avancées pour générer des voix off au son naturel qui transmettent avec précision votre message à un public mondial.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Visuels et de Marque
Personnalisez votre vidéo en appliquant des modèles vidéo personnalisés. Incorporez le logo et les couleurs de votre marque, et ajoutez des médias pertinents pour améliorer la cohérence visuelle et l'engagement.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Multilingue
Avec votre script, avatar et paramètres de langue finalisés, exportez votre vidéo. La plateforme gère automatiquement la conversion texte-parole et la synchronisation labiale AI, générant des sous-titres/captions précis pour un contenu accessible à l'échelle mondiale.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Contenu Localisé pour les Réseaux Sociaux

Générez rapidement des vidéos engageantes et localisées pour les réseaux sociaux avec des voix AI et une localisation vidéo, élargissant votre portée sur les plateformes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la génération de vidéos AI multilingues ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos AI multilingues sophistiquées sans effort. Notre plateforme exploite la traduction AI avancée et les voix AI pour localiser votre contenu vidéo, garantissant que votre message résonne globalement avec un support multilingue authentique. Cela simplifie la localisation vidéo, rendant la communication mondiale simple et efficace.

HeyGen peut-il créer des avatars AI réalistes pour mon contenu ?

Absolument. HeyGen permet la création d'avatars AI hautement réalistes, y compris des avatars AI personnalisés et des jumeaux numériques. Ces avatars donnent vie à votre contenu avec un réalisme inégalé, assurant des présentations engageantes et professionnelles pour tout usage.

Quels types de contenu puis-je produire avec les capacités vidéo AI de HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez produire une large gamme de contenus de haute qualité, des vidéos de formation engageantes et des communications d'entreprise aux vidéos marketing dynamiques et au contenu pour les réseaux sociaux. Notre automatisation vidéo AI simplifie la production de contenu, vous permettant de développer efficacement votre stratégie de contenu.

HeyGen offre-t-il des fonctionnalités robustes de clonage de voix AI et de synchronisation labiale ?

Oui, HeyGen fournit des capacités de clonage de voix AI et de synchronisation labiale AI de pointe. Vous pouvez générer des voix off multilingues au son naturel, assurant un remplacement de dialogue fluide et une synchronisation parfaite pour vos vidéos AI.

