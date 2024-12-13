Générateur de Vidéos AI Multilingue : Allez Global Instantanément
Brisez les barrières linguistiques et élargissez votre portée en générant des voix off professionnelles dans plusieurs langues grâce à une génération de voix off avancée.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'intégration engageante de 45 secondes pour les nouvelles recrues d'entreprise, destinée aux professionnels des ressources humaines, avec un design visuel clair et informatif et une voix amicale. Démontrez comment la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script rend le contenu écrit en vidéos de formation captivantes, rendant les informations complexes digestes et visuellement attrayantes avec des avatars AI.
Produisez une vidéo de démonstration de produit élégante de 60 secondes pour les gestionnaires de commerce électronique, mettant en avant la facilité de localisation vidéo pour les marchés internationaux. Adoptez un style visuel et audio moderne et rapide pour souligner l'efficacité et la rentabilité. Utilisez les fonctionnalités de sous-titres/captions et de génération de voix off de HeyGen pour traduire sans effort les informations sur les produits dans diverses langues.
Créez une publicité vibrante de 30 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux créateurs de contenu, adoptant un style visuel et audio tendance et énergique pour capter rapidement l'attention. Illustrez comment un simple générateur de script AI combiné à la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen peut produire du contenu dynamique, utilisant des voix AI pour un message percutant qui stimule l'engagement.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir l'Apprentissage Global.
Produisez des cours plus engageants avec la traduction AI et les voix AI, atteignant efficacement un public diversifié et mondial.
Campagnes Publicitaires Globales.
Développez rapidement des publicités vidéo localisées et performantes en utilisant des avatars AI et un support multilingue pour se connecter aux marchés internationaux.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la génération de vidéos AI multilingues ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos AI multilingues sophistiquées sans effort. Notre plateforme exploite la traduction AI avancée et les voix AI pour localiser votre contenu vidéo, garantissant que votre message résonne globalement avec un support multilingue authentique. Cela simplifie la localisation vidéo, rendant la communication mondiale simple et efficace.
HeyGen peut-il créer des avatars AI réalistes pour mon contenu ?
Absolument. HeyGen permet la création d'avatars AI hautement réalistes, y compris des avatars AI personnalisés et des jumeaux numériques. Ces avatars donnent vie à votre contenu avec un réalisme inégalé, assurant des présentations engageantes et professionnelles pour tout usage.
Quels types de contenu puis-je produire avec les capacités vidéo AI de HeyGen ?
Avec HeyGen, vous pouvez produire une large gamme de contenus de haute qualité, des vidéos de formation engageantes et des communications d'entreprise aux vidéos marketing dynamiques et au contenu pour les réseaux sociaux. Notre automatisation vidéo AI simplifie la production de contenu, vous permettant de développer efficacement votre stratégie de contenu.
HeyGen offre-t-il des fonctionnalités robustes de clonage de voix AI et de synchronisation labiale ?
Oui, HeyGen fournit des capacités de clonage de voix AI et de synchronisation labiale AI de pointe. Vous pouvez générer des voix off multilingues au son naturel, assurant un remplacement de dialogue fluide et une synchronisation parfaite pour vos vidéos AI.