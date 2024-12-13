créateur de vidéos de synergie multiculturelle : Créez du contenu mondial avec facilité

Connectez-vous avec des publics diversifiés à l'échelle mondiale. Créez facilement des vidéos convaincantes en utilisant la puissante technologie de transformation de texte en vidéo à partir d'un script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo marketing élégante de 60 secondes destinée aux entreprises s'étendant à l'international, démontrant une localisation vidéo efficace pour des publics mondiaux. La vidéo doit adopter un style visuel moderne et engageant avec des prises de vue claires des produits et des voix off multilingues, accompagnées de superpositions de texte claires. Exploitez la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour traduire et adapter facilement le récit en plusieurs langues, en soulignant la facilité d'atteindre des bases de clients diversifiées avec un créateur de vidéos multilingue.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo éducative informative de 30 secondes pour les étudiants et les éducateurs, explorant les nuances de la communication interculturelle. Employez un style visuel amical avec des graphiques animés, des représentations de personnages divers, une musique de fond douce et des sous-titres faciles à lire pour transmettre des idées complexes simplement. Soulignez l'importance de comprendre les différences culturelles en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité et la clarté pour tous les spectateurs, favorisant un environnement d'apprentissage inclusif.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo vibrante de 45 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux agences créatives et aux communications internes de l'entreprise, illustrant un moteur créatif en action à travers un récit d'une journée dans la vie montrant la synergie multiculturelle. Le style visuel et audio doit être rapide, visuellement riche, avec des couleurs vives, une fusion musicale internationale et des changements de scène rapides pour capter l'attention. Utilisez la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour générer rapidement des scènes engageantes qui mettent en valeur la collaboration et les perspectives diversifiées au sein des équipes du monde entier.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos de synergie multiculturelle

Créez sans effort des vidéos percutantes et culturellement résonnantes pour des publics mondiaux diversifiés en utilisant une AI avancée.

1
Step 1
Créez votre script
Collez ou tapez votre script vidéo dans la plateforme. Notre AI transforme automatiquement votre texte en une vidéo dynamique, en exploitant la puissance de la transformation de texte en vidéo à partir d'un script.
2
Step 2
Sélectionnez des avatars diversifiés
Choisissez parmi une large gamme d'avatars AI représentant diverses ethnies et styles. Personnalisez leur apparence et synchronisez-les avec votre script dans le cadre de nos capacités de créateur de vidéos AI.
3
Step 3
Générez un audio multilingue
Utilisez la génération de voix off avancée pour produire de l'audio dans plusieurs langues et accents, garantissant que votre message résonne authentiquement en tant que créateur de vidéos multilingue.
4
Step 4
Exportez votre vidéo
Finalisez votre vidéo en ajoutant des contrôles de marque, en ajustant les ratios d'aspect, puis exportez votre contenu multiculturel de haute qualité pour un partage immédiat dans le cadre de notre génération de vidéos de bout en bout.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la formation interculturelle et l'engagement

Utilisez l'AI pour créer des vidéos de formation convaincantes qui augmentent l'engagement et la rétention pour des équipes mondiales, promouvant une communication interculturelle efficace.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen fonctionne-t-il en tant que créateur de vidéos de synergie multiculturelle ?

HeyGen vous permet de générer des vidéos pour des publics mondiaux diversifiés en utilisant des avatars AI et des voix off multilingues, facilitant la communication interculturelle avec aisance. Notre moteur créatif prend en charge la localisation vidéo pour garantir que votre message résonne universellement et promeut une représentation diversifiée.

HeyGen peut-il convertir un texte d'un script directement en vidéo ?

Oui, HeyGen offre une plateforme de génération de vidéos de bout en bout où vous pouvez transformer votre script texte en une vidéo professionnelle sans effort. Notre créateur de vidéos AI intègre une génération de voix off avancée et des avatars AI réalistes pour donner vie à votre contenu directement à partir de votre script.

Quels actifs créatifs et contrôles de marque HeyGen fournit-il ?

HeyGen fournit un moteur créatif complet avec de nombreux modèles de vidéos et des graphiques riches, ainsi qu'une bibliothèque multimédia robuste. Vous pouvez appliquer des contrôles de marque, y compris des logos et des couleurs personnalisés, pour garantir un contenu personnalisé qui s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.

Comment HeyGen peut-il améliorer l'accessibilité des vidéos pour des publics mondiaux ?

HeyGen améliore l'accessibilité des vidéos pour des publics mondiaux grâce à des sous-titres/captions automatisés et un support multilingue étendu pour les voix off. Cela garantit que votre contenu vidéo est clairement compris à travers des démographies diverses, améliorant considérablement la communication interculturelle.

