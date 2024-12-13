Le Générateur de Vidéos Multi-Départements pour une Création Sans Accroc
Permettez à chaque équipe de créer instantanément des vidéos personnalisées de qualité studio, en tirant parti des avatars AI avancés.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo promotionnelle dynamique de 60 secondes pour les professionnels du marketing et les propriétaires de petites entreprises, mettant en avant HeyGen comme un "générateur de vidéos AI" qui produit des "vidéos de qualité studio" de manière efficace. Le style visuel et audio doit être moderne et dynamique, avec des transitions engageantes et une voix professionnelle, soulignant la facilité de créer un contenu captivant à partir d'un simple script en utilisant la capacité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen et les "Modèles & scènes" préconçus.
Produisez une vidéo explicative d'une minute destinée aux départements RH et formation, démontrant la puissance des "avatars interactifs" et "avatars numériques" pour créer des modules de formation vidéo engageants et conformes à la marque. Le style visuel doit être amical et éducatif, avec un discours clair et articulé accompagné de "Sous-titres/légendes" pour l'accessibilité, générés à l'aide des "avatars AI" de HeyGen pour offrir des expériences d'apprentissage cohérentes et personnalisées.
Concevez une vidéo de conseils rapides de 45 secondes pour les équipes de vente et les responsables de la réussite client, en se concentrant sur la génération de "messages vidéo personnalisés" avec efficacité, en utilisant les capacités d'automatisation de HeyGen. Le style visuel doit être direct et convivial, avec un ton amical, illustrant la facilité avec laquelle les vidéos peuvent être personnalisées puis exportées pour diverses plateformes en utilisant la fonctionnalité "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" de HeyGen, soutenue par une riche "Bibliothèque de médias/support de stock".
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités Performantes.
Générez rapidement des publicités vidéo percutantes, améliorant les résultats des campagnes pour les équipes marketing.
Formation et Développement Améliorés.
Élevez l'apprentissage des employés en produisant des vidéos de formation engageantes alimentées par AI qui augmentent l'engagement et la rétention à travers les départements.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos ?
HeyGen utilise la technologie AI pour simplifier le processus de création de vidéos avec des fonctionnalités telles que le texte en vidéo à partir de scripts, les avatars générés par AI et les modèles personnalisables. Cela garantit aux utilisateurs de créer des vidéos conformes à la marque et de qualité studio de manière efficace.
HeyGen peut-il prendre en charge des projets vidéo multi-départements ?
Absolument ! HeyGen fonctionne comme un générateur de vidéos multi-départements, s'intégrant parfaitement à divers flux de travail. Avec l'intégration API et les contrôles de marque, il facilite la création de vidéos personnalisées pour répondre aux besoins organisationnels diversifiés.
Qu'est-ce qui rend HeyGen adapté aux avatars interactifs ?
HeyGen excelle dans la génération d'avatars interactifs grâce à ses outils AI avancés. Les utilisateurs peuvent créer des avatars dynamiques et engageants qui synchronisent les lèvres avec précision et délivrent des messages vidéo personnalisés, améliorant l'engagement des spectateurs.
HeyGen offre-t-il un support multilingue pour les équipes mondiales ?
Oui, HeyGen offre un support multilingue complet, permettant aux utilisateurs de générer du contenu localisé avec des voix off et des sous-titres générés par AI, ce qui le rend idéal pour les équipes mondiales visant une large portée audience.