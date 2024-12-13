Créez des Vidéos Engagantes avec le Générateur de Vidéos Multi-Avatars
Produisez sans effort un contenu vidéo diversifié et captivant à grande échelle avec notre fonctionnalité robuste de texte en vidéo à partir d'un script.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo explicative convaincante de 90 secondes destinée aux créateurs de cours en ligne, démontrant un concept complexe à l'aide d'un avatar AI personnalisé. Le style visuel doit être épuré et éducatif, incorporant des éléments de type infographique et des transitions fluides, avec une voix off calme et autoritaire et une musique de fond ambiante. Utilisez les avatars AI de HeyGen et sa fonctionnalité robuste de sous-titres/captions pour garantir une accessibilité et un engagement maximum pour les apprenants.
Développez un sketch humoristique de 45 secondes pour les réseaux sociaux destiné aux créateurs de contenu, où deux avatars personnalisables distincts s'engagent dans un dialogue spirituel. Le style visuel doit être ludique avec des expressions faciales exagérées et des mouvements de caméra dynamiques, soutenu par des effets sonores vivants et des voix AI expressives. Profitez pleinement des divers modèles et scènes de HeyGen pour configurer rapidement l'interaction comique et donner vie à chaque personnage unique.
Concevez une vidéo de témoignage client authentique de 30 secondes pour les équipes de vente, mettant en vedette un avatar AI personnalisé 'jumeau numérique' racontant une histoire de réussite tandis qu'un avatar AI représentant de l'entreprise offre une brève introduction. Le style visuel doit être chaleureux et accueillant, utilisant un éclairage doux et un ton de voix off amical et conversationnel, accompagné d'une musique acoustique douce. Capitalisez sur la capacité de HeyGen à générer des vidéos complètes à partir d'un simple script texte en vidéo et intégrez un support de bibliothèque de médias/stock pertinent pour un aspect soigné.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation et l'Apprentissage.
Exploitez plusieurs avatars AI pour créer des vidéos de formation engageantes et personnalisées, augmentant la rétention des apprenants et l'accessibilité.
Créez des Campagnes Marketing Dynamiques.
Produisez des vidéos publicitaires performantes mettant en scène plusieurs avatars AI pour se connecter avec des audiences diverses et présenter efficacement des produits.
Questions Fréquemment Posées
Comment le générateur de vidéos multi-avatars de HeyGen soutient-il la narration dynamique ?
Le puissant générateur de vidéos multi-avatars de HeyGen vous permet d'intégrer plusieurs avatars AI dans une seule scène, favorisant des conversations dynamiques et des perspectives variées. Cette capacité est parfaite pour créer des récits captivants et des vidéos de formation qui captivent véritablement votre audience.
Quelles options de personnalisation sont disponibles pour créer des avatars AI uniques dans HeyGen ?
HeyGen offre de vastes options de personnalisation, vous permettant de créer vos propres avatars AI personnalisés avec des styles et des expressions uniques. Vous pouvez personnaliser les tenues, les arrière-plans et même générer un jumeau numérique de vous-même, garantissant que vos avatars AI représentent parfaitement votre marque ou votre message.
HeyGen est-il une plateforme facile à utiliser pour générer des vidéos engageantes d'avatars AI à partir de texte ?
Absolument, HeyGen est conçu comme un éditeur de texte en vidéo intuitif, rendant la création de vidéos professionnelles d'avatars AI remarquablement facile. Il vous suffit d'entrer votre script, et l'AI avancée de HeyGen générera une vidéo avec une synchronisation labiale parfaite et des voix expressives.
Puis-je utiliser HeyGen pour des fonctionnalités avancées comme le support multilingue et la création de vidéos par lots ?
Oui, HeyGen prend en charge des capacités multilingues robustes avec une large gamme de voix AI, vous permettant d'atteindre des audiences mondiales sans effort. De plus, vous pouvez tirer parti de la création par lots à travers plusieurs avatars simultanément, simplifiant considérablement votre flux de production vidéo.