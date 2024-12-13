Créez une présentation produit dynamique de 60 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises, mettant en scène plusieurs avatars AI interagissant dans un cadre moderne et vibrant. Le style visuel doit être énergique avec des animations élégantes et des palettes de couleurs vives, complété par une musique professionnelle entraînante et une voix off claire expliquant les fonctionnalités. Exploitez les capacités de HeyGen pour mettre en scène facilement des scènes complexes avec plusieurs avatars et convertir un script texte en vidéo concis.

