Les cinéastes indépendants en herbe peuvent grandement bénéficier d'une vidéo éducative d'une minute, qui montre clairement comment créer rapidement une bande-annonce de film au look professionnel. Le style visuel doit être élégant et moderne, utilisant des coupes dramatiques et une piste audio pleine de suspense, tandis qu'une voix off narrative guide les spectateurs à travers le processus. Utilisez la capacité de Texte-à-vidéo de HeyGen pour générer automatiquement des scènes et complétez-le avec la génération de Voiceover professionnel pour une orientation claire, montrant comment un créateur de bandes-annonces de films en ligne peut simplifier la production complexe.

Générer une vidéo