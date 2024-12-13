Créez une annonce vidéo captivante de 45 secondes pour le "créateur de vidéo du film du mois", conçue pour les passionnés de cinéma et les créateurs de contenu. Le style visuel doit être dynamique avec des coupes rapides et énergiques montrant des extraits de divers genres cinématographiques, accompagnés d'une musique de fond cinématographique et entraînante. Mettez en avant comment les "Modèles & scènes" de HeyGen simplifient le processus de création vidéo, permettant aux utilisateurs de créer facilement des aperçus engageants.

Générer une Vidéo