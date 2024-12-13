Produisez une mise à jour de 60 secondes sur les dernières nouvelles du cinéma, conçue pour les passionnés de films suivant les grandes annonces de l'industrie. La vidéo doit adopter un style de reportage rapide et élégant, avec un avatar AI délivrant les informations clés avec une voix off professionnelle et énergique. Utilisez les avatars AI de HeyGen et la génération de voix off pour donner vie à ce segment de "créateur de vidéos d'actualités cinématographiques".

Générer une Vidéo