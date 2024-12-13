Créateur de Vidéos de Santé par le Mouvement : Créez du Contenu Engagé Rapidement

Produisez rapidement du contenu professionnel de santé par le mouvement en utilisant la puissante génération de texte en vidéo.

399/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les nouveaux clients cherchant des soins préventifs et une meilleure mobilité, une vidéo introductive de 60 secondes pourrait efficacement présenter l'approche holistique d'une clinique de bien-être en matière de santé par le mouvement. Cette vidéo bénéficierait d'un style visuel inspirant avec des transitions fluides et une musique de fond motivante, facilement réalisable grâce aux Modèles & scènes personnalisables de HeyGen, en faisant un outil convaincant pour le marketing de la santé.
Exemple de Prompt 2
Produisez un court-métrage dynamique de 30 secondes pour les réseaux sociaux, démontrant trois étirements rapides et faciles à faire au bureau, spécialement conçus pour les travailleurs de bureau à intégrer dans leur routine quotidienne. La vidéo devrait avoir un style visuel lumineux et énergique avec une musique entraînante, incorporant des Sous-titres/captions clairs pour une visualisation silencieuse sur les plateformes, assurant l'accessibilité et aidant à promouvoir une meilleure sensibilisation à la santé pour ceux qui recherchent une solution rapide de création de vidéos de santé par le mouvement.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo motivationnelle personnalisée de 45 secondes pour les clients existants, célébrant leurs progrès dans un programme de physiothérapie axé sur la santé par le mouvement, conçue pour encourager un engagement continu. Le style visuel et audio doit être encourageant et personnel, utilisant la génération de Voix off de HeyGen pour délivrer un message chaleureux et de félicitations adapté à leurs réalisations, créant une expérience mémorable qui renforce leur parcours.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un créateur de vidéos de santé par le mouvement

Créez facilement des vidéos engageantes de santé par le mouvement pour l'éducation des patients et le marketing avec notre générateur AI, simplifiant la production de contenu.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée de modèles personnalisables adaptés à la santé par le mouvement, permettant un démarrage rapide de votre création vidéo.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu avec AI
Saisissez votre script ou vos messages clés de santé, et utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter professionnellement vos conseils de mouvement.
3
Step 3
Appliquez des Contrôles de Marque
Incorporez le logo et les couleurs de votre organisation en utilisant des contrôles de marque intuitifs pour personnaliser et renforcer votre message.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo et exportez-la facilement dans divers formats pour une distribution fluide sur les portails patients, les réseaux sociaux ou les canaux de marketing.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez du Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux

.

Créez rapidement du contenu vidéo dynamique pour les plateformes de réseaux sociaux afin de promouvoir des conseils de santé par le mouvement, des services et des campagnes éducatives.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer les vidéos éducatives pour la santé par le mouvement ?

HeyGen transforme les vidéos éducatives pour les patients en vous permettant de créer du contenu engageant avec des avatars AI et des messages personnalisés. Vous pouvez utiliser des modèles personnalisables pour construire rapidement une vidéo professionnelle de santé par le mouvement, rendant l'information complexe accessible et percutante pour les patients.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de vidéos AI efficace pour le marketing de la santé ?

HeyGen est un puissant générateur de vidéos AI conçu pour le marketing de la santé, vous permettant de produire du contenu de haute qualité efficacement. Avec des contrôles de marque robustes, vous pouvez maintenir une identité visuelle cohérente à travers toutes vos campagnes sur les réseaux sociaux, aidant à réduire les coûts de production de contenu tout en atteignant un public plus large.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de santé engageantes à partir de scripts textuels ?

Absolument, HeyGen est un créateur de vidéos de santé de premier plan qui permet une conversion fluide du texte en vidéo à partir de scripts. Vous pouvez facilement générer du contenu dynamique, incorporer des voix off professionnelles, et même ajouter des voix off multilingues pour atteindre des audiences diverses, simplifiant considérablement le processus de montage vidéo.

Comment les modèles personnalisables de HeyGen simplifient-ils la création de vidéos pour une bibliothèque d'exercices ?

Les modèles personnalisables de HeyGen simplifient considérablement la création de contenu pour une bibliothèque d'exercices. Ces modèles vous permettent de produire rapidement des vidéos cohérentes et de marque pour chaque exercice, réduisant le besoin d'un montage vidéo extensif. Vous pouvez appliquer des contrôles de marque pour vous assurer que chaque vidéo s'aligne avec l'apparence et le ressenti de votre organisation.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo