Créateur de Vidéos Professionnelles d'Alignement de Mouvements
Créez du contenu éducatif captivant et des vidéos de formation professionnelle en utilisant des avatars AI réalistes pour une diffusion engageante.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de formation professionnelle de 90 secondes destinée aux travailleurs de bureau à distance, fournissant des conseils pratiques pour améliorer la posture au bureau et prévenir les tensions. Cette expérience de 'Créateur de Vidéos de Formation à l'Alignement Corporel' doit comporter une génération de voix off calme et encourageante, complétée par des sous-titres/des légendes descriptives pour garantir l'accessibilité. L'esthétique visuelle doit être moderne et accessible, rendant les concepts ergonomiques complexes faciles à comprendre pour les vidéos de formation professionnelle.
Produisez une vidéo dynamique de 45 secondes pour les créateurs de contenu présentant des poses de yoga avancées avec un 'alignement de mouvement' parfait, spécialement conçue pour les plateformes de médias sociaux. Le style visuel doit être énergique et inspirant, avec une musique de fond entraînante, utilisant une vaste bibliothèque de médias/soutien de stock pour les plans de coupe et des avatars AI clairs pour démontrer chaque pose, garantissant que l'exportation finale utilise le redimensionnement et l'exportation de rapport d'aspect pour optimiser pour diverses plateformes.
Générez un segment éducatif concis de 30 secondes à partir d'un 'script de formation' axé sur les principes ergonomiques de base pour les employés en général, en utilisant les capacités de texte-à-vidéo de HeyGen. La vidéo doit adopter un style visuel minimaliste avec une livraison audio amicale et informative, améliorée par des modèles et des scènes professionnels. L'objectif est de transmettre rapidement des informations critiques sur le maintien d'un bon alignement tout au long de la journée de travail dans le cadre d'un contenu éducatif plus large.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir la Portée des Programmes de Formation.
Créez efficacement de nombreux cours d'alignement de mouvements, permettant une distribution mondiale à un public plus large d'apprenants.
Améliorer l'Éducation en Santé et en Mouvement.
Transformez des principes complexes d'alignement corporel en vidéos claires et engageantes alimentées par l'AI, améliorant considérablement l'éducation en santé et en fitness.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos à l'aide de l'AI ?
HeyGen utilise une AI avancée pour transformer le texte en vidéo de manière transparente. Les utilisateurs peuvent choisir parmi une large gamme d'"avatars AI" et générer une "génération de voix off" naturelle directement à partir de leur script, rendant la production de "texte-à-vidéo" très efficace.
HeyGen peut-il prendre en charge le branding personnalisé et divers formats vidéo ?
Absolument, HeyGen offre des "contrôles de branding" robustes pour garantir que vos vidéos s'alignent avec votre identité. Vous pouvez facilement appliquer le logo et les couleurs de votre marque, et utiliser le "redimensionnement de rapport d'aspect" pour différentes plateformes, ainsi que des "sous-titres/légendes" automatiques.
HeyGen est-il adapté à la création de vidéos de formation spécialisées ?
Oui, HeyGen est une plateforme idéale pour créer des "vidéos de formation" spécialisées, parfaites pour des contenus comme "créateur de vidéos d'alignement de mouvements" ou "Créateur de Vidéos de Formation à l'Alignement Corporel". Ses fonctionnalités vous permettent de produire des "vidéos de formation professionnelle" de haute qualité efficacement pour tout besoin.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen une plateforme de génération de vidéos de bout en bout efficace ?
HeyGen offre une "Génération de Vidéos de Bout en Bout" en intégrant tous les outils nécessaires, de la "création de vidéos native au prompt" à l'exportation finale. Cela permet aux "créateurs de contenu" de produire rapidement des vidéos de haute qualité sans avoir besoin de multiples applications, fonctionnant comme un "Agent Vidéo AI" complet.