Transforme tes idées en vidéos animées captivantes avec notre créateur de vidéos IA. Profite du texte à vidéo à partir du scénario pour une création rapide.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Le créateur de vidéos IA de HeyGen simplifie la création de graphiques animés professionnels et de vidéos animées. Produisez facilement du contenu attrayant avec des outils intuitifs et des modèles.
Créez des annonces vidéo à fort impact.
Quickly produce high-performing video advertisements using AI, incorporating dynamic motion graphics to capture audience attention and drive results.
Développer du Contenu Social Attrayant.
Generate captivating social media videos and clips with ease, leveraging animated visuals and motion graphics to boost engagement and reach.
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos animées convaincantes ?
HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos animées impressionnantes en utilisant son créateur de vidéos intuitif et sa vaste bibliothèque de modèles professionnels. Commencez simplement avec un scénario, sélectionnez un avatar IA et générez une vidéo animée de haute qualité.
Utilisez-vous HeyGen IA pour les graphiques animés et la production vidéo ?
Oui, HeyGen utilise l'intelligence artificielle avancée pour optimiser la création de graphiques animés et de vidéos, permettant aux utilisateurs de transformer du texte en vidéo avec des avatars IA réalistes et de générer des voix off naturelles. Cela fait de HeyGen un créateur de vidéos en ligne intelligent pour divers besoins de contenu.
Quel type de personnalisation et de fonctionnalités d'édition HeyGen offre-t-il ?
HeyGen offre de vastes capacités d'édition, y compris des contrôles de marque pour intégrer votre logo et vos couleurs, ainsi qu'une riche bibliothèque de médias. Vous pouvez également redimensionner vos vidéos dans différents rapports d'aspect pour diverses plateformes, ce qui fait de HeyGen un éditeur vidéo polyvalent.
Y a-t-il des modèles disponibles pour m'aider à démarrer mes projets vidéo ?
Bien sûr ! HeyGen propose une large gamme de modèles vidéo professionnels et de modèles vidéo animés pour lancer votre processus créatif. Ces modèles sont parfaits pour créer divers contenus, allant des présentations animées aux vidéos attrayantes pour les réseaux sociaux.