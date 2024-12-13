Créateur de Vidéos Hypothécaires : Créez des Explications de Prêt Engagantes

Transformez facilement des scripts en vidéos hypothécaires professionnelles avec Texte en vidéo à partir de script, économisant du temps et renforçant la confiance des clients.

Créez une vidéo explicative de 45 secondes destinée aux professionnels du prêt hypothécaire, démontrant comment simplifier des explications financières complexes à l'aide d'un style visuel attrayant et d'une voix off claire et professionnelle. La vidéo doit montrer la facilité de génération de contenu avec "Texte en vidéo à partir de script" et la personnalisation offerte par les "avatars AI" pour se connecter avec les clients.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo sociale de 30 secondes destinée aux agents de prêt, mettant en avant la puissance des "vidéos personnalisées" pour l'engagement client. Le style visuel doit être dynamique et convivial, avec une "génération de voix off" entraînante pour capter l'attention. Soulignez la rapidité de démarrage avec les "Modèles & scènes" pour créer des "Vidéos sociales" captivantes sans avoir besoin de compétences avancées en montage.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo courte de 60 secondes destinée aux agents immobiliers, montrant comment créer des "vidéos de présentation" qui se démarquent avec un "contenu de haute qualité". Le style visuel doit être élégant et moderne, accompagné d'une musique de fond professionnelle et de "Sous-titres/captions" optionnels pour l'accessibilité. Démontrez l'intégration de visuels époustouflants en utilisant la "Bibliothèque multimédia/support de stock" pour améliorer les présentations de propriétés.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo explicative de 45 secondes conçue pour les acheteurs potentiels, décomposant les "options de prêt" courantes dans un style visuel accessible et facile à comprendre, complété par une voix amicale et informative. Cette suggestion doit mettre en avant comment la fonctionnalité "créateur de vidéos hypothécaires" simplifie la création de contenu en utilisant "Texte en vidéo à partir de script" et assure la polyvalence sur les plateformes avec "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect".
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Hypothécaires

Les professionnels du prêt hypothécaire peuvent facilement créer des vidéos engageantes et de haute qualité pour expliquer des sujets financiers complexes et se connecter avec les clients, sans compétences en montage requises.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par convertir vos idées hypothécaires directement d'un script en une vidéo professionnelle en utilisant notre fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script". Cela transforme rapidement vos informations en contenu engageant.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Personnalisez votre vidéo en sélectionnant parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI" pour présenter votre message. Cela ajoute un visage professionnel et accessible à vos explications hypothécaires.
3
Step 3
Ajoutez un Audio Engagent
Améliorez la clarté et l'impact avec nos capacités de "génération de voix off". Sélectionnez une voix naturelle pour expliquer des termes hypothécaires complexes, garantissant que votre message est compris et résonne avec les spectateurs.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Générez votre vidéo finale, en utilisant le "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" pour vous assurer qu'elle est parfaitement formatée pour les "Vidéos sociales" et d'autres plateformes. Partagez facilement votre contenu professionnel pour atteindre un public plus large et engager efficacement des clients potentiels.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez des Vidéos Explicatives Hypothécaires Informatives

.

Simplifiez les explications financières complexes en contenu engageant et éducatif, aidant les emprunteurs à comprendre les options de prêt et les processus.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider les professionnels du prêt hypothécaire à créer des vidéos engageantes ?

HeyGen permet aux professionnels du prêt hypothécaire de créer des vidéos personnalisées et de haute qualité sans effort grâce à son créateur de vidéos hypothécaires alimenté par l'AI. Vous pouvez transformer des textes en vidéos à partir de scripts en contenu engageant avec des avatars AI réalistes et une génération de voix off dynamique, rendant les explications financières complexes faciles à comprendre pour votre public.

Ai-je besoin de compétences professionnelles en montage vidéo pour utiliser HeyGen pour les vidéos de prêt ?

Non, HeyGen est conçu pour être convivial, ne nécessitant aucune compétence professionnelle préalable en montage vidéo. Notre plateforme offre des outils intuitifs et une large gamme de modèles vidéo, permettant à quiconque de produire rapidement et efficacement des vidéos de prêt, des vidéos explicatives et des vidéos sociales soignées.

Puis-je personnaliser les vidéos créées avec HeyGen pour correspondre à ma marque hypothécaire ?

Absolument ! HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant de personnaliser les vidéos avec votre logo, vos couleurs de marque et votre message unique. Cela garantit que chaque vidéo, qu'elle présente des avatars AI ou du contenu personnalisé, reflète constamment l'identité professionnelle de votre marque hypothécaire et aide à renforcer votre marque.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un choix efficace pour créer des vidéos sociales et du contenu marketing ?

HeyGen simplifie le processus de création vidéo avec son agent vidéo AI avancé, vous permettant de générer des vidéos sociales captivantes et du contenu marketing vidéo court à partir de scripts textuels en quelques minutes. Des fonctionnalités comme la génération de voix off automatisée et les scènes personnalisables permettent de gagner un temps considérable, augmentant votre production de contenu de haute qualité.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo