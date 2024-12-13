Générateur de Vidéos sur le Processus Hypothécaire pour Agents de Prêt

Produisez facilement du contenu éducatif engageant en utilisant le texte-vidéo à partir d'un script, transformant les détails complexes des prêts en explications courtes et claires.

Créez une vidéo explicative courte de 45 secondes destinée aux primo-accédants, les guidant à travers les premières étapes du processus de prêt avec clarté et simplicité. Le style visuel doit être amical et chaleureux, avec des animations simples et accueillantes accompagnées d'une voix off calme et rassurante. Un avatar AI narrera, rendant les informations complexes accessibles et moins intimidantes pour les nouveaux demandeurs.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo professionnelle de 60 secondes ciblant les agents de prêt, démontrant comment ils peuvent créer efficacement du contenu pour expliquer les divulgations cruciales à leurs clients. L'esthétique visuelle doit être épurée et autoritaire, utilisant des graphiques clairs et une voix off professionnelle et stable. En saisissant simplement un script, la fonctionnalité texte-vidéo de HeyGen génère des présentations soignées, économisant un temps précieux pour les professionnels occupés.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo concise de 30 secondes conçue pour les emprunteurs, mettant en avant la puissance des vidéos personnalisées pour répondre aux questions fréquemment posées sur leur parcours hypothécaire. Employez un style visuel dynamique et engageant avec des transitions modernes et une musique de fond entraînante, garantissant que le contenu soit à la fois informatif et facile à digérer. La génération de voix off de haute qualité fournira des explications claires et articulées qui résonnent directement avec les besoins individuels des clients, améliorant le contenu éducatif global.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo convaincante de 50 secondes pour les professionnels et courtiers hypothécaires, soulignant comment HeyGen agit comme un gain de temps significatif dans leurs efforts de création de contenu. La vidéo doit avoir un style visuel élégant et efficace, avec des coupes rapides et une musique motivante, mettant l'accent sur la rapidité et la productivité. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement des vidéos d'apparence professionnelle, simplifiant le processus de création de contenu engageant sans expérience de conception étendue.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos sur le Processus Hypothécaire

Créez facilement des vidéos explicatives AI claires et personnalisées pour des détails hypothécaires complexes, permettant aux agents de prêt d'améliorer la compréhension et l'engagement des emprunteurs.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par saisir les détails spécifiques de votre processus hypothécaire. Utilisez la fonctionnalité texte-vidéo à partir d'un script pour transformer votre texte en un récit vidéo dynamique, clarifiant les informations complexes sur les prêts pour les emprunteurs.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour vous représenter ou représenter votre marque. Ces avatars numériques délivreront votre message de manière professionnelle, personnalisant l'expérience de l'emprunteur avec un visage amical.
3
Step 3
Appliquez Votre Identité de Marque
Améliorez le professionnalisme en appliquant vos contrôles de marque, y compris les logos et couleurs personnalisés. Cela garantit que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec l'esthétique de votre entreprise et renforce la confiance avec vos clients.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo et utilisez notre fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect pour la préparer pour n'importe quelle plateforme. Distribuez facilement votre contenu engageant pour simplifier les détails complexes des prêts pour les emprunteurs.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier les Informations Hypothécaires Complexes

.

Utilisez des avatars AI et le texte-vidéo pour simplifier les détails hypothécaires complexes, rendant des informations comme les frais de clôture claires et digestes pour les emprunteurs.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer le processus hypothécaire pour les agents de prêt ?

HeyGen permet aux agents de prêt de créer des vidéos engageantes et personnalisées qui clarifient les détails complexes des prêts, les divulgations et l'ensemble du processus de prêt. En utilisant des avatars AI et la technologie texte-vidéo, HeyGen fournit des conseils clairs aux emprunteurs et fait gagner un temps précieux dans la création de contenu.

Quels types d'avatars AI et de voix off HeyGen propose-t-il ?

HeyGen offre une sélection diversifiée d'avatars AI réalistes et de capacités de génération de voix off de haute qualité. Cela permet aux professionnels de l'hypothèque de fournir du contenu éducatif engageant aux emprunteurs sans avoir besoin d'apparaître à l'écran, simplifiant ainsi leur communication numérique.

HeyGen aide-t-il à créer efficacement des vidéos explicatives courtes pour les emprunteurs ?

Oui, HeyGen simplifie la production de vidéos explicatives courtes, ce qui en fait un gain de temps pour les professionnels occupés. Avec des modèles intuitifs et une fonctionnalité texte-vidéo, vous pouvez rapidement générer du contenu engageant pour expliquer les frais de clôture, les options de prêt et d'autres informations cruciales aux emprunteurs.

HeyGen peut-il aider à la création de vidéos d'information sur les hypothèques avec une image de marque ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque robustes pour s'assurer que vos vidéos d'information sur les hypothèques reflètent votre marque professionnelle. Vous pouvez facilement personnaliser les modèles, incorporer votre logo et appliquer des couleurs spécifiques à votre marque pour créer une expérience client soignée et personnalisée.

