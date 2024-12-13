Créateur de Vidéos de Présentation Hypothécaire : Simplifiez les Prêts Complexes

Permettez aux conseillers en prêts de créer de courtes vidéos explicatives sur des sujets de prêts complexes avec des avatars AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un message vidéo personnalisé de 30 secondes d'un conseiller en prêts à un emprunteur potentiel, se présentant et décrivant brièvement les prochaines étapes du processus hypothécaire. Le style visuel et audio doit être professionnel et digne de confiance, utilisant un "avatar AI" réaliste qui transmet la sincérité, soutenu par une voix off claire et articulée. Ce "contenu vidéo personnalisé" vise à établir une relation et à démontrer un engagement proactif envers le client, produit efficacement grâce aux "avatars AI" de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Produisez une "vidéo marketing hypothécaire" de 60 secondes promouvant un programme spécifique d'Aide à l'Apport Personnel (AAP) pour les emprunteurs potentiels recherchant une aide financière. Le style visuel doit être moderne et engageant, incorporant des scènes dynamiques et des superpositions de texte claires, accompagnées d'une voix off entraînante et encourageante. Cette pièce informative doit mettre en avant les principaux avantages et critères d'éligibilité, en utilisant les divers "Modèles & scènes" de HeyGen pour assembler rapidement une présentation professionnelle.
Exemple de Prompt 3
Concevez une "vidéo de présentation hypothécaire" de 90 secondes destinée aux emprunteurs potentiels, décrivant les étapes clés du processus de prêt, de la demande à la clôture. Le style visuel doit être clair et structuré, utilisant des infographies claires et une progression logique des scènes pour guider le spectateur, narré par une voix off professionnelle et informative. Cette "vidéo explicative" doit garantir l'accessibilité pour tous les spectateurs en incluant des "Sous-titres/légendes" générés de manière transparente avec HeyGen.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Créateur de Vidéos de Présentation Hypothécaire

Transformez sans effort des informations hypothécaires complexes en vidéos claires et engageantes qui éduquent les emprunteurs et simplifient votre processus de communication.

1
Step 1
Créez Votre Script
Rédigez votre contenu de présentation hypothécaire. Notre créateur de vidéos AI utilise la transformation de texte en vidéo à partir d'un script pour transformer sans effort vos mots en une vidéo professionnelle.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur
Sélectionnez un avatar AI professionnel pour être votre présentateur virtuel. Cela garantit une présentation cohérente et engageante de vos explications hypothécaires.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et de la Marque
Améliorez votre vidéo avec des visuels pertinents et personnalisez-la en utilisant nos Modèles & scènes. Cela vous permet d'aligner le contenu avec l'identité de votre marque.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois finalisée, exportez facilement votre vidéo de présentation hypothécaire. Utilisez des fonctionnalités comme le redimensionnement & exportation des ratios d'aspect pour l'optimiser pour diverses plateformes et partagez largement vos vidéos marketing hypothécaires.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'Engagement Client et le Marketing

Exploitez les avatars AI et le contenu vidéo personnalisé pour créer des vidéos marketing hypothécaires dynamiques qui augmentent l'engagement client et la génération de leads.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos marketing hypothécaires ?

HeyGen permet aux conseillers en prêts de créer des vidéos marketing hypothécaires dynamiques en utilisant des avatars AI et des présentateurs virtuels. Vous pouvez rapidement générer du contenu engageant à partir d'un script vidéo, personnaliser les messages pour les emprunteurs et utiliser une large gamme de Modèles & scènes pour produire des vidéos explicatives courtes et convaincantes.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour simplifier la création de vidéos pour les conseillers en prêts ?

HeyGen simplifie la production vidéo pour les conseillers en prêts avec des fonctionnalités AI avancées, y compris la transformation de texte en vidéo à partir d'un script et la génération de voix off réaliste. Vous pouvez également intégrer des avatars AI réalistes et générer automatiquement des Sous-titres/légendes, assurant une création efficace de vidéos de présentation hypothécaire professionnelles.

Puis-je personnaliser l'apparence et le ressenti des vidéos éducatives créées avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque dans toutes vos vidéos éducatives. Avec le support d'une bibliothèque de médias/stock robuste et un redimensionnement & exportation flexible des ratios d'aspect, vous pouvez facilement créer des vidéos qui s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque pour diverses plateformes.

Comment HeyGen aide-t-il à créer des vidéos explicatives engageantes pour les emprunteurs ?

HeyGen permet la création de vidéos explicatives claires et engageantes, rendant les sujets de prêts complexes compréhensibles pour les emprunteurs. En utilisant des fonctionnalités comme les Sous-titres/légendes et la capacité de générer du contenu vidéo personnalisé, vos messages résonnent et améliorent l'engagement client, simplifiant le processus de prêt pour votre audience.

