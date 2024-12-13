Créez une vidéo de 45 secondes ciblant les agents de prêt, montrant comment un générateur d'explications hypothécaires améliore l'engagement des clients. Le style visuel doit être professionnel et accessible, avec un texte clair à l'écran et une voix off amicale. Mettez en avant les avatars AI de HeyGen pour personnaliser la présentation, aidant les agents de prêt à établir des relations plus solides en fournissant des informations complexes sur les hypothèques de manière facile à comprendre.

