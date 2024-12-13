Créez un segment d'actualités matinales dynamique de 45 secondes, idéal pour les professionnels occupés qui souhaitent se tenir au courant des gros titres quotidiens. Cette vidéo doit présenter un style visuel net et dynamique avec un avatar AI professionnel délivrant des mises à jour concises, complétées par une génération de voix off claire et une musique de fond subtile pour maintenir un ton concentré mais engageant pour une consommation rapide sur les réseaux sociaux.

