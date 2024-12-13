Créateur de Vidéos d'Actualités Matinales pour des Résumés Engagés

Produisez facilement des vidéos d'actualités matinales professionnelles en utilisant des outils alimentés par l'AI. Convertissez des scripts en visuels engageants avec du texte en vidéo à partir du script pour des diffusions quotidiennes.

Créez un segment d'actualités matinales dynamique de 45 secondes, idéal pour les professionnels occupés qui souhaitent se tenir au courant des gros titres quotidiens. Cette vidéo doit présenter un style visuel net et dynamique avec un avatar AI professionnel délivrant des mises à jour concises, complétées par une génération de voix off claire et une musique de fond subtile pour maintenir un ton concentré mais engageant pour une consommation rapide sur les réseaux sociaux.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'actualités de dernière minute de 30 secondes conçue pour capter l'attention des consommateurs de nouvelles numériques, annonçant un développement significatif et urgent. Utilisez un style visuel audacieux et urgent avec un texte en vidéo à partir du script pour les détails clés et des sous-titres immédiats, garantissant que les informations critiques sont transmises rapidement et clairement à travers un paysage audio dramatique et accrocheur.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'instruction informative de 60 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les créateurs de contenu, démontrant comment lancer rapidement une annonce de nouveau produit en utilisant un créateur de vidéos d'actualités. Le style visuel doit être propre, moderne et engageant, en utilisant divers modèles et scènes, en incorporant des séquences d'archives pertinentes de la bibliothèque de médias/soutien d'archives, et en présentant une voix off encourageante et professionnelle.
Exemple de Prompt 3
Générez une mise à jour de communication interne concise de 15 secondes en utilisant un générateur de nouvelles AI, parfait pour les équipes marketing ayant besoin de partager rapidement des jalons énergétiques de l'entreprise. La vidéo doit avoir un style visuel lumineux et aligné sur la marque avec du texte animé, un avatar AI amical, et une musique de fond libre de droits, garantissant qu'elle est facilement adaptable sur toutes les plateformes avec redimensionnement des ratios d'aspect et exportations pour une portée maximale.


Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos d'Actualités Matinales

Créez facilement des vidéos d'actualités matinales engageantes avec des outils alimentés par l'AI, des visuels dynamiques et un branding fluide, garantissant que votre audience reste informée.

1
Step 1
Collez Votre Script d'Actualités
Commencez par coller votre script d'actualités dans l'éditeur. Notre plateforme utilise la technologie de texte en vidéo à partir du script pour générer instantanément des scènes pour votre vidéo d'actualités matinales.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter vos actualités matinales. Personnalisez leur apparence et leur voix pour correspondre au style de votre marque.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et du Branding
Intégrez des graphiques, de la musique de fond, et le logo et les couleurs de votre marque en utilisant les contrôles de branding. Améliorez votre vidéo avec des médias d'archives de notre bibliothèque pour la rendre dynamique.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Générez automatiquement des sous-titres/légendes et révisez votre vidéo d'actualités matinales. Ensuite, exportez votre vidéo dans divers ratios d'aspect, prête à être partagée sur les réseaux sociaux et autres plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Formation de l'Équipe d'Actualités Interne

Utilisez des vidéos alimentées par l'AI pour former le personnel des actualités sur les nouvelles techniques de reportage ou l'utilisation de plateformes, améliorant l'apprentissage et la rétention.

background image

Questions Fréquemment Posées

Quelle est l'approche de HeyGen pour créer des vidéos d'actualités ?

HeyGen révolutionne la production de vidéos d'actualités en servant de générateur de nouvelles AI avancé. Il permet aux utilisateurs de produire rapidement des diffusions de qualité professionnelle, ce qui en fait un créateur de vidéos d'actualités idéal pour diverses plateformes.

Comment HeyGen simplifie-t-il le montage vidéo alimenté par l'AI pour les actualités ?

HeyGen simplifie le montage vidéo alimenté par l'AI en offrant des fonctionnalités telles que la conversion de texte en vidéo et des avatars AI réalistes. Cela permet de créer efficacement du contenu d'actualités engageant sans avoir besoin d'une expérience approfondie en production vidéo.

HeyGen peut-il aider à créer des intros d'actualités personnalisées et des éléments de marque ?

Absolument ! HeyGen propose une sélection de modèles de vidéos d'actualités et des outils puissants pour créer un créateur d'intro personnalisé. Vous pouvez facilement intégrer les éléments de marque de votre entreprise, tels que les logos et les couleurs, pour maintenir une apparence cohérente.

HeyGen prend-il en charge plusieurs formats et options de voix pour le contenu d'actualités ?

Oui, HeyGen permet une sortie polyvalente avec des fonctionnalités telles que les sous-titres et légendes automatiques et la génération avancée de voix off. Cela garantit que vos vidéos d'actualités sont accessibles et parfaitement formatées pour diverses plateformes, y compris les réseaux sociaux.

