Créez une "vidéo du moment du mois" engageante d'une minute mettant en avant les principales réalisations de votre équipe, idéale pour les communications internes ou les mises à jour pour les investisseurs ciblant des parties prenantes occupées. Utilisez les divers modèles et scènes de HeyGen pour présenter un style visuel professionnel mais dynamique, complété par une bande sonore entraînante et motivante pour souligner les succès clés.

Exemple de Prompt 1
Développez un "journal vidéo" émouvant de 90 secondes retraçant des étapes personnelles ou un parcours spécifique pour la famille et les amis proches, conçu pour évoquer la nostalgie et la chaleur. Exploitez la génération de voix off puissante de HeyGen pour narrer votre histoire avec émotion, tout en utilisant un style visuel cinématographique doux et une ambiance sonore apaisante pour approfondir la connexion personnelle.
Exemple de Prompt 2
Produisez une "vidéo en accéléré" captivante de 45 secondes illustrant l'évolution d'un projet créatif du début à la fin, visant à inspirer une communauté de passionnés ou d'étudiants. Intégrez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen à partir d'un script pour ajouter des légendes concises et informatives, en maintenant une esthétique visuelle artistique et concentrée accompagnée d'une musique instrumentale inspirante pour souligner le parcours.
Exemple de Prompt 3
Créez un "mashup vidéo mensuel" percutant de 2 minutes récapitulant les principales tendances du secteur ou les mises à jour internes de l'équipe, adapté aux collègues professionnels et aux pairs du secteur recherchant des aperçus concis mais complets. Utilisez les avatars AI avancés de HeyGen pour délivrer des informations clés avec une présentation visuelle professionnelle et épurée, soutenue par un style audio clair et autoritaire qui assure une rétention maximale des informations.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéo du Moment du Mois

Créez facilement une vidéo mensuelle captivante. Combinez vos clips préférés, ajoutez une touche personnelle et partagez vos souvenirs précieux dans un format professionnel.

1
Step 1
Sélectionnez Vos Moments
Téléchargez facilement vos "vidéos d'une seconde" et autres séquences dans votre bibliothèque de médias/support de stock. Choisissez les clips clés qui capturent les moments forts de votre mois.
2
Step 2
Créez Votre Journal Vidéo
Utilisez les modèles et scènes intuitifs de HeyGen pour structurer votre "journal vidéo". Organisez vos clips sélectionnés dans un flux narratif captivant.
3
Step 3
Personnalisez Votre Mashup
Améliorez vos "Mashups Vidéo Mensuels" avec une génération de voix off personnalisée, ajoutant une narration personnelle ou un fond sonore à votre compilation.
4
Step 4
Exportez Votre Souvenir
Finalisez votre vidéo avec un redimensionnement précis des ratios d'aspect et des exports, garantissant que vos "créateurs de souvenirs" sont parfaitement formatés et prêts à être partagés avec vos amis et votre famille.

Cas d'Utilisation

Créez des récits vidéo personnels inspirants

Développez des vidéos motivantes à partir de votre 'moment du mois' et de vos journaux vidéo, inspirant et élevant votre audience avec vos histoires authentiques.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour une application de journal vidéo ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer des 'vidéos d'une seconde' captivantes et des entrées complètes de journal vidéo en utilisant des avatars AI avancés et la technologie de texte à vidéo à partir de script. Ce 'créateur de vidéo' innovant simplifie la production de contenu directement dans l'application.

Puis-je personnaliser mes projets vidéo avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant d'incorporer votre logo unique et vos couleurs préférées dans n'importe quel projet vidéo. Vous pouvez également utiliser nos divers modèles et scènes pour personnaliser davantage votre contenu.

Quel type de projets vidéo créatifs puis-je réaliser avec HeyGen ?

HeyGen soutient diverses initiatives créatives, des 'Mashups Vidéo Mensuels' aux 'Projets de Journal' et 'Projets Libres'. Notre plateforme fournit les outils pour assembler facilement du contenu mémorable avec le 'créateur de vidéo du moment du mois'.

HeyGen propose-t-il des fonctionnalités pour un montage vidéo et une sortie efficaces ?

Oui, HeyGen intègre des fonctionnalités comme le Smart-Fill et offre un redimensionnement fluide des ratios d'aspect pour un export optimal sur les plateformes. Vous pouvez également générer des voix off et ajouter automatiquement des sous-titres/légendes pour améliorer efficacement vos projets de 'créateur de vidéo'.

