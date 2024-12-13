Maîtriser la Création de Vidéos Éducatives Modulaires

Concevez des modules d'apprentissage percutants plus rapidement avec une narration alimentée par l'IA pour des vidéos éducatives engageantes.

538/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'instruction de 90 secondes conçue pour les apprenants techniques, axée sur la "visualisation de concepts complexes" dans un module d'apprentissage avancé. Le style visuel doit être dynamique et riche en visuels, incorporant des diagrammes animés et des visualisations de données, complétés par une voix off précise et informative. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen ainsi que sa bibliothèque de médias/stock pour illustrer clairement les processus complexes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une "vidéo de micro-apprentissage" de 60 secondes pour les étudiants révisant les concepts clés avant une évaluation à venir, servant de résumé rapide d'un module terminé. La vidéo doit adopter un style visuel dynamique avec des coupes rapides entre les points importants et des mises en évidence de texte à l'écran, accompagnée d'une voix amicale et encourageante. Assurez l'accessibilité en incorporant les sous-titres/captions de HeyGen et utilisez sa fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script pour une création de contenu efficace.
Exemple de Prompt 3
Concevez une "vidéo éducative modulaire" de 2 minutes pour les nouveaux utilisateurs s'intégrant dans une "intégration LMS", démontrant spécifiquement comment naviguer dans les modules d'apprentissage au sein de la plateforme. Le style visuel doit simuler un parcours d'écran clair avec des instructions précises étape par étape, utilisant un ton audio calme et guidant. Employez la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script de HeyGen pour des conseils détaillés et sa fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation d'aspect-ratio pour optimiser pour divers écrans de visualisation, garantissant la clarté pour tous les apprenants.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionnent les Vidéos Éducatives Modulaires

Créez des vidéos éducatives modulaires engageantes et efficaces pour les cours en ligne avec des outils alimentés par l'IA, améliorant l'apprentissage et la conception pédagogique.

1
Step 1
Créez Votre Script à partir de Texte
Développez le contenu de votre module en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script. Définissez clairement votre contenu éducatif pour former la base de votre vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez des Avatars AI et des Médias
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter vos instructeurs ou guides. Améliorez votre vidéo en intégrant des visuels pertinents de la bibliothèque de médias/stock.
3
Step 3
Ajoutez une Voix Off et du Branding
Générez une narration captivante alimentée par l'IA en utilisant la fonctionnalité de génération de voix off. Appliquez vos contrôles de branding uniques, y compris les logos et les couleurs, pour maintenir la cohérence à travers vos cours en ligne.
4
Step 4
Exportez pour la Distribution
Finalisez votre vidéo éducative modulaire en utilisant le redimensionnement et l'exportation d'aspect-ratio pour s'adapter à diverses plateformes. Assurez l'accessibilité en ajoutant des sous-titres/captions pour un public plus large.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Concepts Éducatifs Complexes

.

Utilisez l'IA pour transformer des informations complexes en vidéos modulaires claires et digestes, rendant les sujets difficiles plus faciles à comprendre pour les étudiants.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos éducatives modulaires ?

La plateforme de création vidéo alimentée par l'IA de HeyGen simplifie la production de vidéos éducatives modulaires en transformant les scripts en contenu engageant avec des avatars AI et des voix off. Les utilisateurs peuvent exploiter des modèles éducatifs pour construire rapidement des leçons vidéo de haute qualité, améliorant ainsi l'efficacité de la conception pédagogique.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour améliorer l'accessibilité des vidéos éducatives ?

HeyGen génère automatiquement des sous-titres et captions précis pour toutes les vidéos éducatives, améliorant considérablement l'accessibilité pour des apprenants diversifiés. Cette capacité technique garantit que le contenu est conforme et compréhensible, soutenant un public plus large pour vos cours en ligne.

HeyGen peut-il s'intégrer aux systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS) existants pour les cours en ligne ?

Bien que HeyGen soit une plateforme de création vidéo alimentée par l'IA puissante, les vidéos éducatives de haute qualité qu'elle produit sont conçues pour une compatibilité transparente avec divers systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS). Vous pouvez facilement exporter et intégrer ou lier votre contenu dans vos cours en ligne existants pour une diffusion efficace.

Comment HeyGen soutient-il la personnalisation et le branding pour le contenu éducatif ?

HeyGen offre de vastes options de personnalisation, y compris des contrôles de branding robustes pour incorporer votre logo et vos couleurs d'entreprise directement dans les vidéos éducatives. Utilisez une riche bibliothèque de médias, des modèles ajustables et diverses scènes pour créer des modules d'apprentissage uniques et professionnels qui reflètent l'identité de votre marque.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo