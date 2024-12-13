Votre Meilleur Créateur de Vidéos de Portfolio de Mannequin

Construisez un portfolio en ligne captivant avec notre éditeur glisser-déposer, en ajoutant des effets époustouflants et en exploitant les avatars AI de HeyGen.

Créez une vidéo de portfolio de mannequin de 45 secondes pour les talents en herbe, avec des visuels dynamiques et une bande sonore élégante. Mettez en avant divers looks et poses en utilisant les "Modèles & scènes" variés de HeyGen, enrichis par la "Génération de voix off" professionnelle pour vous présenter, vous aidant à vous démarquer en tant que créateur de vidéos de portfolio de mannequin de premier plan avec facilité.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo de portfolio professionnelle de 30 secondes pour les freelances et les petites entreprises, en adoptant un style visuel moderne et épuré avec un audio clair et concis. Exploitez les "Avatars AI" de HeyGen pour présenter votre travail et le "Texte en vidéo à partir de script" pour une narration fluide, faisant de vous un créateur de vidéos de portfolio de premier plan propulsé par l'intelligence artificielle.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de portfolio engageante de 60 secondes pour les influenceurs et créateurs de contenu, caractérisée par des montages tendance et rythmés et une musique entraînante. Utilisez la vaste "Bibliothèque de médias/soutien de stock" de HeyGen pour ajouter des plans de coupe captivants, et assurez l'accessibilité avec des "Sous-titres/captions" automatiques, fournissant des outils d'édition conviviaux pour créer votre vidéo de portfolio unique.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de portfolio en ligne sophistiquée de 45 secondes pour les photographes et artistes numériques, en mettant l'accent sur des visuels de haute qualité et un son ambiant subtil. Démontrez comment organiser sans effort vos meilleures œuvres en utilisant les "Modèles & scènes" flexibles de HeyGen et assurez une présentation parfaite sur toutes les plateformes avec le "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect", créant un portfolio en ligne époustouflant.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Créateur de Vidéos de Portfolio de Mannequin

Mettez en avant votre talent avec une vidéo de portfolio de mannequin captivante. Créez facilement des présentations visuelles professionnelles et époustouflantes qui mettent en valeur votre style et vos compétences uniques.

1
Step 1
Choisissez Votre Modèle
Sélectionnez parmi une variété de "modèles gratuits" et de scènes conçus professionnellement pour commencer instantanément à construire votre portfolio vidéo.
2
Step 2
Ajoutez Vos Ressources
Téléchargez vos meilleures photos et vidéos, ou utilisez notre vaste "bibliothèque de médias" pour incorporer des "photos de stock" et d'autres éléments visuels.
3
Step 3
Affinez avec une Édition Intuitive
Peaufinez votre vidéo de portfolio de mannequin en utilisant nos "outils d'édition conviviaux". Organisez et éditez les éléments pour que chaque segment brille avec professionnalisme.
4
Step 4
Exportez Votre Chef-d'œuvre
Finalisez et "exportez" votre vidéo de haute qualité. Utilisez le "redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" pour vous assurer qu'elle est "adaptée aux mobiles" et prête pour toute plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Récits Visuels Convaincants

.

Créez des histoires vidéo puissantes qui révèlent votre personnalité distincte, engagent les spectateurs et laissent une impression mémorable et inspirante.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer un portfolio vidéo professionnel ?

HeyGen vous permet de créer facilement un portfolio vidéo professionnel. Utilisez nos modèles variés et nos outils d'édition conviviaux pour créer des histoires visuelles captivantes, en incorporant des effets époustouflants et des graphiques animés pour présenter efficacement votre travail. HeyGen garantit que votre expérience de création de portfolio en ligne est intuitive et percutante.

Quelles fonctionnalités créatives HeyGen propose-t-il pour les vidéos de portfolio de mannequin ?

HeyGen offre une suite robuste de fonctionnalités créatives adaptées à votre vidéo de portfolio de mannequin. Vous pouvez choisir parmi divers modèles gratuits, ajouter des éléments animés et exploiter notre bibliothèque de médias pour des photos de stock ou intégrer vos propres visuels. Cela permet de créer des effets uniques et époustouflants qui représentent véritablement votre marque.

La plateforme de HeyGen est-elle conviviale pour créer un portfolio vidéo ?

Absolument, HeyGen est conçu pour être convivial, ce qui en fait un excellent créateur de portfolio en ligne. Notre interface intuitive et notre éditeur glisser-déposer simplifient le processus d'édition vidéo, même pour les débutants. Vous pouvez facilement créer un portfolio vidéo soigné sans avoir besoin de compétences techniques étendues.

Les capacités AI de HeyGen peuvent-elles améliorer mon portfolio vidéo ?

Oui, HeyGen intègre des capacités AI puissantes pour élever votre portfolio vidéo. Vous pouvez exploiter des fonctionnalités comme le texte en vidéo à partir de script ou créer des avatars AI pour présenter votre travail de manière dynamique. Cela vous permet de produire un contenu de haute qualité et engageant avec des efficacités d'édition avancées.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo