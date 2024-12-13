Créez une vidéo de portfolio de mannequin de 45 secondes pour les talents en herbe, avec des visuels dynamiques et une bande sonore élégante. Mettez en avant divers looks et poses en utilisant les "Modèles & scènes" variés de HeyGen, enrichis par la "Génération de voix off" professionnelle pour vous présenter, vous aidant à vous démarquer en tant que créateur de vidéos de portfolio de mannequin de premier plan avec facilité.

Générer une Vidéo