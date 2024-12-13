Puissant Créateur de Vidéos Mobile : Créez des Vidéos Époustouflantes en Déplacement

Transformez vos idées en vidéos captivantes avec des outils d'édition mobile intuitifs et des sous-titres/captions de qualité professionnelle.

Créez une vidéo didactique de 45 secondes destinée aux passionnés de technologie et aux créateurs de contenu, démontrant comment HeyGen transforme n'importe qui en un "créateur de vidéos mobile" efficace. Utilisez la fonctionnalité avancée des "avatars AI" de HeyGen pour présenter des informations complexes de manière claire, soutenue par une voix off professionnelle, le tout dans une esthétique visuelle moderne et élégante qui met en valeur les capacités du "générateur de vidéos AI".

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo marketing dynamique de 60 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux gestionnaires de réseaux sociaux, présentant HeyGen comme l'application ultime de "montage vidéo" pour une création de contenu rapide. Exploitez les nombreux "Modèles & scènes" pour assembler rapidement des visuels dynamiques, accompagnés de musique de fond entraînante et de transitions rapides et engageantes pour un résultat professionnel et accrocheur, parfait pour les plateformes nécessitant des "modèles tendance".
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative éducative de 90 secondes conçue pour les éducateurs et les créateurs de contenu e-learning, illustrant comment les "outils AI" intégrés de HeyGen simplifient la production de contenu. Mettez en avant les "Sous-titres/captions" automatiques pour une accessibilité améliorée, en utilisant une voix off calme et autoritaire et un style visuel propre et informatif avec un texte clair à l'écran, démontrant la puissance de la "Conversion de texte en parole" dans les contextes éducatifs.
Exemple de Prompt 3
Créez une bande-annonce cinématographique inspirante de 30 secondes pour les créateurs YouTube en herbe et les amateurs, positionnant HeyGen comme un "Créateur de vidéos" intuitif qui libère le potentiel créatif. Combinez la puissante "Génération de voix off" avec des visuels dynamiques de haute qualité directement issus de la "Bibliothèque de médias/support de stock" de HeyGen pour évoquer un sentiment d'émerveillement et de possibilité, créant un récit percutant qui semble professionnellement produit, même sans expertise préalable en "images de stock".
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos mobile

Créez et éditez facilement des vidéos époustouflantes directement depuis votre appareil mobile, transformant vos séquences brutes en contenu soigné et partageable en quelques étapes seulement.

1
Step 1
Sélectionnez votre média ou modèle
Commencez par choisir des photos, des vidéos ou un modèle tendance depuis votre appareil ou la bibliothèque de l'application pour former la base de votre projet vidéo.
2
Step 2
Personnalisez avec des outils créatifs
Affinez vos séquences en utilisant des fonctionnalités d'édition puissantes comme le découpage, l'ajout de texte et l'application de divers effets de transition pour enrichir votre narration.
3
Step 3
Améliorez avec AI et audio
Utilisez des outils AI intelligents pour des fonctionnalités comme la Suppression Automatique de l'Arrière-plan, ou ajoutez de la musique de fond pour compléter le paysage sonore de votre vidéo.
4
Step 4
Exportez et partagez votre chef-d'œuvre
Rendez votre vidéo finie en haute définition, comme la vidéo 4K, et partagez-la facilement directement sur les plateformes de médias sociaux ou enregistrez-la sur votre appareil.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez et élevez les audiences avec des vidéos motivationnelles

.

Créez des vidéos motivationnelles inspirantes et édifiantes avec AI, permettant aux créateurs mobiles de partager des messages puissants et de se connecter avec les spectateurs.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos à partir de texte ?

HeyGen utilise une technologie avancée de générateur de vidéos AI pour transformer vos scripts en vidéos captivantes avec des avatars AI et des voix synthétiques. Il vous suffit d'entrer votre texte, et les capacités de Conversion de texte en parole de HeyGen créeront du contenu visuel attrayant sans effort.

Quelles capacités d'édition avancées HeyGen offre-t-il pour la production vidéo professionnelle ?

HeyGen propose des capacités d'édition vidéo puissantes, y compris une chronologie à plusieurs couches et l'édition par images clés pour un contrôle précis. Utilisez des outils AI comme la Suppression Automatique de l'Arrière-plan pour affiner vos visuels et obtenir des fonctionnalités de niveau professionnel sans logiciel complexe.

HeyGen peut-il produire des vidéos de haute qualité optimisées pour diverses plateformes de médias sociaux ?

Oui, HeyGen prend en charge la sortie vidéo en 4K, garantissant que vos créations sont de la plus haute fidélité visuelle. Redimensionnez facilement les vidéos et ajustez les ratios d'aspect pour un partage fluide sur les plateformes de médias sociaux populaires, y compris YouTube, en maintenant une qualité optimale pour chacune.

Comment les modèles et les fonctionnalités AI de HeyGen accélèrent-ils la création de contenu pour les non-designers ?

HeyGen permet aux non-designers d'accéder à une riche bibliothèque de modèles tendance, rendant la création de vidéos accessible et efficace. Les outils alimentés par l'AI tels que les Sous-titres Automatiques génèrent automatiquement des sous-titres, simplifiant considérablement le processus d'édition et vous aidant à produire rapidement des vidéos soignées.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo