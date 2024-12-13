Générateur de Vidéos de Support Mobile : Créez en Déplacement

Générez des vidéos professionnelles directement depuis votre téléphone. Utilisez des avatars AI pour donner vie à vos scripts sans effort.

Créez une vidéo didactique de 2 minutes destinée au nouveau personnel de support technique, démontrant les meilleures pratiques pour utiliser un nouveau générateur de vidéos de support mobile. Cette vidéo doit présenter un style visuel professionnel et calme avec un texte clair à l'écran et une génération de voix off précise pour guider les utilisateurs à travers l'interface, assurant un dépannage efficace et une interaction client optimale. Mettez l'accent sur les fonctionnalités clés de la plateforme.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative de 1,5 minute ciblant les développeurs et les responsables informatiques, mettant en avant l'intégration API fluide de notre générateur de vidéos AI pour la création de contenu automatisée. Le style visuel doit être élégant et moderne, incorporant des diagrammes animés et des enregistrements d'écran de fragments de code, complétés par une voix narrative experte et confiante. Soulignez comment la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script simplifie le flux de travail.
Exemple de Prompt 2
Produisez un guide de démarrage rapide d'une minute pour les rédacteurs techniques et les chefs de produit, illustrant comment utiliser efficacement un générateur d'images en vidéos pour transformer la documentation statique en supports visuels dynamiques. La vidéo nécessite une présentation visuelle propre et étape par étape avec des animations subtiles et un ton audio encourageant et amical, utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour un développement rapide. Montrez l'impact du support intégré de la bibliothèque de médias/stock.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo persuasive de 45 secondes destinée aux équipes marketing et aux propriétaires de produits, mettant en avant l'avantage stratégique d'utiliser des avatars AI pour la distribution multi-plateformes de mises à jour techniques urgentes. Visuellement, optez pour une approche dynamique et engageante, mettant en scène divers avatars AI communiquant sur différents écrans d'appareils, soutenus par une bande sonore inspirante et professionnelle. Démontrez comment le redimensionnement et les exportations au format d'aspect garantissent une visualisation optimale sur toutes les plateformes.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Support Mobile

Transformez sans effort votre contenu de support en vidéos engageantes adaptées aux mobiles, fournissant une assistance claire et concise à vos utilisateurs.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par coller ou taper votre script de support. L'AI de HeyGen utilise les capacités de transformation de texte en vidéo pour transformer votre texte en contenu vidéo engageant, assurant la clarté pour les spectateurs mobiles.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter visuellement votre message de support. Vous pouvez également utiliser notre générateur d'images en vidéos pour transformer des images statiques en scènes dynamiques, en personnalisant les modèles pour un aspect professionnel.
3
Step 3
Ajoutez une Voix Off
Générez des voix off naturelles dans diverses langues pour accompagner votre vidéo. Assurez-vous que votre vidéo de support mobile est accessible et facile à comprendre pour tous les utilisateurs grâce à des voix off de haute qualité.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Optimisez votre vidéo pour la visualisation mobile avec le redimensionnement au format d'aspect, puis exportez et partagez-la facilement sur diverses plateformes pour une distribution multi-plateformes fluide.

Cas d'Utilisation

Création de Publicités Performantes

Produisez rapidement des publicités vidéo à fort impact à l'aide de l'AI, adaptées pour une portée et une performance efficaces sur les canaux mobiles.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos avec l'AI ?

HeyGen utilise une technologie avancée de générateur de vidéos AI pour transformer le texte en vidéos professionnelles, avec des avatars AI réalistes et des scènes dynamiques. Cela permet une création de contenu automatisée efficace sans nécessiter d'expertise en montage vidéo traditionnel.

HeyGen peut-il s'intégrer aux systèmes existants ou prendre en charge le branding personnalisé ?

Oui, HeyGen offre une intégration API robuste pour une incorporation fluide dans vos flux de travail actuels, facilitant la création de contenu automatisée et la distribution multi-plateformes. Vous pouvez également appliquer des contrôles de branding complets, y compris des logos personnalisés et des schémas de couleurs, pour maintenir la cohérence de la marque.

Quels types d'avatars AI et d'options de voix off sont disponibles dans HeyGen ?

HeyGen propose une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes et prend en charge une génération de voix off étendue dans plusieurs langues, y compris des traductions. Cette combinaison puissante permet aux utilisateurs de créer des vidéos engageantes avec une portée mondiale et des porte-parole personnalisés.

HeyGen prend-il en charge la création de vidéos optimisées pour diverses plateformes de médias sociaux ?

Absolument, HeyGen est conçu pour optimiser le contenu vidéo pour les vidéos populaires sur les réseaux sociaux et les formats vidéo courts. Ses fonctionnalités de redimensionnement et d'exportation au format d'aspect garantissent que vos créations sont parfaitement adaptées à diverses plateformes et audiences.

