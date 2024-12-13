Générateur de Vidéos de Support Mobile : Créez en Déplacement
Générez des vidéos professionnelles directement depuis votre téléphone. Utilisez des avatars AI pour donner vie à vos scripts sans effort.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo explicative de 1,5 minute ciblant les développeurs et les responsables informatiques, mettant en avant l'intégration API fluide de notre générateur de vidéos AI pour la création de contenu automatisée. Le style visuel doit être élégant et moderne, incorporant des diagrammes animés et des enregistrements d'écran de fragments de code, complétés par une voix narrative experte et confiante. Soulignez comment la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script simplifie le flux de travail.
Produisez un guide de démarrage rapide d'une minute pour les rédacteurs techniques et les chefs de produit, illustrant comment utiliser efficacement un générateur d'images en vidéos pour transformer la documentation statique en supports visuels dynamiques. La vidéo nécessite une présentation visuelle propre et étape par étape avec des animations subtiles et un ton audio encourageant et amical, utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour un développement rapide. Montrez l'impact du support intégré de la bibliothèque de médias/stock.
Concevez une vidéo persuasive de 45 secondes destinée aux équipes marketing et aux propriétaires de produits, mettant en avant l'avantage stratégique d'utiliser des avatars AI pour la distribution multi-plateformes de mises à jour techniques urgentes. Visuellement, optez pour une approche dynamique et engageante, mettant en scène divers avatars AI communiquant sur différents écrans d'appareils, soutenus par une bande sonore inspirante et professionnelle. Démontrez comment le redimensionnement et les exportations au format d'aspect garantissent une visualisation optimale sur toutes les plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Générez des Vidéos Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Créez rapidement des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux et du contenu court optimisé pour les plateformes de visualisation mobile avec l'AI.
Améliorez l'Engagement de Formation avec l'AI.
Améliorez les supports de formation et de support avec des vidéos générées par AI, améliorant l'engagement d'apprentissage pour un public mobile-first.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos avec l'AI ?
HeyGen utilise une technologie avancée de générateur de vidéos AI pour transformer le texte en vidéos professionnelles, avec des avatars AI réalistes et des scènes dynamiques. Cela permet une création de contenu automatisée efficace sans nécessiter d'expertise en montage vidéo traditionnel.
HeyGen peut-il s'intégrer aux systèmes existants ou prendre en charge le branding personnalisé ?
Oui, HeyGen offre une intégration API robuste pour une incorporation fluide dans vos flux de travail actuels, facilitant la création de contenu automatisée et la distribution multi-plateformes. Vous pouvez également appliquer des contrôles de branding complets, y compris des logos personnalisés et des schémas de couleurs, pour maintenir la cohérence de la marque.
Quels types d'avatars AI et d'options de voix off sont disponibles dans HeyGen ?
HeyGen propose une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes et prend en charge une génération de voix off étendue dans plusieurs langues, y compris des traductions. Cette combinaison puissante permet aux utilisateurs de créer des vidéos engageantes avec une portée mondiale et des porte-parole personnalisés.
HeyGen prend-il en charge la création de vidéos optimisées pour diverses plateformes de médias sociaux ?
Absolument, HeyGen est conçu pour optimiser le contenu vidéo pour les vidéos populaires sur les réseaux sociaux et les formats vidéo courts. Ses fonctionnalités de redimensionnement et d'exportation au format d'aspect garantissent que vos créations sont parfaitement adaptées à diverses plateformes et audiences.