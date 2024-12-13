Créez des Vidéos Tutoriels d'Applications Mobiles Engagantes avec l'IA

Produisez rapidement des vidéos de démonstration d'applications professionnelles pour un meilleur onboarding utilisateur avec les avatars IA de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo tutorielle de 1 minute 15 secondes pour les utilisateurs d'applications mobiles sur Android et iOS rencontrant des problèmes de synchronisation courants. Adoptez un style visuel et audio calme et rassurant, en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour expliquer clairement les étapes de dépannage, renforcée par des sous-titres précis pour aider à la compréhension de tous les spectateurs.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de démonstration de produit complète de 2 minutes qui guide les nouveaux utilisateurs à travers la configuration initiale et les fonctionnalités clés pour un onboarding utilisateur fluide, montrant comment utiliser notre dernière fonctionnalité collaborative. Le design visuel doit être propre et engageant, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen ainsi que le support de la bibliothèque de médias/stock pour illustrer des étapes complexes avec des animations intuitives et des séquences vidéo professionnelles.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo tutorielle claire de 1 minute 30 secondes axée sur l'intégration de notre application mobile avec des services tiers populaires, ciblant les utilisateurs techniquement avertis et les développeurs. Le style visuel doit être direct et informatif, avec des démonstrations claires à l'écran, présentées par un avatar AI de HeyGen pour maintenir une présence de marque cohérente et permettre un redimensionnement et des exportations faciles pour divers plateformes.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne la Vidéo Tutorielle d'Application Mobile

Produisez facilement des vidéos tutoriels d'applications mobiles engageantes et informatives pour onboarder les utilisateurs et présenter les fonctionnalités, assurant une présentation claire et professionnelle.

1
Step 1
Créez Votre Script
Rédigez un script captivant pour détailler les fonctionnalités de votre application. Utilisez la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour transformer votre contenu écrit en scènes dynamiques, formant le plan essentiel pour vos tutoriels pour débutants.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Engagez votre audience avec des visuels dynamiques. Choisissez parmi divers avatars IA pour guider les spectateurs à travers votre application, donnant vie à vos vidéos de démonstration d'application avec une touche animée.
3
Step 3
Ajoutez des Explications
Clarifiez chaque étape avec une narration précise. Utilisez la génération de voix off avancée de HeyGen pour fournir des instructions claires, garantissant que vos vidéos de démonstration d'application sont faciles à suivre et à comprendre.
4
Step 4
Exportez Votre Tutoriel
Préparez votre vidéo tutorielle d'application mobile terminée pour une distribution fluide. Utilisez le redimensionnement et les exportations de ratio d'aspect de HeyGen pour optimiser votre vidéo pour diverses plateformes, prête pour un marketing vidéo efficace et un onboarding utilisateur.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez Rapidement des Clips de Démonstration d'Application

Générez des vidéos de démonstration d'application courtes et engageantes en quelques minutes pour un marketing efficace sur les réseaux sociaux et des aperçus rapides des fonctionnalités de l'application.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de "vidéos tutoriels d'applications mobiles" pour les utilisateurs "Android et iOS" ?

HeyGen simplifie la création de "vidéos tutoriels d'applications mobiles" pour les utilisateurs "Android et iOS" en vous permettant de convertir du texte en vidéo avec des avatars IA et une "génération de voix off" précise. Vous pouvez également utiliser des enregistrements d'écran et personnaliser les ratios d'aspect pour présenter parfaitement votre "design UI/UX" sur diverses plateformes "d'applications mobiles", rendant les explications techniques complexes claires.

HeyGen peut-il produire des "vidéos de démonstration d'applications" dynamiques avec des "animations" personnalisées et des éléments de marque ?

Oui, HeyGen vous permet de produire des "vidéos de démonstration d'applications" dynamiques en intégrant des éléments "vidéo animée" dans votre contenu et en appliquant des "contrôles de marque" comme des logos et des couleurs personnalisés. Cela garantit que vos matériaux de "marketing d'application" sont visuellement attrayants et reflètent constamment l'identité de votre marque.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour améliorer "l'onboarding utilisateur" grâce à des "vidéos de démonstration d'applications" engageantes ?

HeyGen offre des fonctionnalités robustes pour améliorer "l'onboarding utilisateur" grâce à des "vidéos de démonstration d'applications" engageantes en utilisant des avatars IA et des modèles personnalisables. Vous pouvez rapidement générer des "tutoriels pour débutants" avec des voix off synchronisées et des "sous-titres" clairs pour guider les utilisateurs de manière fluide à travers leur "parcours client".

HeyGen est-il capable de générer des "scripts vidéo" et des "voix off" convaincants pour des "vidéos de démonstration de produit" efficaces ?

HeyGen assiste pleinement dans la génération de "scripts vidéo" convaincants et de "voix off" de haute qualité pour des "vidéos de démonstration de produit" efficaces en utilisant ses capacités avancées de transformation de texte en vidéo. Il vous suffit d'entrer votre script, et l'IA de HeyGen produira une narration au son naturel, économisant du temps et garantissant une présentation professionnelle pour vos efforts de "marketing vidéo".

