Générez des vidéos explicatives époustouflantes et du contenu de formation avec des avatars AI réalistes, simplifiant les fonctionnalités complexes des applications pour les utilisateurs.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Développez une vidéo de deux minutes pour une formation complète des employés sur un processus technique complexe, ciblant les nouvelles recrues ou ceux ayant besoin d'une remise à niveau. Cette vidéo doit présenter des avatars AI professionnels illustrant les flux de travail, combinés à une génération de voix off détaillée et des sous-titres pour améliorer la compréhension et servir de documentation vidéo efficace.
Produisez une vidéo explicative de 45 secondes conçue pour les utilisateurs de logiciels existants, mettant rapidement en avant les nouvelles fonctionnalités introduites dans une mise à jour récente pour un outil basé sur le web. Employez un style visuel dynamique avec des coupes nettes et des superpositions de texte vibrantes, en élaborant le récit efficacement en utilisant les capacités de texte-à-vidéo de HeyGen à partir de scripts et en utilisant des modèles et scènes engageants.
Concevez une vidéo marketing de 30 secondes pour présenter les capacités innovantes d'un nouveau module de générateur de vidéos AI, ciblant les clients professionnels potentiels. L'esthétique visuelle doit être moderne et percutante, incorporant des médias de stock convaincants de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, et animée par une génération de voix off persuasive, optimisée pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation pour Applications Mobiles

Créez facilement des vidéos de formation engageantes et précises pour les produits d'applications mobiles en utilisant l'AI avancée. Simplifiez l'intégration et la documentation avec un contenu dynamique.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par coller votre script de vidéo de formation dans la plateforme. Notre générateur de vidéos AI analysera votre texte pour préparer la génération de la vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez des Avatars AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour présenter votre contenu de formation. Améliorez l'engagement avec des présentateurs réalistes pour vos instructions d'application mobile.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off Engagées
Générez des voix off AI naturelles dans diverses langues pour accompagner votre script. Assurez un audio clair et précis pour une documentation vidéo complète.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo de formation pour application mobile, ajustez les rapports d'aspect si nécessaire, et exportez-la pour un partage fluide sur les plateformes. Produisez des vidéos de qualité professionnelle efficacement.

Démystifier les Fonctionnalités Complexes des Applications

Expliquez clairement les fonctionnalités et mises à jour complexes des applications mobiles à travers une documentation vidéo facilement compréhensible, améliorant la compréhension des utilisateurs.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation pour applications mobiles ?

Le générateur de vidéos AI de HeyGen transforme les invites textuelles en vidéos de formation engageantes pour applications mobiles, offrant des outils d'édition vidéo robustes et des voix off AI. Profitez de nos modèles professionnels pour créer rapidement du contenu de haute qualité qui éduque efficacement.

HeyGen peut-il prendre en charge la documentation vidéo multilingue pour des équipes mondiales ?

Oui, HeyGen offre un support multilingue complet, vous permettant de générer de la documentation vidéo avec divers avatars AI et voix off AI pour un public mondial. Cela garantit que votre contenu est accessible et percutant dans le monde entier.

Quelles sont les exigences techniques nécessaires pour utiliser HeyGen pour la documentation vidéo ?

HeyGen est un outil pratique basé sur le web, ne nécessitant aucune installation logicielle pour créer de la documentation vidéo. Vous pouvez même utiliser l'enregistreur d'écran AI intégré pour capturer et améliorer le contenu sans effort, directement depuis votre navigateur.

HeyGen offre-t-il des options de personnalisation pour les avatars AI et le branding dans les vidéos de formation ?

Absolument, HeyGen permet une personnalisation étendue des avatars AI et offre des contrôles de branding pour intégrer votre logo et vos couleurs dans les vidéos de formation. Nos outils d'édition vidéo avancés garantissent que votre contenu s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.

