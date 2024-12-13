Créateur d'Intégration d'Applications Mobiles : Construisez des Parcours Utilisateurs Engagés

Concevez des expériences d'intégration fluides sans effort, guidant les utilisateurs avec des explications dynamiques grâce à la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Élevez votre interface d'intégration à de nouveaux sommets en créant une vidéo captivante de 45 secondes pour les chefs de produit et les startups, avec une esthétique visuelle propre, moderne et minimaliste, des transitions d'interface fluides, complétées par une voix off calme et informative d'un avatar AI généré dans HeyGen, mettant en avant une expérience utilisateur supérieure dès le départ.
Exemple de Prompt 2
Transformez des processus complexes en un processus d'intégration simplifié avec une vidéo dynamique de 60 secondes conçue pour les équipes marketing et les propriétaires d'entreprise, présentant un style visuel professionnel qui montre de manière dynamique un flux d'intégration d'application engageant à travers plusieurs écrans, animé par une voix off énergique et motivante générée via la génération de voix off de HeyGen et utilisant divers modèles et scènes pour un assemblage rapide.
Exemple de Prompt 3
Libérez votre créativité dans la conception d'écrans d'intégration convaincants avec une vidéo de 30 secondes destinée aux designers indépendants et aux petites agences, présentant un style visuel audacieux et créatif qui met en avant des éléments de design personnalisables et une voix off nette et engageante, tout en intégrant sans effort des visuels de haute qualité de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour améliorer votre interface visuelle globale.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur d'Intégration d'Applications Mobiles

Concevez des expériences d'intégration d'applications mobiles captivantes sans effort avec les outils puissants de HeyGen, garantissant que les utilisateurs comprennent et s'engagent avec votre application dès le premier jour.

1
Step 1
Créez Vos Écrans d'Intégration
Commencez par concevoir vos écrans d'intégration initiaux en utilisant notre interface intuitive. Exploitez divers modèles et scènes pour construire rapidement un parcours utilisateur visuellement attrayant.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels Engagés
Améliorez vos écrans avec des médias riches. Utilisez la bibliothèque de médias intégrée/support de stock pour inclure des images, icônes et illustrations pertinentes qui clarifient les fonctionnalités de votre application.
3
Step 3
Générez des Voix Off Explicatives
Guide les utilisateurs à travers les fonctionnalités de votre application avec un audio clair. Utilisez la génération de voix off pour créer des narrations professionnelles qui contribuent à un processus d'intégration rationalisé.
4
Step 4
Exportez Votre Flux d'Intégration
Une fois terminé, exportez facilement votre vidéo d'intégration d'application mobile. Utilisez le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour vous assurer que votre flux d'intégration d'application est parfaitement optimisé pour divers appareils mobiles.

Cas d'Utilisation

Développez des Tutoriels In-App

Générez facilement des tutoriels vidéo complets et des présentations de fonctionnalités pour éduquer efficacement les utilisateurs dans le processus d'intégration d'applications mobiles.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer l'attrait visuel de l'intégration de mon application mobile ?

HeyGen vous permet de concevoir des écrans d'intégration captivants avec des avatars AI, du texte-à-vidéo dynamique et une riche bibliothèque de médias, améliorant l'expérience utilisateur initiale de votre application avec une interface visuelle forte.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur d'intégration d'applications mobiles efficace ?

HeyGen simplifie la création de flux d'intégration d'applications mobiles engageants grâce à des modèles intuitifs, la génération de texte-à-vidéo et des contrôles de marque, garantissant une expérience utilisateur professionnelle et cohérente dès les écrans d'accueil.

HeyGen peut-il aider à créer des éléments d'interface d'intégration engageants sans compétences en design étendues ?

Oui, HeyGen simplifie la création d'éléments d'interface d'intégration engageants. Avec des modèles prêts à l'emploi, des avatars AI et la possibilité d'ajouter des illustrations personnalisées, vous pouvez créer des écrans d'accueil visuellement époustouflants et des indicateurs de progression sans effort, même sans expertise approfondie en design d'applications mobiles.

Comment HeyGen simplifie-t-il la création d'un flux d'intégration d'application ?

HeyGen simplifie l'ensemble du processus de création de flux d'intégration d'application. Vous pouvez rapidement générer des vidéos d'intégration professionnelles à partir de scripts, ajouter des voix off, utiliser des scènes préconstruites et gérer la marque, réduisant considérablement le temps et les efforts nécessaires pour construire un processus d'intégration rationalisé.

