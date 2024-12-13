Créateur de Vidéos Publicitaires pour Applications Mobiles pour des Campagnes à Fort Taux de Conversion
Transformez votre marketing d'application avec notre plateforme intuitive, en exploitant la puissance du "Texte-à-vidéo à partir de script" pour créer des publicités engageantes.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo marketing dynamique d'une minute destinée aux agences de marketing et aux marketeurs, mettant en avant l'efficacité d'un créateur de publicités vidéo AI. Le style visuel et audio doit être engageant et autoritaire, avec des coupes rapides démontrant des capacités sophistiquées d'édition vidéo AI et un redimensionnement et exportation d'aspect-ratio fluides pour diverses plateformes, soulignant la valeur des modèles vidéo préconstruits.
Développez une vidéo promotionnelle percutante de 30 secondes pour les marques D2C et les entreprises mondiales, en mettant l'accent sur la capacité à localiser le contenu dans plus de 50 langues. La vidéo doit présenter un style visuel propre et à thème global, mettant en scène divers avatars AI parlant différentes langues, tout en utilisant la génération de voix off et les sous-titres/captions de HeyGen pour atteindre efficacement un public international.
Concevez une vidéo tutorielle perspicace de 90 secondes pour les créateurs de contenu et les petites entreprises lançant de nouveaux produits, démontrant comment transformer un simple lien produit en une publicité vidéo en ligne de haute qualité. Le style visuel doit être rapide et instructif, avec une musique de fond énergique, illustrant la facilité de création de publicités vidéo en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir de script et le support étendu de la bibliothèque de médias/stock.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Publicitaires pour Applications Mobiles
Concevez sans effort des publicités vidéo engageantes pour applications mobiles avec des outils alimentés par AI, des modèles époustouflants et une personnalisation fluide pour captiver votre audience et stimuler les installations.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Campagnes Publicitaires pour Applications à Haute Performance.
Produisez rapidement des publicités vidéo pour applications mobiles percutantes en utilisant l'AI, assurant un engagement maximal et un retour sur investissement publicitaire.
Publicités Dynamiques pour Applications sur les Réseaux Sociaux.
Créez rapidement des publicités vidéo captivantes et des clips optimisés pour les plateformes sociales, augmentant la visibilité et les téléchargements de l'application.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il l'édition vidéo AI pour les créateurs de vidéos publicitaires pour applications mobiles ?
HeyGen simplifie le processus de création de publicités vidéo pour applications mobiles grâce à des capacités avancées d'édition vidéo AI. Les utilisateurs peuvent utiliser des avatars AI et un éditeur glisser-déposer pour produire efficacement des publicités vidéo captivantes, transformant les invites textuelles en visuels engageants.
HeyGen peut-il aider à personnaliser les vidéos avec des avatars AI et des clones de voix ?
Absolument, HeyGen permet aux utilisateurs de personnaliser largement les vidéos en utilisant des avatars AI réalistes et des clones de voix sophistiqués. Cela permet une communication personnalisée et un storytelling amélioré dans vos projets de création de vidéos marketing.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen une interface facile à utiliser pour créer des publicités vidéo ?
L'éditeur glisser-déposer intuitif de HeyGen et son design convivial offrent une interface facile à utiliser, la rendant accessible aux non-designers et aux propriétaires d'entreprises pour créer des publicités vidéo professionnelles. Son générateur vidéo AI simplifie les tâches d'édition complexes, accélérant la création de contenu.
HeyGen prend-il en charge la localisation des publicités vidéo dans plusieurs langues ?
Oui, HeyGen permet une localisation robuste de vos publicités vidéo, prenant en charge plus de 50 langues avec des clones de voix AI avancés et des sous-titres. Cette fonctionnalité aide les entreprises à se connecter avec un public mondial et à étendre leur portée efficacement.