Transformez votre marketing d'application avec notre plateforme intuitive, en exploitant la puissance du "Texte-à-vidéo à partir de script" pour créer des publicités engageantes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo marketing dynamique d'une minute destinée aux agences de marketing et aux marketeurs, mettant en avant l'efficacité d'un créateur de publicités vidéo AI. Le style visuel et audio doit être engageant et autoritaire, avec des coupes rapides démontrant des capacités sophistiquées d'édition vidéo AI et un redimensionnement et exportation d'aspect-ratio fluides pour diverses plateformes, soulignant la valeur des modèles vidéo préconstruits.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo promotionnelle percutante de 30 secondes pour les marques D2C et les entreprises mondiales, en mettant l'accent sur la capacité à localiser le contenu dans plus de 50 langues. La vidéo doit présenter un style visuel propre et à thème global, mettant en scène divers avatars AI parlant différentes langues, tout en utilisant la génération de voix off et les sous-titres/captions de HeyGen pour atteindre efficacement un public international.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo tutorielle perspicace de 90 secondes pour les créateurs de contenu et les petites entreprises lançant de nouveaux produits, démontrant comment transformer un simple lien produit en une publicité vidéo en ligne de haute qualité. Le style visuel doit être rapide et instructif, avec une musique de fond énergique, illustrant la facilité de création de publicités vidéo en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir de script et le support étendu de la bibliothèque de médias/stock.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Publicitaires pour Applications Mobiles

Concevez sans effort des publicités vidéo engageantes pour applications mobiles avec des outils alimentés par AI, des modèles époustouflants et une personnalisation fluide pour captiver votre audience et stimuler les installations.

1
Step 1
Créez la Base de Votre Publicité
Choisissez parmi une large gamme de modèles vidéo conçus par des professionnels ou commencez avec une toile vierge pour construire votre publicité pour application mobile. Cela pose les bases de votre histoire visuelle captivante.
2
Step 2
Ajoutez l'Histoire Unique de Votre Application
Incorporez les visuels, le texte de votre application et utilisez des avatars AI ou des acteurs AI pour présenter votre produit avec une touche humaine, donnant vie à vos fonctionnalités.
3
Step 3
Affinez et Marquez pour un Impact
Optimisez votre publicité pour diverses plateformes mobiles en utilisant le redimensionnement et l'exportation d'aspect-ratio, assurant la cohérence de votre marque (logo, couleurs) sur tous les formats.
4
Step 4
Générez et Partagez Votre Chef-d'œuvre
Produisez votre vidéo finale, assurant des exportations de haute qualité adaptées à toutes les plateformes publicitaires, prêtes à maximiser la portée et l'engagement pour votre application mobile.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Authentifiez avec des Vidéos Témoignages d'Applications

Exploitez des vidéos AI engageantes pour présenter des témoignages authentiques d'utilisateurs d'applications, renforçant la confiance et stimulant l'acquisition de nouveaux utilisateurs.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il l'édition vidéo AI pour les créateurs de vidéos publicitaires pour applications mobiles ?

HeyGen simplifie le processus de création de publicités vidéo pour applications mobiles grâce à des capacités avancées d'édition vidéo AI. Les utilisateurs peuvent utiliser des avatars AI et un éditeur glisser-déposer pour produire efficacement des publicités vidéo captivantes, transformant les invites textuelles en visuels engageants.

HeyGen peut-il aider à personnaliser les vidéos avec des avatars AI et des clones de voix ?

Absolument, HeyGen permet aux utilisateurs de personnaliser largement les vidéos en utilisant des avatars AI réalistes et des clones de voix sophistiqués. Cela permet une communication personnalisée et un storytelling amélioré dans vos projets de création de vidéos marketing.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen une interface facile à utiliser pour créer des publicités vidéo ?

L'éditeur glisser-déposer intuitif de HeyGen et son design convivial offrent une interface facile à utiliser, la rendant accessible aux non-designers et aux propriétaires d'entreprises pour créer des publicités vidéo professionnelles. Son générateur vidéo AI simplifie les tâches d'édition complexes, accélérant la création de contenu.

HeyGen prend-il en charge la localisation des publicités vidéo dans plusieurs langues ?

Oui, HeyGen permet une localisation robuste de vos publicités vidéo, prenant en charge plus de 50 langues avec des clones de voix AI avancés et des sous-titres. Cette fonctionnalité aide les entreprises à se connecter avec un public mondial et à étendre leur portée efficacement.

