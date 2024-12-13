Créateur de Vidéos Publicitaires Mobiles : Créez des Publicités Vidéo Engagantes Rapidement

Générez facilement du contenu avec l'AI, en utilisant notre éditeur glisser-déposer et une vaste bibliothèque multimédia pour votre prochaine publicité vidéo.

Pour les propriétaires de petites entreprises lançant une nouvelle application, développez une vidéo publicitaire mobile dynamique de 30 secondes qui capte immédiatement l'attention. Cette vidéo doit avoir un style visuel rapide et vibrant mettant en avant les fonctionnalités du produit avec des transitions énergiques, tandis que l'audio intègre une bande sonore moderne et entraînante et une voix off claire et concise générée à l'aide de la génération de voix off de HeyGen pour souligner les principaux avantages de la nouvelle application, créant ainsi des publicités vidéo engageantes.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Les responsables marketing cherchant à simplifier leur processus de création publicitaire avec un Créateur de Vidéos Publicitaires AI bénéficieront d'une vidéo explicative de 45 secondes. Son esthétique visuelle propre et professionnelle, avec des graphiques animés sophistiqués et des transitions fluides, sera parfaitement complétée par un avatar AI autoritaire expliquant comment ils peuvent utiliser sans effort les modèles vidéo de HeyGen pour des résultats professionnels.
Exemple de Prompt 2
Créez une histoire de marque inspirante de 60 secondes pour les entrepreneurs cherchant un Créateur de Vidéos Marketing efficace pour leur présence en ligne. La vidéo doit adopter un style visuel chaleureux et authentique, enrichissant son récit avec des scènes variées, des images et des graphiques gratuits, évoquant la croissance personnelle et la réussite, soulignée par une musique entraînante et une narration émotive générée directement à partir d'un script en utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Les vendeurs en ligne peuvent annoncer efficacement une vente flash avec un clip promotionnel animé de 15 secondes, en tirant parti de la rapidité des modèles vidéo pour un délai d'exécution rapide. Cette vidéo exige un style visuel lumineux et ludique avec des coupes rapides et des superpositions de texte audacieuses pour un impact instantané, tandis qu'un jingle accrocheur et des effets sonores urgents renforcent l'urgence. Assurez-vous que les sous-titres dynamiques de HeyGen mettent en évidence les offres clés, rendant l'offre à durée limitée impossible à manquer dans cette publicité vidéo concise.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Publicitaires Mobiles

Créez facilement des publicités vidéo mobiles engageantes et de haute qualité avec notre Créateur de Vidéos Publicitaires AI intuitif. Créez des vidéos courtes percutantes pour les réseaux sociaux.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez votre projet de publicité mobile en choisissant parmi une bibliothèque diversifiée de modèles vidéo professionnels conçus pour diverses plateformes de médias sociaux. Cela fournit une base créative.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu
Utilisez l'éditeur glisser-déposer pour ajouter vos propres séquences, images et graphiques. Intégrez des éléments dynamiques comme des avatars AI pour personnaliser votre message.
3
Step 3
Générez un Audio Engagé
Améliorez votre publicité mobile avec des voix off de haute qualité. Utilisez notre fonctionnalité de texte-à-vidéo pour transformer rapidement votre texte publicitaire en une voix off professionnelle, assurant une communication claire.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois votre publicité mobile parfaite, exportez-la dans des formats de haute qualité optimisés pour diverses plateformes de médias sociaux. Profitez du redimensionnement des ratios d'aspect pour un ajustement parfait sur chaque plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Promouvez le Succès avec des Témoignages Clients AI

.

Transformez les histoires de réussite de vos clients en publicités vidéo dynamiques générées par AI pour renforcer la confiance et attirer efficacement de nouveaux clients.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos publicitaires mobiles ?

HeyGen permet aux utilisateurs de produire rapidement des vidéos publicitaires mobiles engageantes en utilisant des avatars AI et une vaste bibliothèque de modèles vidéo. Notre éditeur vidéo en ligne intuitif facilite la génération de contenu avec l'AI, simplifiant votre processus créatif pour des publicités vidéo convaincantes.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un Créateur de Vidéos Publicitaires AI efficace ?

HeyGen se distingue en tant que Créateur de Vidéos Publicitaires AI en offrant des avatars AI avancés, une conversion texte-parole fluide et un éditeur glisser-déposer robuste. Cela permet aux propriétaires d'entreprises de créer des vidéos courtes convaincantes optimisées pour diverses plateformes de médias sociaux.

HeyGen fournit-il des outils pour créer un contenu vidéo marketing diversifié ?

Absolument. HeyGen offre une vaste sélection de modèles vidéo et une riche bibliothèque multimédia pour ajouter des séquences, des images et des graphiques gratuits. Les utilisateurs peuvent personnaliser chaque aspect pour s'assurer que leurs efforts de création de vidéos marketing aboutissent à un contenu unique et professionnel.

Comment HeyGen garantit-il une sortie de haute qualité pour les publicités vidéo ?

HeyGen est conçu avec une interface facile à utiliser qui prend en charge des exportations de haute qualité, garantissant que vos publicités vidéo ont un aspect soigné et professionnel. La plateforme intègre une AI puissante pour des avatars et des voix off réalistes, garantissant une valeur de production de premier ordre.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo