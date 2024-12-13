Créateur de Vidéos Publicitaires Mobiles : Créez des Publicités Vidéo Engagantes Rapidement
Générez facilement du contenu avec l'AI, en utilisant notre éditeur glisser-déposer et une vaste bibliothèque multimédia pour votre prochaine publicité vidéo.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Les responsables marketing cherchant à simplifier leur processus de création publicitaire avec un Créateur de Vidéos Publicitaires AI bénéficieront d'une vidéo explicative de 45 secondes. Son esthétique visuelle propre et professionnelle, avec des graphiques animés sophistiqués et des transitions fluides, sera parfaitement complétée par un avatar AI autoritaire expliquant comment ils peuvent utiliser sans effort les modèles vidéo de HeyGen pour des résultats professionnels.
Créez une histoire de marque inspirante de 60 secondes pour les entrepreneurs cherchant un Créateur de Vidéos Marketing efficace pour leur présence en ligne. La vidéo doit adopter un style visuel chaleureux et authentique, enrichissant son récit avec des scènes variées, des images et des graphiques gratuits, évoquant la croissance personnelle et la réussite, soulignée par une musique entraînante et une narration émotive générée directement à partir d'un script en utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen.
Les vendeurs en ligne peuvent annoncer efficacement une vente flash avec un clip promotionnel animé de 15 secondes, en tirant parti de la rapidité des modèles vidéo pour un délai d'exécution rapide. Cette vidéo exige un style visuel lumineux et ludique avec des coupes rapides et des superpositions de texte audacieuses pour un impact instantané, tandis qu'un jingle accrocheur et des effets sonores urgents renforcent l'urgence. Assurez-vous que les sous-titres dynamiques de HeyGen mettent en évidence les offres clés, rendant l'offre à durée limitée impossible à manquer dans cette publicité vidéo concise.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Vidéo Mobiles Performantes.
Exploitez l'AI pour produire rapidement des publicités vidéo mobiles percutantes, augmentant l'engagement et les conversions pour vos campagnes.
Engagez les Audiences avec des Publicités sur les Réseaux Sociaux.
Produisez rapidement des publicités vidéo courtes captivantes pour les plateformes de réseaux sociaux afin de capter l'attention et d'élargir votre portée.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos publicitaires mobiles ?
HeyGen permet aux utilisateurs de produire rapidement des vidéos publicitaires mobiles engageantes en utilisant des avatars AI et une vaste bibliothèque de modèles vidéo. Notre éditeur vidéo en ligne intuitif facilite la génération de contenu avec l'AI, simplifiant votre processus créatif pour des publicités vidéo convaincantes.
Quelles fonctionnalités font de HeyGen un Créateur de Vidéos Publicitaires AI efficace ?
HeyGen se distingue en tant que Créateur de Vidéos Publicitaires AI en offrant des avatars AI avancés, une conversion texte-parole fluide et un éditeur glisser-déposer robuste. Cela permet aux propriétaires d'entreprises de créer des vidéos courtes convaincantes optimisées pour diverses plateformes de médias sociaux.
HeyGen fournit-il des outils pour créer un contenu vidéo marketing diversifié ?
Absolument. HeyGen offre une vaste sélection de modèles vidéo et une riche bibliothèque multimédia pour ajouter des séquences, des images et des graphiques gratuits. Les utilisateurs peuvent personnaliser chaque aspect pour s'assurer que leurs efforts de création de vidéos marketing aboutissent à un contenu unique et professionnel.
Comment HeyGen garantit-il une sortie de haute qualité pour les publicités vidéo ?
HeyGen est conçu avec une interface facile à utiliser qui prend en charge des exportations de haute qualité, garantissant que vos publicités vidéo ont un aspect soigné et professionnel. La plateforme intègre une AI puissante pour des avatars et des voix off réalistes, garantissant une valeur de production de premier ordre.