Générateur de Vidéos Publicitaires Mobiles : Créez des Publicités à Fort Impact Rapidement

Transformez votre marketing avec notre Générateur de Vidéos Publicitaires AI. Créez rapidement des vidéos captivantes au format court pour les réseaux sociaux, augmentant l'engagement avec des avatars AI réalistes.

Imaginez une publicité mobile vibrante de 30 secondes présentant une nouvelle application de fitness. Cette courte vidéo est conçue pour les jeunes adultes actifs et utilise des coupes rapides, une musique de fond énergique et un texte audacieux à l'écran, démontrant à quel point il est facile de générer une publicité convaincante en utilisant les "Modèles & scènes" étendus de HeyGen pour un style visuel dynamique.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Exemple de Prompt 1
Développez une publicité vidéo professionnelle de 45 secondes ciblant les entrepreneurs du e-commerce cherchant à personnaliser leur message de marque. La vidéo présente un "avatar AI" amical et articulé expliquant les avantages d'un nouveau produit avec une "Génération de voix off" claire et engageante, présentée dans un style visuel moderne et épuré avec une musique douce et invitante.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo tendance de 15 secondes pour les réseaux sociaux, destinée aux propriétaires de petites entreprises cherchant un engagement client instantané. Le style visuel est rapide et coloré, avec un jingle accrocheur et un texte dynamique, mettant en avant un fort "appel à l'action". Cette vidéo souligne la rapidité de création en utilisant la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour convertir rapidement des idées en contenu partageable.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo marketing convaincante de 60 secondes pour les agences de publicité, transformant du contenu généré par les utilisateurs en une campagne soignée. Le style visuel mélange des séquences brutes authentiques avec des "animations" professionnelles subtiles et une bande sonore orchestrale inspirante, démontrant comment le "Support de bibliothèque/média" de HeyGen peut élever même les simples publicités UGC en productions de haute qualité.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Publicitaires Mobiles

Générez des vidéos publicitaires mobiles professionnelles et à fort impact sans effort avec des outils alimentés par l'AI, parfaits pour les campagnes sur les réseaux sociaux et pour engager votre audience.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez votre création de publicité mobile en choisissant parmi une variété de **modèles de publicités vidéo** préconçus disponibles dans la bibliothèque de **Modèles & scènes** de HeyGen. Cela simplifie votre flux de travail et assure un point de départ professionnel.
2
Step 2
Ajoutez des Avatars AI
Donnez vie à votre message en incorporant des **Avatars AI** réalistes dans votre publicité. Utilisez la capacité avancée des **avatars AI** de HeyGen pour sélectionner le présentateur parfait pour narrer votre contenu et engager vos spectateurs.
3
Step 3
Appliquez votre Branding
Intégrez votre identité de marque de manière transparente en utilisant les **contrôles de branding** de HeyGen. Appliquez facilement vos logos, couleurs personnalisées et polices pour que votre publicité mobile s'aligne parfaitement avec vos directives visuelles.
4
Step 4
Exportez votre Publicité
Finalisez votre création et tirez parti des fonctionnalités de **redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect** de HeyGen. Générez vos **vidéos au format court** de haute qualité, optimisées pour diverses plateformes de réseaux sociaux et la visualisation mobile.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Publicités de Témoignages Clients Alimentées par l'AI

.

Transformez les histoires de réussite de vos clients en publicités vidéo convaincantes, en utilisant l'AI pour renforcer la confiance et stimuler les conversions.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes campagnes de vidéos publicitaires mobiles ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos publicitaires mobiles convaincantes avec des Avatars AI réalistes et des Acteurs AI, transformant vos scripts en visuels dynamiques pour des campagnes efficaces. Ce Générateur de Vidéos Publicitaires AI simplifie la production, faisant ressortir votre marque sur les réseaux sociaux.

HeyGen propose-t-il des outils créatifs pour des publicités vidéo uniques ?

Oui, HeyGen offre un créateur de vidéos publicitaires en ligne intuitif avec un éditeur glisser-déposer, vous permettant de personnaliser des modèles de publicités vidéo, d'ajouter des animations et d'intégrer de la musique. Cette plateforme rend la création de vidéos au format court unique sans effort.

Puis-je générer des publicités UGC engageantes avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen est parfait pour générer des publicités UGC à l'apparence authentique conçues pour résonner sur les réseaux sociaux, complètes avec des éléments d'appel à l'action clairs. Produisez rapidement des vidéos au format court qui captent l'attention et stimulent l'engagement.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un Générateur de Vidéos Publicitaires AI efficace pour des besoins créatifs divers ?

HeyGen sert de Générateur de Vidéos Publicitaires AI efficace en convertissant le texte en vidéo sans effort, offrant des contrôles de marque étendus pour un look cohérent. C'est un outil idéal alimenté par l'AI pour les agences de marketing et les entreprises visant des publicités vidéo évolutives et professionnelles.

