Créateur de Vidéo de Mission : Amplifiez Votre Message Instantanément
Magnifiez votre mission et inspirez l'action avec une création vidéo en ligne facile, en utilisant des modèles et scènes professionnels.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo explicative en ligne de 60 secondes ciblant les petites entreprises et les équipes de formation et développement, conçue pour clarifier un service ou un concept complexe. Utilisez des graphiques animés clairs et une voix off amicale et informative accompagnée d'une musique de fond engageante. Ce projet exploitera la capacité de HeyGen à transformer un texte en vidéo à partir d'un script pour simplifier la création de contenu.
Produisez une vidéo de campagne dynamique de 30 secondes à partager sur les réseaux sociaux pour les équipes de marketing et de vente, axée sur l'augmentation de la notoriété de la marque pour un nouveau produit. Le style visuel doit être vibrant et rapide, accompagné de musique pop moderne. Intégrez les avatars AI de HeyGen pour présenter les caractéristiques clés de manière engageante et innovante.
Créez une vidéo informative de 60 secondes pour les professionnels souhaitant partager leur expertise, peut-être en détaillant un calendrier de projet ou un nouveau flux de travail. Le style visuel et audio doit être propre, professionnel et éducatif, avec une musique de fond calme et une narration claire. Améliorez l'accessibilité et la rétention des spectateurs en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Inspirez l'Action pour Votre Mission.
Créez des vidéos captivantes pour motiver les spectateurs et rallier le soutien pour votre marque ou cause engagée.
Racontez l'Histoire de Votre Mission.
Utilisez la narration vidéo alimentée par l'IA pour communiquer de manière vivante la vision, l'impact et le parcours de votre organisation à votre public.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il servir de créateur de vidéos en ligne efficace pour des projets créatifs ?
HeyGen permet à quiconque de devenir créateur de vidéos grâce à sa plateforme intuitive alimentée par l'IA, offrant des modèles de vidéos personnalisables et une vaste bibliothèque de ressources pour la création vidéo créative. Cela facilite la tâche aux non-designers de réaliser rapidement une vidéo.
Qu'est-ce qui rend HeyGen idéal pour créer une vidéo de mission ou de vision captivante ?
HeyGen est le créateur ultime de vidéos de mission, vous permettant de créer des campagnes vidéo captivantes et axées sur l'histoire qui communiquent clairement vos valeurs fondamentales et votre vision. Vous pouvez lancer votre campagne avec des vidéos personnalisées et stratégiques, qu'elles soient animées ou en direct.
HeyGen peut-il aider les non-designers à créer des vidéos animées de haute qualité avec la technologie de texte en vidéo AI ?
Absolument ! HeyGen est une plateforme alimentée par l'IA conçue comme un outil puissant de création vidéo pour les non-designers, vous permettant de générer facilement des vidéos animées en utilisant la technologie de texte en vidéo AI. Son Constructeur de Personnages et ses éléments personnalisables rendent la production de vidéos animées simple et engageante.
Comment HeyGen soutient-il la personnalisation créative pour améliorer la notoriété de la marque ?
HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation, y compris des contrôles de branding pour intégrer votre logo et vos couleurs, ainsi qu'une riche bibliothèque de ressources de photos et de clips vidéo. Cela vous permet d'adapter précisément votre contenu, d'améliorer la notoriété de la marque et de garantir que vos vidéos s'alignent sur votre vision unique.