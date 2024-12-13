Générateur de Vidéos de Mission : Créez Rapidement des Vidéos AI Engagantes

Générez rapidement des vidéos de mission de haute qualité et engageantes, en utilisant des avatars AI réalistes pour transmettre votre message avec impact.

Créez une vidéo marketing dynamique de 30 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises, présentant un nouveau logiciel révolutionnaire. Le style visuel doit être moderne et épuré, avec des graphismes animés vibrants, complétés par une voix off professionnelle et entraînante. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter les fonctionnalités clés et la génération de voix off pour assurer une communication claire, rendant la vidéo captivante.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative concise de 45 secondes conçue pour des clients B2B potentiels afin de démystifier un produit SaaS complexe. Adoptez un style visuel illustratif et clair, avec une voix off calme et informative guidant le récit. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour traduire votre message de manière fluide et incluez des sous-titres pour l'accessibilité, améliorant ainsi la création de l'histoire.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo créative de 15 secondes pour les réseaux sociaux annonçant un événement excitant, ciblant les jeunes adultes. Le style visuel et audio doit être rapide, vibrant et tendance, incorporant une musique de fond énergique et des animations de texte dynamiques. Utilisez les modèles et scènes diversifiés de HeyGen et son support de bibliothèque de médias/stock pour assembler rapidement des visuels convaincants pour un impact immédiat.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo de mission inspirante de 60 secondes pour une startup technologique, destinée aux parties prenantes de l'entreprise et aux investisseurs potentiels. La vidéo nécessite une esthétique visuelle cinématographique et professionnelle, associée à une voix off puissante et motivante articulant la vision de l'entreprise. Exploitez la génération de voix off de HeyGen pour une livraison percutante et utilisez le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour optimiser pour diverses plateformes, mettant en valeur les contrôles de marque uniques de votre entreprise.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Mission

Transformez facilement votre déclaration de mission en une vidéo captivante. Notre outil alimenté par AI simplifie la création de contenu engageant et de qualité professionnelle en quelques étapes seulement.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par saisir votre déclaration de mission ou message clé sous forme de texte. Notre plateforme utilise ce script comme base pour votre contenu vidéo, en exploitant ses capacités de transformation de texte en vidéo.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter visuellement votre marque et transmettre votre message. Cette fonctionnalité ajoute une touche humaine à votre vidéo de mission.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off Professionnelles
Générez des voix off de haute qualité dans diverses langues et styles pour articuler votre mission. Notre génération avancée de voix off assure une piste audio soignée et percutante.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Examinez votre vidéo de mission générée, apportez les ajustements finaux comme l'ajout de sous-titres, puis exportez-la dans le format souhaité, prête à être partagée sur toutes les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Illustrer l'Impact avec des Histoires de Succès

Démontrez l'impact réel de votre mission en transformant les histoires de succès de vos clients en vidéos AI engageantes et de haute qualité.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes projets de vidéos créatives ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui vous permet de produire des vidéos captivantes avec une technologie AI de pointe. Vous pouvez transformer la création de votre histoire en récits visuels époustouflants en utilisant des voix off professionnelles, des graphismes animés et une large gamme d'avatars AI.

Quelles capacités offre HeyGen pour une création vidéo efficace ?

HeyGen simplifie la création vidéo en vous permettant de convertir facilement du texte en vidéo, ce qui est idéal pour les vidéos marketing, explicatives ou de contenu pour les réseaux sociaux. Il inclut des fonctionnalités telles que des modèles personnalisables, des sous-titres et une riche bibliothèque de médias pour accélérer votre flux de travail.

Comment HeyGen soutient-il la cohérence de la marque dans le contenu vidéo ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'intégrer le logo de votre entreprise et des couleurs spécifiques de la marque de manière fluide dans toutes vos vidéos. Cela garantit que chaque contenu, de la vidéo de mission aux présentations de produits, maintient une identité visuelle professionnelle et cohérente.

HeyGen est-il adapté pour générer des vidéos de mission de haute qualité ?

Absolument. HeyGen est un excellent générateur de vidéos de mission, permettant aux entreprises de créer du contenu vidéo de mission de haute qualité qui communique de manière convaincante leur objectif. Avec des avatars AI et des outils intuitifs, vous pouvez créer des récits visuels puissants qui résonnent avec votre audience.

