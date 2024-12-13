Créateur de Vidéo de Déclaration de Mission : Partagez Votre Vision

Créez facilement des vidéos de déclaration de mission engageantes en transformant votre texte en visuels professionnels avec le texte-à-vidéo alimenté par l'IA.

Créez une vidéo de déclaration de mission de 45 secondes destinée aux investisseurs potentiels et aux premiers adoptants, mettant en avant la vision innovante d'une startup technologique. Le style visuel doit être moderne et élégant, avec des graphismes dynamiques et des superpositions de texte, le tout accompagné d'une musique de fond entraînante et inspirante et d'une voix off professionnelle générée grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour articuler le message central.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de déclaration de mission de 60 secondes pour l'intégration des nouveaux employés, en mettant l'accent sur les valeurs fondamentales et la culture d'entreprise. Cette vidéo doit présenter divers avatars AI de HeyGen communiquant efficacement les principes clés, avec une esthétique visuelle chaleureuse et accueillante, accompagnée de sous-titres clairs et concis pour garantir l'accessibilité et la compréhension pour tous les nouveaux employés.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo promotionnelle de 30 secondes servant de déclaration de mission pour une organisation à but non lucratif, ciblant les donateurs et bénévoles potentiels. Le style visuel doit être sincère et percutant, utilisant des séquences d'archives convaincantes de la bibliothèque de médias/soutien d'archives de HeyGen qui illustrent l'impact réel de l'organisation, accompagnées d'une bande sonore émotive et d'un récit sincère délivré via texte-à-vidéo à partir d'un script.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de contenu engageante de 15 secondes pour les réseaux sociaux, distillant le but unique d'une marque pour un large public général. La présentation visuelle doit être vibrante et rapide, incorporant des modèles et scènes accrocheurs et utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect de HeyGen pour un affichage optimal sur diverses plateformes, le tout sur une musique contemporaine et entraînante.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Créateur de Vidéo de Déclaration de Mission

Transformez facilement les valeurs fondamentales de votre entreprise en une vidéo de déclaration de mission engageante en utilisant des outils alimentés par l'IA, captivant votre audience avec l'objectif de votre marque.

1
Step 1
Créez Votre Script de Déclaration de Mission
Commencez par saisir la déclaration de mission ou les valeurs fondamentales de votre entreprise dans l'éditeur de texte-à-vidéo alimenté par l'IA. Notre plateforme convertira instantanément votre texte en un script vidéo dynamique, prêt pour l'amélioration visuelle.
2
Step 2
Sélectionnez les Visuels et la Voix Off
Améliorez votre message en sélectionnant parmi une variété de scènes personnalisables et d'avatars AI. Générez une voix off nette dans le ton et la langue de votre choix pour narrer efficacement votre déclaration de mission.
3
Step 3
Appliquez l'Identité de Marque et les Sous-titres
Intégrez l'identité de votre marque en ajoutant votre logo, vos couleurs et d'autres éléments visuels. Ajoutez facilement des sous-titres à votre vidéo, garantissant l'accessibilité et une portée plus large pour vos histoires de marque.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finale
Examinez votre vidéo de déclaration de mission complétée, en effectuant les derniers ajustements. Une fois satisfait, exportez votre vidéo de haute qualité dans divers rapports d'aspect pour un partage fluide sur toutes vos plateformes, complétant ainsi la génération de vidéo de bout en bout.

Cas d'Utilisation

Intégrez la Mission dans la Formation des Employés

Améliorez la formation et l'intégration des employés avec des vidéos de déclaration de mission alimentées par l'IA, assurant l'alignement de l'équipe avec les valeurs fondamentales de l'entreprise.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création d'une vidéo de déclaration de mission d'entreprise ?

HeyGen simplifie le processus de création d'une vidéo de déclaration de mission d'entreprise convaincante en utilisant la technologie de texte-à-vidéo alimentée par l'IA. Notre créateur de vidéo de déclaration de mission intuitif permet aux utilisateurs de transformer facilement leur script de déclaration de mission en une vidéo professionnelle, éliminant ainsi le besoin de logiciels de montage complexes.

Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos de déclaration de mission engageantes ?

HeyGen offre aux utilisateurs une gamme de fonctionnalités créatives pour créer des vidéos de déclaration de mission engageantes, y compris des scènes personnalisables et une bibliothèque de modèles de déclaration de mission. Vous pouvez utiliser des vidéos d'avatars AI et une génération de voix off nette pour donner vie à vos histoires de marque, garantissant une création de contenu de haute qualité.

HeyGen peut-il produire des vidéos de déclaration de mission professionnelles avec des contrôles de marque robustes ?

Absolument, HeyGen est une plateforme de génération de vidéos de bout en bout conçue pour produire des vidéos de déclaration de mission professionnelles. Elle offre des contrôles de marque robustes, y compris la possibilité d'ajouter des logos et des couleurs de marque, ainsi que des fonctionnalités comme les sous-titres et le redimensionnement de rapport d'aspect pour diverses plateformes.

HeyGen est-il adapté à tout le monde pour créer une vidéo de déclaration de mission, indépendamment des compétences artistiques ?

Oui, HeyGen est un créateur de vidéos en ligne accessible conçu pour les utilisateurs de tous niveaux de compétence, permettant à quiconque de créer une vidéo de déclaration de mission sans nécessiter de compétences artistiques. Notre plateforme facilite la visibilité de votre objectif de marque à travers des vidéos de haute qualité et percutantes.

