Générateur de Vidéos de Déclaration de Mission : Créez des Histoires de Marque Impactantes

Transformez facilement votre vision en contenu engageant. Notre capacité Texte-en-vidéo alimentée par l'IA donne vie à votre identité de marque pour les réseaux sociaux.

Créez une vidéo concise d'une minute expliquant comment le générateur de vidéos de déclaration de mission de HeyGen simplifie la création de récits de marque percutants. Ciblez les chefs de produit et les leaders technologiques, en utilisant un style visuel élégant et professionnel avec un avatar AI confiant délivrant le script généré via Texte-en-vidéo à partir du script, mettant en avant l'efficacité des outils alimentés par l'IA.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de démonstration de 90 secondes pour les spécialistes du marketing technique et les développeurs, présentant les capacités de génération de vidéos de bout en bout de HeyGen pour les vidéos de déclaration de mission. Le style visuel doit être moderne et éducatif, mettant l'accent sur des transitions fluides et une génération de voix off nette pour articuler des missions techniques complexes.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo informative de 75 secondes destinée aux équipes de développement commercial mondiales, illustrant comment les scènes personnalisables au sein de HeyGen permettent des déclarations de mission adaptées qui résonnent à travers les cultures. Le style audio doit être clair et inclusif, utilisant des sous-titres/captions robustes pour garantir l'accessibilité et une compréhension large de l'identité de marque de l'entreprise.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo tutorielle dynamique de 2 minutes pour les fondateurs de startups techniques, démontrant comment HeyGen agit rapidement comme un moteur créatif pour produire un contenu vidéo promotionnel engageant pour leur mission. La présentation visuelle doit être rapide et illustrative, mettant en avant le redimensionnement des ratios d'aspect de HeyGen et les exports pour optimiser leurs vidéos de déclaration de mission pour diverses plateformes techniques.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un générateur de vidéos de déclaration de mission

Transformez facilement votre message central en une vidéo de déclaration de mission convaincante à l'aide d'outils alimentés par l'IA, prête pour n'importe quelle plateforme.

1
Step 1
Collez votre Déclaration de Mission
Commencez par entrer le texte de votre déclaration de mission. Notre capacité Texte-en-vidéo alimentée par l'IA convertira votre script en un récit visuel dynamique, formant la base de votre vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez vos Visuels
Améliorez votre message en sélectionnant parmi une variété de modèles professionnels et de scènes. Vous pouvez également choisir parmi divers avatars AI pour présenter votre déclaration de mission, en accord avec l'identité de votre marque.
3
Step 3
Ajoutez des Améliorations Professionnelles
Affinez votre vidéo avec des voix off personnalisables pour délivrer votre message clairement. Assurez davantage l'accessibilité et l'engagement en intégrant des sous-titres/captions automatiques.
4
Step 4
Exportez et Partagez votre Vidéo
Une fois satisfait, exportez facilement votre vidéo de déclaration de mission dans divers ratios d'aspect pour différentes plateformes. Partagez votre contenu engageant directement sur les réseaux sociaux ou intégrez-le sur votre site web pour renforcer la notoriété de votre marque.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez des Vidéos Promotionnelles Impactantes

Transformez rapidement votre mission centrale en vidéos promotionnelles performantes, renforçant l'identité de la marque et attirant de nouveaux publics avec facilité.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos avec avatars AI ?

HeyGen utilise des outils avancés alimentés par l'IA pour transformer votre script en vidéos engageantes avec des avatars AI réalistes. Cette capacité de Texte-en-vidéo permet une production efficace, rendant la création vidéo complexe accessible à tous.

HeyGen peut-il aider à maintenir l'identité de marque dans toutes les vidéos ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'intégrer vos logos et couleurs de marque dans des scènes personnalisables. Cela garantit une identité de marque cohérente dans tout votre contenu vidéo promotionnel, soutenant la génération de vidéos de bout en bout.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour améliorer l'accessibilité et la qualité de production des vidéos ?

HeyGen améliore considérablement l'accessibilité et la qualité des vidéos grâce à ses fonctionnalités techniques robustes, y compris la génération de voix off professionnelle et les sous-titres/captions automatiques. Ces outils alimentés par l'IA garantissent que votre contenu engageant est clair et atteint un public plus large.

HeyGen est-il un créateur de vidéos en ligne efficace pour divers besoins de contenu ?

Oui, HeyGen fonctionne comme un puissant créateur de vidéos en ligne, équipé d'une gamme diversifiée de modèles et d'un moteur créatif. Il permet la création rapide de contenu de haute qualité pour les réseaux sociaux, les vidéos promotionnelles et même les vidéos de déclaration de mission détaillées.

