Créez une vidéo explicative convaincante de 60 secondes présentant la solution innovante d'une startup technologique de pointe. Cette vidéo, destinée aux investisseurs potentiels et aux premiers utilisateurs, doit présenter un style visuel animé moderne et épuré, complété par une voix off professionnelle et enthousiaste générée directement dans HeyGen pour articuler des idées complexes de manière claire et concise.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo explicative informative de 45 secondes pour de nouveaux clients ou employés, détaillant un service complexe ou un processus interne. Utilisez les modèles et scènes complets de HeyGen pour structurer visuellement l'information, garantissant une présentation claire et éducative avec une narration amicale et informative pour guider le public à travers chaque étape.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative captivante de 30 secondes pour une petite entreprise locale, destinée à sa communauté et à ses abonnés sur les réseaux sociaux, présentant ses offres uniques. La vidéo doit avoir un ton chaleureux et accueillant, utilisant un avatar AI pour délivrer un message personnel sur fond d'images locales, favorisant la connexion et la familiarité.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo explicative professionnelle concise de 50 secondes expliquant une nouvelle fonctionnalité logicielle importante aux utilisateurs existants. Cette vidéo nécessite un style de tutoriel dynamique et visuellement engageant avec un texte à l'écran mettant en évidence les principaux avantages, le tout créé efficacement à partir d'un script détaillé en utilisant la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo pour garantir précision et rapidité.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Explicatives de Mission

Créez des vidéos explicatives professionnelles et convaincantes en quelques minutes pour transmettre efficacement votre mission avec notre plateforme intuitive alimentée par l'AI.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Sélectionnez parmi une large gamme de modèles vidéo conçus professionnellement ou commencez avec une toile vierge pour construire votre vidéo explicative de mission.
2
Step 2
Ajoutez Votre Script et Avatar
Remplissez vos scènes avec votre script de mission et sélectionnez parmi divers avatars AI pour délivrer votre message, donnant vie à votre texte.
3
Step 3
Générez la Voix Off et Peaufinez
Utilisez la génération avancée de voix off AI pour créer une narration au son naturel. Améliorez votre vidéo avec des ressources de la bibliothèque multimédia et des contrôles de branding.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Explicative
Finalisez votre vidéo explicative professionnelle, en vous assurant que tous les détails sont parfaits, puis exportez-la pour un partage fluide sur n'importe quelle plateforme.

Produisez des Vidéos Marketing et Publicitaires Impactantes

Développez des publicités vidéo AI performantes et du contenu marketing pour articuler clairement votre mission et attirer les publics cibles.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos explicatives professionnelles ?

HeyGen est une plateforme vidéo AI avancée qui simplifie le processus de création de vidéos explicatives professionnelles. Les utilisateurs peuvent facilement transformer du texte en vidéo à partir d'un script, en utilisant la génération de voix off AI et une variété de modèles vidéo pour produire rapidement du contenu de haute qualité.

HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos animées diversifiées et engageantes avec des avatars AI ?

Absolument. HeyGen vous permet de créer des vidéos animées engageantes en utilisant des avatars AI réalistes et des styles vidéo diversifiés. Vous pouvez personnaliser les scènes et utiliser une bibliothèque multimédia robuste pour correspondre à la vision créative unique de votre marque.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos explicatives de mission intuitif ?

HeyGen offre une interface conviviale avec un éditeur puissant de glisser-déposer, rendant incroyablement intuitif la création de vidéos explicatives de mission. Ce design permet une production vidéo efficace, même pour ceux qui sont nouveaux dans la création de vidéos AI.

HeyGen prend-il en charge des fonctionnalités comme les sous-titres et le branding pour mes vidéos AI ?

Oui, HeyGen propose des fonctionnalités complètes comme les sous-titres et légendes automatiques pour améliorer l'accessibilité de vos vidéos AI. Vous pouvez également appliquer des contrôles de branding, y compris des logos personnalisés, pour maintenir une identité de marque cohérente sur tout votre contenu pour les réseaux sociaux ou les stratégies marketing.

