Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo dynamique et accessible de 45 secondes à l'intention des équipes de communication du ministère, démontrant la facilité avec laquelle le contenu des réseaux sociaux peut être créé à partir de sermons plus longs, en mettant l'accent sur la génération automatique de sous-titres précis pour accroître l'engagement et atteindre un public plus large sur les plateformes.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo didactique de 60 secondes avec un style visuel accueillant et simple pour les bénévoles et le personnel ayant une expérience limitée en montage vidéo, illustrant comment les modèles vidéo intuitifs de HeyGen et la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script leur permettent de produire facilement des vidéos et des annonces d'église professionnelles.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo inspirante percutante et visuellement riche de 15 secondes pour les pasteurs et créateurs de contenu cherchant à réutiliser efficacement des extraits de sermons, en mettant en avant comment la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen permet d'améliorer rapidement les messages clés avec des visuels de haute qualité et pertinents.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos pour l'Amélioration du Ministère

Créez sans effort des vidéos d'église percutantes et diffusez le message de votre ministère avec notre générateur de vidéos AI intuitif, conçu pour la clarté et l'engagement.

1
Step 1
Créez Votre Message
Lancez votre projet en sélectionnant parmi une bibliothèque de modèles vidéo professionnels ou en collant directement votre script. Notre plateforme simplifie la création du message de votre ministère.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels & une Narration
Donnez vie à votre contenu en sélectionnant un avatar AI pour présenter vos sermons, ou en générant des voix off réalistes à partir de votre texte. Améliorez votre vidéo avec des visuels engageants.
3
Step 3
Personnalisez pour Votre Marque
Assurez-vous que votre message soit accessible à tous en ajoutant des sous-titres automatiques. Personnalisez davantage votre vidéo en appliquant les logos et couleurs personnalisés de votre ministère pour une identité de marque cohérente.
4
Step 4
Exportez & Partagez Largement
Préparez votre vidéo pour une portée maximale sur diverses plateformes. Utilisez le redimensionnement d'aspect et les exports pour optimiser votre contenu haute définition, élargissant sans effort la portée de votre ministère.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez des Ressources Éducatives pour le Ministère

.

Produisez des cours en ligne informatifs et des matériaux d'étude biblique, en utilisant la vidéo AI pour éduquer et autonomiser efficacement votre communauté.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer le contenu vidéo créatif de notre église ?

HeyGen permet aux ministères de créer des vidéos professionnelles et des visuels engageants qui résonnent avec leur congrégation et la communauté au sens large. Avec HeyGen, vous pouvez transformer des sermons en contenu dynamique pour les réseaux sociaux, rendant vos messages de foi plus accessibles et percutants. Ce générateur de vidéos AI simplifie le processus de production de vidéos d'église de haute qualité.

Quels atouts créatifs HeyGen offre-t-il pour réaliser des vidéos de ministère engageantes ?

HeyGen propose une riche bibliothèque de médias incluant des séquences et vidéos de stock, ainsi qu'une variété de modèles gratuits pour lancer vos projets créatifs. Vous pouvez utiliser des avatars AI réalistes, personnaliser les contrôles de marque et ajouter des sous-titres automatiques pour garantir que vos vidéos de ministère soient soignées et inclusives. Ces outils vous permettent de créer des récits visuellement captivants sans effort.

HeyGen peut-il nous aider à produire du contenu court et percutant pour les réseaux sociaux de notre ministère ?

Absolument, HeyGen est parfait pour créer des vidéos courtes et du contenu percutant pour les réseaux sociaux, tels que des extraits de sermons, Reels et TikToks. Son montage intuitif par glisser-déposer et ses capacités de redimensionnement d'aspect vous permettent d'adapter rapidement vos messages pour diverses plateformes. Cela rend le partage du contenu de votre ministère sur les réseaux sociaux à la fois efficace et très engageant.

Comment les modèles vidéo personnalisables de HeyGen aident-ils à diffuser nos messages de foi ?

La vaste bibliothèque de modèles vidéo de HeyGen offre une base créative pour diffuser efficacement vos messages de foi et partager des moments de réflexion spirituelle. Vous pouvez facilement personnaliser ces modèles avec vos contrôles de marque, animations de texte et contenu unique à l'aide de nos outils de conception. Cela garantit que chaque vidéo chrétienne que vous créez s'aligne parfaitement avec la vision de votre ministère.

