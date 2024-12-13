Générateur de Vidéos de Mise à Jour de Jalon : Vidéos Professionnelles, Rapides

Transformez vos mises à jour en histoires captivantes avec des modèles vidéo professionnels, économisant du temps et augmentant l'engagement.

Exemple de Prompt 1
Créez une mise à jour de projet interne de 45 secondes destinée aux parties prenantes et aux membres de l'équipe, en mettant l'accent sur une avancée dans le moteur créatif. La vidéo doit avoir un style visuel moderne et épuré avec des graphiques animés et une voix off optimiste et informative, en utilisant les modèles vidéo professionnels de HeyGen et la capacité de texte-à-vidéo à partir de script pour une création de contenu efficace.
Exemple de Prompt 2
Concevez une annonce dynamique de 15 secondes pour les réseaux sociaux à l'attention de vos abonnés, célébrant un jalon significatif de croissance communautaire. Le style visuel doit être engageant avec des couleurs de marque, comportant une voix off courte et percutante. Assurez l'accessibilité en incorporant les sous-titres/captions de HeyGen et enrichissez les visuels en utilisant la bibliothèque de médias/support de stock.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo inspirante de 60 secondes pour les employés et les recrues potentielles, détaillant comment votre équipe a surmonté un défi majeur pour atteindre un jalon interne crucial. Cette vidéo de mise à jour de jalon doit adopter un style visuel authentique et narratif avec une voix off chaleureuse et motivante, en veillant à ce que le produit final utilise le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio de HeyGen pour une distribution polyvalente.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Mise à Jour de Jalon

Transformez sans effort vos rapports de progrès en vidéos professionnelles engageantes. Générez des mises à jour de jalon dynamiques avec AI, boostant le moral de l'équipe et la communication avec les parties prenantes.

1
Step 1
Créez Votre Narratif
Commencez par rédiger votre script de mise à jour. Nos outils de génération de scripts AI peuvent vous aider à articuler les réalisations clés, les défis et les plans futurs, garantissant que votre message soit clair et percutant.
2
Step 2
Choisissez un Modèle Professionnel
Sélectionnez parmi une bibliothèque de modèles vidéo professionnels conçus pour les mises à jour d'entreprise. Ces mises en page préconçues offrent une base soignée, vous permettant de visualiser rapidement vos vidéos de mise à jour de jalon.
3
Step 3
Appliquez une Personnalisation de Marque
Personnalisez votre vidéo en appliquant votre branding personnalisé. Incorporez votre logo d'entreprise, vos couleurs de marque et vos polices pour assurer une apparence cohérente et professionnelle qui s'aligne avec l'identité de votre organisation.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Une fois votre vidéo de mise à jour de jalon terminée, utilisez les options d'exportation vidéo flexibles pour la télécharger dans votre format et ratio d'aspect préférés. Partagez facilement votre vidéo professionnelle à travers les canaux de communication internes ou sur les réseaux sociaux.

Communication Interne & Reconnaissance

Générez des mises à jour de jalon inspirantes pour reconnaître les efforts de l'équipe, stimuler le moral et tenir les parties prenantes internes informées et motivées.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos professionnelles ?

HeyGen agit comme un puissant moteur créatif, permettant aux utilisateurs de générer des vidéos professionnelles sans effort en utilisant des avatars AI et une large gamme de modèles vidéo professionnels. Ce processus simplifié rend la production de vidéos de haute qualité accessible à tous, favorisant une création vidéo AI efficace.

HeyGen peut-il gérer l'ensemble du processus de production vidéo ?

Oui, HeyGen offre une Génération Vidéo de Bout en Bout, vous permettant de passer du concept à la réalisation sur une seule plateforme. Cela inclut la génération de scripts AI, la génération de voix off et les sous-titres/captions automatiques pour équiper pleinement vos vidéos.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour le branding ?

HeyGen offre de vastes capacités de personnalisation de marque, garantissant que vos vidéos s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque. Vous pouvez facilement incorporer des logos, ajuster les couleurs et utiliser divers paramètres de ratio d'aspect pour maintenir la cohérence de la marque sur toutes les options d'exportation vidéo.

HeyGen est-il adapté pour générer des vidéos de mise à jour de jalon ?

Absolument, HeyGen est un générateur de vidéos de mise à jour de jalon idéal, parfait pour partager les réalisations de l'entreprise ou l'avancement des projets. Son interface intuitive et ses outils rapides facilitent la production de vidéos de mise à jour de jalon engageantes pour les réseaux sociaux et les communications internes.

