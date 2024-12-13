créateur de vidéos d'actualités de jalons : Créez vos mises à jour annuelles

Créez facilement des vidéos mémorables d'actualités de jalons en utilisant la puissante fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen.

Produisez une vidéo d'actualités de 45 secondes célébrant le dixième anniversaire d'une entreprise, destinée aux employés et aux clients clés, avec un style visuel professionnel et dynamique, une musique orchestrale inspirante et une voix off claire générée grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, mettant en avant le parcours de l'entreprise et sa vision future.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo personnalisée de 30 secondes pour commémorer un jalon personnel important, conçue pour la famille et les amis proches, avec une esthétique visuelle chaleureuse et nostalgique, une musique de fond douce et intégrant des photos et des clips vidéo de manière fluide grâce à la bibliothèque de médias/stock de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de mise à jour annuelle de 60 secondes pour une petite startup technologique, destinée aux parties prenantes et aux investisseurs potentiels, avec un style visuel moderne et dynamique, un ton informatif mais engageant, et en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour présenter les réalisations clés et un concept d'AI News Generator.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo d'annonce percutante de 15 secondes pour le lancement réussi d'un produit, destinée aux clients potentiels sur les réseaux sociaux, avec un style visuel élégant et énergique, des effets sonores percutants et un texte concis à l'écran, en utilisant la capacité de HeyGen de transformer un script en vidéo pour une production rapide.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le créateur de vidéos d'actualités de jalons

Transformez facilement vos jalons clés en vidéos engageantes de style actualités avec des outils alimentés par l'IA, parfaits pour partager votre parcours et célébrer vos réussites.

1
Step 1
Créez votre script d'actualités
Commencez par rédiger votre actualité de jalon dans un script, ou utilisez des modèles vidéo prêts à l'emploi. Notre plateforme utilisera ensuite les capacités de texte en vidéo pour construire votre vidéo initiale.
2
Step 2
Sélectionnez votre présentateur IA
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars IA pour présenter votre mise à jour de jalon. Ces outils IA donnent vie à votre script avec une présence naturelle à l'écran.
3
Step 3
Ajoutez des visuels et de l'audio
Améliorez votre vidéo en incorporant des visuels de notre bibliothèque de médias/stock et générez une voix off convaincante pour narrer efficacement votre histoire.
4
Step 4
Affinez et exportez
Appliquez des contrôles de branding (logo, couleurs) tels que votre logo et vos couleurs pour maintenir la cohérence. Enfin, exportez votre vidéo de jalon dans divers formats pour un partage facile sur les réseaux sociaux.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en avant les réussites et anniversaires de l'entreprise

Produisez des vidéos soignées célébrant les jalons de l'entreprise, les achèvements de projets ou les histoires de réussite client, renforçant la réputation et la portée de votre marque.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer une vidéo d'actualités de jalons ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos d'actualités de jalons engageantes grâce à son éditeur intuitif de glisser-déposer. Profitez des capacités vidéo avancées de l'IA et des modèles vidéo professionnels pour célébrer visuellement vos jalons clés. Cette plateforme rend la commémoration de vos événements spéciaux simple et percutante.

HeyGen propose-t-il des capacités d'IA pour générer des mises à jour d'actualités ?

Oui, HeyGen fonctionne comme un puissant générateur d'actualités IA, vous permettant de transformer des scripts en mises à jour vidéo dynamiques. Avec l'intégration de la synthèse vocale et la génération de voix off réaliste, vous pouvez créer efficacement des vidéos de mise à jour annuelle des actualités.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour mes vidéos d'anniversaire ?

HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation, y compris des contrôles de branding, pour que votre vidéo d'anniversaire reflète véritablement votre style unique. Vous pouvez personnaliser les modèles vidéo, ajouter votre logo et choisir les couleurs de votre marque, rendant chaque vidéo de jalon distincte. Cela garantit que votre contenu de célébration se démarque sur les réseaux sociaux.

HeyGen peut-il simplifier le processus de création de mises à jour annuelles des actualités ?

HeyGen simplifie considérablement la création de vidéos de mise à jour annuelle des actualités grâce à sa bibliothèque diversifiée de modèles vidéo professionnels. Ses outils d'IA rationalisent toute la production, vous permettant de générer et de partager rapidement du contenu vidéo de haute qualité. Cet éditeur vidéo IA puissant garantit que vos jalons annuels sont célébrés avec des visuels engageants.

