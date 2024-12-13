Créateur de Vidéos pour Collège : Projets Étudiants Faciles et Engagés

Transformez l'apprentissage avec notre plateforme intuitive, dotée d'une vaste bibliothèque de médias pour des devoirs captivants.

Créez une vidéo éducative vibrante de 45 secondes où un collégien utilise la plateforme comme un "créateur de vidéos éducatives" pour expliquer un concept scientifique complexe, comme la photosynthèse, à ses camarades. Le style visuel doit être lumineux et engageant, en utilisant des Modèles et scènes personnalisables de la bibliothèque de HeyGen, complétés par une voix off enthousiaste générée grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, rendant le processus d'apprentissage amusant et facile à comprendre pour les autres élèves.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez un devoir vidéo captivant de 60 secondes où des collégiens présentent un événement historique comme s'ils étaient une figure historique. Le récit doit être livré par un avatar AI, choisi parmi la sélection de HeyGen, avec des visuels de soutien tirés de la bibliothèque de médias/stock pour fournir un contexte historique. Le style audio global doit être clair et autoritaire, adapté à une présentation pour les enseignants et les parents, avec des Sous-titres visibles pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Développez une mise à jour dynamique de 30 secondes sur les actualités scolaires ou la promotion d'un événement, destinée à toute la communauté du collège, y compris les élèves, les enseignants et les parents. La vidéo doit montrer la facilité de "création vidéo" en utilisant les Modèles et scènes personnalisables de HeyGen, en incorporant des visuels pertinents de la bibliothèque de médias/stock. L'audio doit être entraînant et clair, avec une voix off énergique pour transmettre rapidement les informations clés.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo créative de 50 secondes démontrant le parcours d'un "créateur de vidéos collégien" dans le développement d'une courte histoire ou d'une annonce de service public. La vidéo doit présenter un style visuel animé, potentiellement mettant en scène différents avatars AI narrant des parties de l'histoire, animés grâce à la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen. Le public cible est constitué d'autres élèves et clubs scolaires, avec un ton audio léger mais percutant, garantissant que le message résonne.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos pour Collège

Permettez aux collégiens et aux enseignants de créer facilement des vidéos éducatives captivantes, transformant l'apprentissage en une expérience interactive et engageante.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Sélectionnez parmi la gamme diversifiée de Modèles et scènes de HeyGen, offrant des modèles personnalisables pour tout projet de création vidéo au collège.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu
Incorporez facilement des éléments grâce à une interface de glisser-déposer, ou donnez vie aux personnages avec les avatars AI de HeyGen.
3
Step 3
Générez des Voix Off
Améliorez votre contenu de créateur de vidéos éducatives avec la génération de voix off alimentée par AI de HeyGen pour une narration engageante.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Finalisez votre projet avec le redimensionnement et les exports de format d'aspect de HeyGen, rendant votre vidéo prête à être partagée sur YouTube ou d'autres plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Visualisez des Concepts Complexes avec la Narration AI

.

Transformez des sujets abstraits ou historiques en récits captivants grâce à la vidéo alimentée par AI, rendant l'apprentissage immersif.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos éducatives ?

HeyGen permet aux enseignants et aux élèves de créer facilement des vidéos éducatives engageantes en utilisant des modèles personnalisables et des outils vidéo AI. Vous pouvez rapidement transformer du texte en visuels captivants, rendant les devoirs vidéo plus accessibles et dynamiques.

HeyGen peut-il produire des vidéos professionnelles avec des avatars AI ?

Absolument, HeyGen utilise des avatars AI avancés et des capacités de texte-à-vidéo pour générer des vidéos explicatives de haute qualité. Cela simplifie le processus de création vidéo, permettant aux utilisateurs de se concentrer sur leur message sans outils de montage vidéo complexes.

Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour des vidéos personnalisables ?

HeyGen propose une bibliothèque de médias stock robuste et des modèles personnalisables, permettant aux utilisateurs de glisser-déposer des éléments pour des expériences vidéo interactives uniques. Cela donne aux créateurs un contrôle total sur le branding et la narration visuelle.

Comment puis-je partager mes vidéos créées avec HeyGen pour des devoirs ou en ligne ?

HeyGen facilite l'exportation de vos vidéos terminées dans divers formats d'aspect, prêtes à être partagées sur YouTube ou utilisées dans des devoirs vidéo. Vous pouvez également ajouter facilement des sous-titres pour une accessibilité et un engagement accrus.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo