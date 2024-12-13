Votre Générateur de Vidéos de Formation sur le Microphone pour un Apprentissage Rapide
Créez rapidement des vidéos de formation engageantes pour les employés en utilisant notre Générateur de Vidéos de Formation sur le Microphone, avec des avatars AI réalistes.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo de micro-apprentissage de 90 secondes destinée aux formateurs techniques, illustrant les étapes pour créer un guide 'comment faire' concis pour les mises à jour logicielles. Le style visuel doit être épuré et étape par étape, avec une superposition dynamique de graphiques et une voix off AI claire et instructive générée par la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, soulignant son rôle en tant que générateur de vidéos de formation en micro-apprentissage qui simplifie les processus complexes.
Pour les équipes L&D mondiales, une vidéo d'instruction de 45 secondes est requise pour souligner le rôle crucial de l'accessibilité dans le contenu de formation technique. Le style visuel doit être moderne et inclusif, utilisant des animations simples et des exemples clairs à l'écran, complétés par une narration articulée et affichant de manière proéminente la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen, qui permet à un générateur de vidéos AI d'atteindre efficacement un public plus large.
Créez un guide complet de 2 minutes pour les équipes de support IT sur le dépannage des problèmes courants de microphone. Le style visuel doit être très soigné et engageant, avec un avatar AI réaliste présentant l'information, soutenu par la capacité d'avatars AI de HeyGen, transformant un générateur de vidéos de formation sur le microphone en une expérience d'apprentissage interactive avec des aides visuelles détaillées et un ton professionnel.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Utilisez l'AI pour créer des vidéos de formation dynamiques, augmentant considérablement l'engagement des apprenants et améliorant la rétention des connaissances pour de meilleurs résultats.
Étendez la Portée de l'Apprentissage avec des Cours Évolutifs.
Produisez rapidement un grand volume de cours de formation diversifiés, permettant une distribution plus large et atteignant efficacement un public mondial d'apprenants.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation AI ?
HeyGen simplifie la production de vidéos de formation AI engageantes en permettant la fonctionnalité de Text-to-video AI à partir de scripts. Les utilisateurs peuvent rapidement générer du contenu pour la formation des employés en utilisant divers modèles et avatars AI réalistes.
Quelles fonctionnalités techniques améliorent la qualité de sortie vidéo de HeyGen ?
HeyGen offre des fonctionnalités techniques avancées telles que des voix off AI de haute qualité pour une narration naturelle et un générateur de sous-titres AI pour l'accessibilité. De plus, vous pouvez utiliser le suppresseur d'arrière-plan vidéo pour personnaliser vos visuels, garantissant un produit final soigné.
HeyGen peut-il s'intégrer sans problème aux systèmes de gestion de l'apprentissage existants ?
Oui, HeyGen prend en charge l'intégration LMS, permettant aux équipes L&D de déployer facilement leurs vidéos AI générées dans les plateformes d'apprentissage actuelles. Cette capacité assure un flux de travail fluide pour la diffusion de contenu de micro-apprentissage efficace.
Quelles capacités de HeyGen soutiennent le contenu dynamique de micro-apprentissage ?
HeyGen soutient la création de contenu dynamique de micro-apprentissage en offrant une gamme d'outils, y compris des avatars AI réalistes et des têtes parlantes. Ces fonctionnalités permettent la production de vidéos hautement engageantes conçues pour maximiser l'engagement et la rétention des apprenants.