Votre Générateur de Vidéos de Formation sur le Microphone pour un Apprentissage Rapide

Créez rapidement des vidéos de formation engageantes pour les employés en utilisant notre Générateur de Vidéos de Formation sur le Microphone, avec des avatars AI réalistes.

460/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de micro-apprentissage de 90 secondes destinée aux formateurs techniques, illustrant les étapes pour créer un guide 'comment faire' concis pour les mises à jour logicielles. Le style visuel doit être épuré et étape par étape, avec une superposition dynamique de graphiques et une voix off AI claire et instructive générée par la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, soulignant son rôle en tant que générateur de vidéos de formation en micro-apprentissage qui simplifie les processus complexes.
Exemple de Prompt 2
Pour les équipes L&D mondiales, une vidéo d'instruction de 45 secondes est requise pour souligner le rôle crucial de l'accessibilité dans le contenu de formation technique. Le style visuel doit être moderne et inclusif, utilisant des animations simples et des exemples clairs à l'écran, complétés par une narration articulée et affichant de manière proéminente la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen, qui permet à un générateur de vidéos AI d'atteindre efficacement un public plus large.
Exemple de Prompt 3
Créez un guide complet de 2 minutes pour les équipes de support IT sur le dépannage des problèmes courants de microphone. Le style visuel doit être très soigné et engageant, avec un avatar AI réaliste présentant l'information, soutenu par la capacité d'avatars AI de HeyGen, transformant un générateur de vidéos de formation sur le microphone en une expérience d'apprentissage interactive avec des aides visuelles détaillées et un ton professionnel.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Formation sur le Microphone

Créez sans effort des vidéos de formation professionnelles et engageantes avec AI, simplifiant la création de contenu du script à l'écran pour un apprentissage clair et efficace.

1
Step 1
Rédigez Votre Script de Formation
Saisissez votre contenu de formation ou vos objectifs d'apprentissage dans la plateforme. Utilisez "AI Text-to-video from script" pour convertir automatiquement votre matériel écrit en une chronologie vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'"avatars AI" pour agir en tant que présentateur à l'écran, assurant un visage cohérent et professionnel pour vos modules de formation.
3
Step 3
Générez Votre Voix Off
Utilisez des "voix off AI" avancées pour ajouter une narration claire et naturelle à votre vidéo, garantissant que votre message est délivré avec précision et impact, simulant un enregistrement de microphone parfait.
4
Step 4
Ajoutez des Sous-titres et Exportez
Améliorez l'accessibilité et la compréhension en ajoutant automatiquement des sous-titres du "Générateur de Sous-titres AI" à votre vidéo de formation avant de l'exporter dans le format souhaité pour un partage sans faille.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Démystifiez les Sujets Complexes pour un Apprentissage Plus Clair

.

Transformez des concepts complexes en leçons vidéo facilement compréhensibles, améliorant la compréhension et rendant les sujets difficiles accessibles à tous les apprenants.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation AI ?

HeyGen simplifie la production de vidéos de formation AI engageantes en permettant la fonctionnalité de Text-to-video AI à partir de scripts. Les utilisateurs peuvent rapidement générer du contenu pour la formation des employés en utilisant divers modèles et avatars AI réalistes.

Quelles fonctionnalités techniques améliorent la qualité de sortie vidéo de HeyGen ?

HeyGen offre des fonctionnalités techniques avancées telles que des voix off AI de haute qualité pour une narration naturelle et un générateur de sous-titres AI pour l'accessibilité. De plus, vous pouvez utiliser le suppresseur d'arrière-plan vidéo pour personnaliser vos visuels, garantissant un produit final soigné.

HeyGen peut-il s'intégrer sans problème aux systèmes de gestion de l'apprentissage existants ?

Oui, HeyGen prend en charge l'intégration LMS, permettant aux équipes L&D de déployer facilement leurs vidéos AI générées dans les plateformes d'apprentissage actuelles. Cette capacité assure un flux de travail fluide pour la diffusion de contenu de micro-apprentissage efficace.

Quelles capacités de HeyGen soutiennent le contenu dynamique de micro-apprentissage ?

HeyGen soutient la création de contenu dynamique de micro-apprentissage en offrant une gamme d'outils, y compris des avatars AI réalistes et des têtes parlantes. Ces fonctionnalités permettent la production de vidéos hautement engageantes conçues pour maximiser l'engagement et la rétention des apprenants.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo