Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Développez une vidéo explicative concise de 45 secondes présentant un conseil rapide pour utiliser votre produit, ciblant les clients existants à la recherche de contenu concis pour une application immédiate. Le style visuel et audio doit être moderne, clair et orienté vers l'action, avec des coupes rapides, du texte à l'écran et une musique de fond entraînante. Intégrez divers Modèles et scènes, ainsi que des Sous-titres/captions générés automatiquement, pour améliorer l'accessibilité et guider les spectateurs tout au long du processus de manière fluide.
Créez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes mettant en avant une nouvelle fonctionnalité de votre outil de vidéo de micro-apprentissage, destinée aux clients potentiels et aux professionnels du marketing qui apprécient le contenu engageant. Le style visuel doit être énergique, vibrant et utiliser des transitions rapides avec des visuels percutants tirés de la bibliothèque de médias/stock, soutenu par un avatar AI enthousiaste. Ce contenu de création concis doit capter l'attention rapidement et transmettre les avantages clés.
Concevez une vidéo informative de mise à jour interne de 75 secondes pour les membres de l'équipe de différents départements, décrivant une récente réussite de l'entreprise ou un changement de procédure, en utilisant votre plateforme de micro-apprentissage pour des vidéos de formation cohérentes. L'esthétique doit être professionnelle mais accessible, incorporant une image de marque personnalisée, une voix off rassurante et un fond instrumental calme. Utilisez le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour garantir que la vidéo soit superbe sur divers canaux de communication interne, offrant des options de visionnage flexibles.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne l'Outil de Vidéo de Micro-apprentissage

Créez facilement des vidéos de formation concises et engageantes pour améliorer la rétention des connaissances et les résultats d'apprentissage.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre script dans la plateforme. Notre fonctionnalité Texte-en-vidéo à partir du script convertira votre texte en contenu vidéo engageant avec des avatars AI.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Améliorez votre message en choisissant parmi une variété de Modèles et scènes. Ajoutez facilement des images, vidéos et animations pertinentes à partir de la bibliothèque de médias intégrée.
3
Step 3
Ajoutez un Audio Professionnel
Générez une narration au son naturel pour votre vidéo. Utilisez notre génération avancée de voix off pour garantir un audio clair et cohérent pour vos micro-leçons.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo de micro-apprentissage et préparez-la pour la distribution. Utilisez le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour optimiser votre contenu pour n'importe quelle plateforme, assurant une large portée pour vos vidéos de formation.

Simplifier le Contenu Éducatif Complexe

Transformez des sujets complexes en vidéos de micro-apprentissage concises et faciles à comprendre, améliorant la compréhension et l'impact éducatif.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer les vidéos de micro-apprentissage pour la formation des employés ?

HeyGen propose un outil avancé de vidéo de micro-apprentissage qui transforme la formation des employés. Avec des avatars AI et des capacités de texte-en-vidéo, vous pouvez rapidement générer du contenu engageant, améliorant la rétention des connaissances et rendant vos vidéos de formation plus efficaces.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer du contenu concis et engageant ?

HeyGen offre une plateforme conviviale avec des fonctionnalités alimentées par l'AI et un éditeur glisser-déposer, simplifiant la création de contenu. Vous pouvez facilement créer des vidéos de micro-apprentissage et d'autres contenus concis en utilisant des modèles personnalisables, garantissant que vos messages soient percutants et engageants.

HeyGen est-il une plateforme de micro-apprentissage adaptée à la création de contenu éducatif ?

Absolument, HeyGen sert de plateforme idéale de micro-apprentissage pour produire du contenu éducatif de haute qualité. Son outil d'auteur intuitif et ses fonctionnalités variées vous permettent de créer des outils et des vidéos pédagogiques efficaces qui résonnent avec les apprenants.

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation avec l'AI ?

HeyGen simplifie considérablement la création de vidéos de formation en utilisant des fonctionnalités alimentées par l'AI. Notre plateforme vous permet de créer facilement en convertissant des scripts en vidéo avec des avatars AI et une génération de voix off, rationalisant l'ensemble de votre flux de travail de formation.

