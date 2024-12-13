Créateur de Vidéos de Micro-Apprentissage : Créez des Vidéos de Formation Engagantes
Créez facilement des vidéos de micro-apprentissage qui améliorent la rétention des connaissances grâce à des avatars AI avancés.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo de micro-apprentissage concise de 30 secondes conçue pour améliorer la rétention des connaissances chez les professionnels occupés, en présentant un point clé d'un atelier récent. Employez des visuels dynamiques et engageants avec une musique de fond entraînante, en tirant parti des modèles et scènes de HeyGen pour un développement rapide et la génération de voix off pour ajouter une piste audio soignée.
Créez une vidéo de micro-apprentissage instructive de 60 secondes destinée aux équipes internes apprenant une nouvelle fonctionnalité logicielle, en adoptant une approche visuelle étape par étape avec un ton calme et informatif. Assurez-vous d'inclure les sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité et d'incorporer des captures d'écran ou des clips pertinents de la bibliothèque de médias/stock pour illustrer efficacement les points clés.
Créez une vidéo promotionnelle vibrante de 15 secondes mettant en avant les avantages d'un créateur de vidéos de micro-apprentissage, conçue pour les propriétaires de petites entreprises et les responsables RH cherchant des solutions de formation rapides. Cette production énergique doit présenter des visuels modernes et une musique de fond accrocheuse, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour des présentateurs engageants et en démontrant le redimensionnement et l'exportation des formats pour souligner la polyvalence sur les plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir les Opportunités d'Apprentissage.
Créez et déployez efficacement une gamme plus large de cours de micro-apprentissage, rendant des connaissances précieuses accessibles à un public mondial.
Améliorer la Formation des Employés.
Exploitez l'AI pour créer des vidéos de formation dynamiques qui améliorent considérablement l'engagement des employés et la rétention des connaissances pour de meilleures performances.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer nos programmes de formation et d'intégration des employés ?
HeyGen révolutionne la formation et l'intégration des employés en vous permettant de créer rapidement des vidéos de micro-apprentissage à l'aide d'un créateur de vidéos AI avancé. Notre plateforme utilise des avatars AI et une synthèse vocale sophistiquée pour offrir un contenu engageant qui améliore la rétention des connaissances de vos équipes.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer facilement des vidéos de micro-apprentissage ?
HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de micro-apprentissage avec des fonctionnalités puissantes telles que la conversion de texte en vidéo à partir de script, des modèles de vidéos variés et des avatars AI réalistes. Vous pouvez générer des vidéos courtes de haute qualité efficacement, complètes avec génération de voix off et sous-titres/captions, rendant le contenu accessible et percutant.
HeyGen peut-il aider à maintenir la cohérence de la marque dans le contenu de micro-apprentissage ?
Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, y compris des logos et des couleurs personnalisés pour garantir que vos vidéos de micro-apprentissage s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque. Utilisez nos modèles et scènes étendus et notre bibliothèque de médias/stock intégrée pour produire des vidéos de formation professionnelles et conformes à la marque sans effort.
Pourquoi choisir HeyGen comme créateur de vidéos de micro-apprentissage ?
Choisir HeyGen comme créateur de vidéos de micro-apprentissage signifie bénéficier d'une rapidité et d'une efficacité inégalées dans la création de contenu. Notre plateforme vous permet de créer rapidement des vidéos de micro-apprentissage avec des avatars AI réalistes et une synthèse vocale, réduisant considérablement le temps de production tout en maximisant l'engagement et la rétention des connaissances.