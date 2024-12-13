Créateur de Vidéos de Formation Microlearning : Créez des Vidéos Engagantes
Améliorez la rétention des connaissances et l'engagement des employés avec des vidéos microlearning interactives utilisant des avatars AI.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de présentation de produit concise de 60 secondes ciblant les clients potentiels, mettant en avant l'expérience fluide d'une nouvelle fonctionnalité logicielle. Employez des visuels modernes et nets ainsi que des sous-titres/captions informatifs à l'écran pour souligner les avantages et guider les spectateurs étape par étape dans son utilisation.
Produisez une vidéo de conformité de 30 secondes, à la fois autoritaire et accessible, pour tous les employés de l'entreprise, renforçant les protocoles de sécurité critiques dans le cadre de la formation d'entreprise. Exploitez les divers modèles et scènes de HeyGen, ainsi que le support de la bibliothèque de médias/stock, pour créer des scénarios percutants et une voix claire et imposante qui assure la rétention des connaissances.
Concevez une vidéo de formation inspirante de 50 secondes offrant des conseils rapides pour parler en public efficacement, destinée aux professionnels cherchant à améliorer leurs compétences grâce à des leçons courtes. Incorporez des éléments visuels dynamiques et une narration confiante, en utilisant le redimensionnement des ratios d'aspect et les exports pour un partage optimal sur diverses plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Exploitez l'AI pour créer des vidéos microlearning dynamiques qui améliorent significativement l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances.
Élargissez le Contenu de Formation à l'Échelle Mondiale.
Produisez un volume plus élevé de cours microlearning et étendez votre portée de formation à des apprenants diversifiés à travers le monde.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation microlearning ?
HeyGen simplifie le processus de création de vidéos microlearning en transformant les scripts en contenu professionnel grâce à une technologie avancée de texte en vidéo et des avatars AI réalistes. Cela permet aux entreprises de produire rapidement des supports de formation d'entreprise engageants sans expertise approfondie en production vidéo.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour rendre les vidéos microlearning plus engageantes ?
HeyGen améliore l'engagement dans les vidéos microlearning grâce à des fonctionnalités telles que des avatars AI personnalisables, la génération de voix off diversifiée, et l'intégration d'éléments visuels de sa bibliothèque de médias. Les utilisateurs peuvent également exploiter des modèles professionnels et ajouter des sous-titres/captions pour créer des vidéos de formation captivantes et accessibles.
HeyGen peut-il être utilisé pour étendre la production de vidéos de formation d'entreprise à l'échelle d'une organisation ?
Absolument, HeyGen est conçu pour étendre efficacement la production de vidéos pour la formation d'entreprise. Ses capacités, y compris le texte en vidéo, les contrôles de marque et les options d'exportation faciles, permettent aux organisations de produire de manière cohérente des vidéos pédagogiques de haute qualité pour divers objectifs d'apprentissage.
HeyGen prend-il en charge la création de vidéos microlearning multilingues pour une main-d'œuvre mondiale ?
Oui, HeyGen prend en charge la création de vidéos multilingues, vous permettant d'atteindre un public mondial avec votre contenu microlearning. Ses fonctionnalités avancées de génération de voix off et de sous-titrage/captioning automatique garantissent que vos vidéos de formation sont accessibles et efficaces pour des groupes linguistiques diversifiés.