Vidéo Éducative de Micro-Apprentissage : Stimulez l'Engagement & la Rétention
Stimulez l'engagement des apprenants et créez des vidéos de micro-apprentissage dynamiques plus rapidement grâce aux puissants avatars AI de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Développez une vidéo de micro-apprentissage de 60 secondes pour les professionnels afin d'améliorer la rétention des connaissances sur des fonctionnalités logicielles complexes, en mettant l'accent sur un style audio clair et explicatif avec des animations de texte informatives à l'écran. Utilisez la fonction de texte en vidéo de HeyGen pour traduire efficacement des instructions détaillées en un segment éducatif concis et mémorable.
Produisez une vidéo dynamique de 30 secondes pour les équipes de vente, les informant des nouvelles connaissances sur les produits avec des visuels dynamiques et engageants. La vidéo doit tirer parti des modèles et scènes étendus de HeyGen pour présenter rapidement et visuellement les points forts des produits, tout en maintenant un style audio énergique et persuasif adapté à un environnement rapide.
Concevez un tutoriel vidéo de rappel de 50 secondes pour les travailleurs à distance sur un processus de flux de travail courant, en garantissant accessibilité et clarté. Adoptez une approche visuelle pratique et étape par étape accompagnée d'une voix off calme et guidante, et intégrez les sous-titres/captions de HeyGen pour soutenir les préférences d'apprentissage diversifiées et assurer une compréhension universelle.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir le Contenu Éducatif & la Portée.
Générez efficacement des vidéos de micro-apprentissage diversifiées pour étendre les offres éducatives et atteindre un public mondial.
Améliorer l'Engagement & la Rétention des Apprenants.
Exploitez l'AI pour produire des vidéos éducatives dynamiques et concises qui stimulent considérablement l'engagement et la rétention des connaissances.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos éducatives de micro-apprentissage ?
HeyGen simplifie la création de vidéos éducatives de micro-apprentissage en permettant aux utilisateurs de transformer du texte en contenu vidéo engageant avec des avatars AI et des voix off réalistes. Cela rationalise considérablement le processus de création de vidéos de micro-apprentissage, améliorant la rétention des connaissances et l'engagement des apprenants sans production complexe.
Qu'est-ce qui rend HeyGen idéal pour produire des vidéos de formation efficaces ?
HeyGen est idéal pour produire des vidéos de formation efficaces car il utilise l'AI pour convertir rapidement l'écriture de scripts en apprentissage vidéo soigné. Avec des fonctionnalités telles que les avatars AI, la génération de voix off et les sous-titres/captions automatiques, HeyGen stimule l'engagement des apprenants et assure une communication claire dans votre contenu de formation.
HeyGen peut-il personnaliser les vidéos eLearning pour correspondre à l'identité de notre marque ?
Oui, HeyGen permet une personnalisation robuste de vos vidéos eLearning pour correspondre parfaitement à l'identité de votre marque. Vous pouvez appliquer des contrôles de marque, y compris des logos et des couleurs personnalisés, et utiliser une variété de modèles et de scènes pour garantir que vos visuels engageants sont cohérents et professionnels.
Comment HeyGen soutient-il la création de contenu de micro-apprentissage adapté aux mobiles ?
HeyGen soutient la création de vidéos de micro-apprentissage adaptées aux mobiles grâce à des fonctionnalités telles que le redimensionnement des ratios d'aspect et des options d'exportation flexibles. Cela garantit que votre contenu d'apprentissage vidéo est accessible et optimisé pour tout appareil, améliorant l'expérience des apprenants en déplacement et promouvant l'apprentissage mobile.