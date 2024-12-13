Vidéo Éducative de Micro-Apprentissage : Stimulez l'Engagement & la Rétention

Stimulez l'engagement des apprenants et créez des vidéos de micro-apprentissage dynamiques plus rapidement grâce aux puissants avatars AI de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de micro-apprentissage de 60 secondes pour les professionnels afin d'améliorer la rétention des connaissances sur des fonctionnalités logicielles complexes, en mettant l'accent sur un style audio clair et explicatif avec des animations de texte informatives à l'écran. Utilisez la fonction de texte en vidéo de HeyGen pour traduire efficacement des instructions détaillées en un segment éducatif concis et mémorable.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo dynamique de 30 secondes pour les équipes de vente, les informant des nouvelles connaissances sur les produits avec des visuels dynamiques et engageants. La vidéo doit tirer parti des modèles et scènes étendus de HeyGen pour présenter rapidement et visuellement les points forts des produits, tout en maintenant un style audio énergique et persuasif adapté à un environnement rapide.
Exemple de Prompt 3
Concevez un tutoriel vidéo de rappel de 50 secondes pour les travailleurs à distance sur un processus de flux de travail courant, en garantissant accessibilité et clarté. Adoptez une approche visuelle pratique et étape par étape accompagnée d'une voix off calme et guidante, et intégrez les sous-titres/captions de HeyGen pour soutenir les préférences d'apprentissage diversifiées et assurer une compréhension universelle.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionnent les Vidéos Éducatives de Micro-Apprentissage

Apprenez à créer rapidement et efficacement des vidéos éducatives concises et percutantes pour stimuler l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances en utilisant les outils AI de HeyGen.

1
Step 1
Créez Votre Script pour un Contenu Concis
Développez un script ciblé pour votre vidéo éducative de micro-apprentissage. Utilisez la capacité de texte en vidéo de HeyGen pour transformer efficacement votre texte en visuels engageants, en veillant à ce que votre message soit clair et concis.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI et des Visuels
Améliorez votre vidéo avec une présentation professionnelle. Choisissez parmi une gamme d'avatars AI pour représenter votre message, et intégrez des médias de la vaste bibliothèque de médias de HeyGen pour une expérience visuelle engageante.
3
Step 3
Appliquez des Contrôles de Marque et de Style
Maintenez l'identité de votre organisation pour vos vidéos eLearning. Utilisez les contrôles de marque de HeyGen pour ajouter votre logo, des polices et des couleurs personnalisées, garantissant que chaque vidéo de formation est conforme à vos normes d'entreprise.
4
Step 4
Exportez pour la Gestion de l'Apprentissage
Préparez vos vidéos de formation pour la distribution et l'analyse. Exportez votre vidéo finale dans divers ratios d'aspect en utilisant le redimensionnement et les exportations de ratios d'aspect, puis téléchargez-la sans effort sur votre système de gestion de l'apprentissage choisi pour suivre les progrès et l'achèvement.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Démystifier les Sujets Complexes

Transformez des sujets complexes en vidéos de micro-apprentissage claires et digestes, améliorant la compréhension et l'impact éducatif.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos éducatives de micro-apprentissage ?

HeyGen simplifie la création de vidéos éducatives de micro-apprentissage en permettant aux utilisateurs de transformer du texte en contenu vidéo engageant avec des avatars AI et des voix off réalistes. Cela rationalise considérablement le processus de création de vidéos de micro-apprentissage, améliorant la rétention des connaissances et l'engagement des apprenants sans production complexe.

Qu'est-ce qui rend HeyGen idéal pour produire des vidéos de formation efficaces ?

HeyGen est idéal pour produire des vidéos de formation efficaces car il utilise l'AI pour convertir rapidement l'écriture de scripts en apprentissage vidéo soigné. Avec des fonctionnalités telles que les avatars AI, la génération de voix off et les sous-titres/captions automatiques, HeyGen stimule l'engagement des apprenants et assure une communication claire dans votre contenu de formation.

HeyGen peut-il personnaliser les vidéos eLearning pour correspondre à l'identité de notre marque ?

Oui, HeyGen permet une personnalisation robuste de vos vidéos eLearning pour correspondre parfaitement à l'identité de votre marque. Vous pouvez appliquer des contrôles de marque, y compris des logos et des couleurs personnalisés, et utiliser une variété de modèles et de scènes pour garantir que vos visuels engageants sont cohérents et professionnels.

Comment HeyGen soutient-il la création de contenu de micro-apprentissage adapté aux mobiles ?

HeyGen soutient la création de vidéos de micro-apprentissage adaptées aux mobiles grâce à des fonctionnalités telles que le redimensionnement des ratios d'aspect et des options d'exportation flexibles. Cela garantit que votre contenu d'apprentissage vidéo est accessible et optimisé pour tout appareil, améliorant l'expérience des apprenants en déplacement et promouvant l'apprentissage mobile.

