Générateur de vidéos micro-UGC pour des publicités vidéo IA authentiques

Produisez sans effort des publicités vidéo UGC à fort taux de conversion et réduisez les coûts de production grâce à notre technologie d'avatars IA, améliorant votre flux de travail marketing et votre ROAS.

Imaginez une vidéo de 30 secondes pour les créateurs de contenu en herbe montrant comment ils peuvent produire des vidéos UGC de haute qualité avec l'IA sans avoir besoin d'apparaître à l'écran. Le style visuel doit être énergique et dynamique, mettant en scène des personnages virtuels diversifiés créés avec les avatars IA de HeyGen dans divers environnements engageants, complétés par une voix off amicale et conversationnelle expliquant la facilité de génération de contenu.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Exemple de Prompt 1
Pour les marques cherchant à étendre leur portée, développez une publicité vidéo micro-UGC de 45 secondes démontrant la puissance de la conversion de concepts simples en publicités vidéo UGC convaincantes. Le style visuel doit être professionnel et épuré, mettant en avant l'utilisation ou les avantages du produit, avec une voix off claire et autoritaire dérivée directement de la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen, destinée aux petites et moyennes entreprises.
Exemple de Prompt 2
Élargissez votre portée mondiale avec une vidéo de 60 secondes ciblant les équipes de marketing internationales et les entreprises de commerce électronique. Cette vidéo doit illustrer la création fluide de vidéos multilingues mettant en scène des acteurs IA réalistes. Le style visuel doit être dynamique et culturellement sensible, avec une génération de voix off dans plusieurs langues montrant la clarté et l'impact des messages localisés.
Exemple de Prompt 3
Besoin d'itérer rapidement sur les campagnes marketing ? Créez une vidéo percutante de 15 secondes pour les professionnels du marketing et les agences, en vous concentrant sur la façon de générer des variations publicitaires illimitées. Le style visuel doit être rapide et concis, démontrant des transitions rapides entre différentes scènes conceptuelles construites à partir des modèles et scènes de HeyGen, accompagnées d'une voix off excitante et percutante.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un générateur de vidéos micro-UGC

Créez sans effort des vidéos de contenu généré par les utilisateurs (UGC) engageantes avec l'IA, conçues pour un impact maximal sur tous vos canaux marketing.

1
Step 1
Créez votre script
Commencez par écrire votre script UGC authentique ou utilisez le générateur de scripts IA de HeyGen pour créer rapidement des récits captivants qui résonnent avec votre audience.
2
Step 2
Sélectionnez votre acteur IA
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars IA de HeyGen pour représenter votre marque, assurant une présence à l'écran engageante et relatable pour votre contenu micro-UGC.
3
Step 3
Ajoutez des éléments de marque et des visuels
Améliorez votre vidéo avec des médias pertinents de la bibliothèque de médias/de support stock de HeyGen, créant des publicités vidéo UGC percutantes qui captent l'attention.
4
Step 4
Générez et exportez
Finalisez votre vidéo micro-UGC en utilisant le redimensionnement d'aspect et les exports de HeyGen, garantissant que votre contenu est parfaitement optimisé pour diverses plateformes et variations publicitaires illimitées.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des témoignages clients authentiques

Transformez les retours clients en témoignages vidéo puissants et authentiques avec l'IA, renforçant la confiance et stimulant les conversions.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de publicités vidéo UGC ?

HeyGen permet aux marques et aux créateurs de générer des publicités vidéo UGC d'apparence authentique en utilisant des acteurs IA réalistes et des avatars IA. Cela permet une itération rapide et une création de contenu évolutive au sein de votre flux de travail marketing.

HeyGen peut-il produire des vidéos multilingues pour des audiences mondiales ?

Oui, HeyGen prend en charge la création de vidéos multilingues en convertissant des scripts en diverses voix off, complétées par des avatars IA parlant la langue. Cette capacité aide les marques à atteindre efficacement un public international plus large.

Quels avantages les marketeurs tirent-ils de la génération de vidéos IA de HeyGen ?

Les marketeurs peuvent considérablement rationaliser leur flux de travail marketing en générant rapidement des variations publicitaires illimitées avec HeyGen. Cette approche innovante aide à réduire les coûts de production de contenu tout en améliorant l'efficacité des campagnes.

HeyGen est-il adapté à la génération de contenu vidéo micro-UGC ?

Absolument, HeyGen est conçu pour être un puissant générateur de vidéos micro-UGC, permettant aux marques et aux créateurs de produire sans effort des vidéos d'apparence authentique. Utilisez des acteurs IA pour transmettre votre message de manière convaincante et à grande échelle.

