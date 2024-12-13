Générateur de vidéos micro-UGC pour des publicités vidéo IA authentiques
Produisez sans effort des publicités vidéo UGC à fort taux de conversion et réduisez les coûts de production grâce à notre technologie d'avatars IA, améliorant votre flux de travail marketing et votre ROAS.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Pour les marques cherchant à étendre leur portée, développez une publicité vidéo micro-UGC de 45 secondes démontrant la puissance de la conversion de concepts simples en publicités vidéo UGC convaincantes. Le style visuel doit être professionnel et épuré, mettant en avant l'utilisation ou les avantages du produit, avec une voix off claire et autoritaire dérivée directement de la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen, destinée aux petites et moyennes entreprises.
Élargissez votre portée mondiale avec une vidéo de 60 secondes ciblant les équipes de marketing internationales et les entreprises de commerce électronique. Cette vidéo doit illustrer la création fluide de vidéos multilingues mettant en scène des acteurs IA réalistes. Le style visuel doit être dynamique et culturellement sensible, avec une génération de voix off dans plusieurs langues montrant la clarté et l'impact des messages localisés.
Besoin d'itérer rapidement sur les campagnes marketing ? Créez une vidéo percutante de 15 secondes pour les professionnels du marketing et les agences, en vous concentrant sur la façon de générer des variations publicitaires illimitées. Le style visuel doit être rapide et concis, démontrant des transitions rapides entre différentes scènes conceptuelles construites à partir des modèles et scènes de HeyGen, accompagnées d'une voix off excitante et percutante.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Générez des publicités vidéo performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo de style UGC convaincantes et à fort taux de conversion qui résonnent avec votre audience cible et augmentent le ROAS de la campagne.
Créez du contenu engageant pour les réseaux sociaux.
Créez sans effort des vidéos micro-UGC dynamiques et authentiques pour les réseaux sociaux afin de captiver les audiences et d'augmenter l'engagement.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de publicités vidéo UGC ?
HeyGen permet aux marques et aux créateurs de générer des publicités vidéo UGC d'apparence authentique en utilisant des acteurs IA réalistes et des avatars IA. Cela permet une itération rapide et une création de contenu évolutive au sein de votre flux de travail marketing.
HeyGen peut-il produire des vidéos multilingues pour des audiences mondiales ?
Oui, HeyGen prend en charge la création de vidéos multilingues en convertissant des scripts en diverses voix off, complétées par des avatars IA parlant la langue. Cette capacité aide les marques à atteindre efficacement un public international plus large.
Quels avantages les marketeurs tirent-ils de la génération de vidéos IA de HeyGen ?
Les marketeurs peuvent considérablement rationaliser leur flux de travail marketing en générant rapidement des variations publicitaires illimitées avec HeyGen. Cette approche innovante aide à réduire les coûts de production de contenu tout en améliorant l'efficacité des campagnes.
HeyGen est-il adapté à la génération de contenu vidéo micro-UGC ?
Absolument, HeyGen est conçu pour être un puissant générateur de vidéos micro-UGC, permettant aux marques et aux créateurs de produire sans effort des vidéos d'apparence authentique. Utilisez des acteurs IA pour transmettre votre message de manière convaincante et à grande échelle.