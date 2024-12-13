Créez Instantanément une Série de Vidéos de Micro-Formation Impactantes
Livrez des vidéos de micro-apprentissage efficaces pour améliorer le développement des compétences. Générez rapidement votre contenu en utilisant la fonctionnalité de transformation de texte en vidéo de HeyGen.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez un module de formation de 30 secondes destiné à l'éducation des clients, démontrant une nouvelle fonctionnalité logicielle. La vidéo doit avoir une esthétique propre et moderne avec une musique de fond entraînante, en utilisant la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour animer rapidement le contenu pédagogique et garantir l'exactitude avec des sous-titres/captions automatiques.
Créez une vidéo informative courte de 60 secondes pour l'amélioration des compétences, présentant une astuce de productivité rapide pour les équipes de vente. Cette vidéo nécessite un style visuel dynamique et instructif avec des exemples pratiques, en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des séquences B-roll pertinentes et des modèles et scènes soignés pour maintenir un aspect de haute qualité.
Concevez une vidéo de formation engageante de 20 secondes pour renforcer la rétention des connaissances d'une équipe existante sur une mise à jour récente de la politique. Le style doit être énergique et concis, mettant en avant les points clés avec des visuels nets et un son clair, optimisé pour la visualisation mobile en utilisant la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation d'aspect-ratio de HeyGen et en assurant l'accessibilité avec des sous-titres/captions.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement de la Formation et la Rétention des Connaissances.
Exploitez l'AI pour créer des vidéos de micro-apprentissage dynamiques qui améliorent considérablement l'engagement et la rétention des connaissances de votre audience.
Échelle de Création de Contenu de Micro-Apprentissage.
Accélérez la production de nombreux modules de formation concis, rendant l'apprentissage plus accessible et évolutif au sein de votre organisation.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de micro-apprentissage ?
HeyGen utilise des avatars AI avancés et des capacités de transformation de texte en vidéo à partir de scripts pour produire rapidement des modules de formation engageants et concis. Cela simplifie la création de contenu, facilitant le développement de contenus éducatifs pour divers objectifs d'apprentissage sans production vidéo complexe.
HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation interactives pour le développement des employés ?
Absolument. HeyGen vous permet de concevoir des vidéos informatives courtes avec des avatars AI professionnels et des voix off personnalisées, parfaites pour le contenu de formation en entreprise et l'intégration de nouveaux employés. Ces vidéos de formation engageantes améliorent considérablement la rétention des connaissances et le développement des compétences au sein de votre organisation.
Quels types de modules de formation concis puis-je créer avec HeyGen ?
Avec HeyGen, vous pouvez créer une gamme diversifiée de vidéos informatives courtes, allant des tutoriels d'amélioration des compétences aux modules d'éducation des clients et des séries complètes de vidéos de micro-formation. Ses modèles conviviaux et ses capacités de transformation de texte en vidéo permettent un développement rapide de vidéos de formation efficaces pour tout système de gestion de l'apprentissage.
Comment HeyGen soutient-il le branding et l'accessibilité pour les séries de micro-formation ?
HeyGen inclut des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque directement dans votre série de vidéos de micro-formation pour une identité visuelle cohérente. De plus, les sous-titres et captions automatiques améliorent l'accessibilité, garantissant que vos visuels et votre narration atteignent un public plus large et inclusif.