Créez Instantanément une Série de Vidéos de Micro-Formation Impactantes

Livrez des vidéos de micro-apprentissage efficaces pour améliorer le développement des compétences. Générez rapidement votre contenu en utilisant la fonctionnalité de transformation de texte en vidéo de HeyGen.

391/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un module de formation de 30 secondes destiné à l'éducation des clients, démontrant une nouvelle fonctionnalité logicielle. La vidéo doit avoir une esthétique propre et moderne avec une musique de fond entraînante, en utilisant la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour animer rapidement le contenu pédagogique et garantir l'exactitude avec des sous-titres/captions automatiques.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo informative courte de 60 secondes pour l'amélioration des compétences, présentant une astuce de productivité rapide pour les équipes de vente. Cette vidéo nécessite un style visuel dynamique et instructif avec des exemples pratiques, en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des séquences B-roll pertinentes et des modèles et scènes soignés pour maintenir un aspect de haute qualité.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de formation engageante de 20 secondes pour renforcer la rétention des connaissances d'une équipe existante sur une mise à jour récente de la politique. Le style doit être énergique et concis, mettant en avant les points clés avec des visuels nets et un son clair, optimisé pour la visualisation mobile en utilisant la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation d'aspect-ratio de HeyGen et en assurant l'accessibilité avec des sous-titres/captions.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer une Série de Vidéos de Micro-Formation

Développez efficacement des modules de formation engageants et concis pour améliorer la rétention des connaissances et le développement des compétences au sein de votre organisation.

1
Step 1
Créez Votre Script et Sélectionnez un Avatar AI
Commencez par rédiger un script concis pour vos vidéos de micro-apprentissage, en définissant vos objectifs clés. Ensuite, choisissez un avatar AI pour présenter votre contenu.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels Engagés et des Éléments Interactifs
Améliorez vos modules de formation concis avec des visuels pertinents de la bibliothèque de médias de HeyGen et intégrez des éléments interactifs pour augmenter l'engagement.
3
Step 3
Appliquez le Branding et Assurez l'Accessibilité
Personnalisez votre série de vidéos de micro-formation en utilisant les contrôles de branding de HeyGen pour le logo et les couleurs, assurant une apparence cohérente à travers votre contenu.
4
Step 4
Exportez et Déployez Vos Modules de Formation
Une fois finalisées, exportez vos vidéos informatives courtes avec un redimensionnement d'aspect-ratio, les rendant parfaites pour toute plateforme ou système de gestion de l'apprentissage.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Vidéos de Formation Rapides et Informatives

.

Générez rapidement des vidéos de micro-formation courtes et engageantes pour transmettre efficacement des informations clés aux apprenants.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de micro-apprentissage ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et des capacités de transformation de texte en vidéo à partir de scripts pour produire rapidement des modules de formation engageants et concis. Cela simplifie la création de contenu, facilitant le développement de contenus éducatifs pour divers objectifs d'apprentissage sans production vidéo complexe.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation interactives pour le développement des employés ?

Absolument. HeyGen vous permet de concevoir des vidéos informatives courtes avec des avatars AI professionnels et des voix off personnalisées, parfaites pour le contenu de formation en entreprise et l'intégration de nouveaux employés. Ces vidéos de formation engageantes améliorent considérablement la rétention des connaissances et le développement des compétences au sein de votre organisation.

Quels types de modules de formation concis puis-je créer avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez créer une gamme diversifiée de vidéos informatives courtes, allant des tutoriels d'amélioration des compétences aux modules d'éducation des clients et des séries complètes de vidéos de micro-formation. Ses modèles conviviaux et ses capacités de transformation de texte en vidéo permettent un développement rapide de vidéos de formation efficaces pour tout système de gestion de l'apprentissage.

Comment HeyGen soutient-il le branding et l'accessibilité pour les séries de micro-formation ?

HeyGen inclut des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque directement dans votre série de vidéos de micro-formation pour une identité visuelle cohérente. De plus, les sous-titres et captions automatiques améliorent l'accessibilité, garantissant que vos visuels et votre narration atteignent un public plus large et inclusif.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo