Créez facilement des vidéos de micro-apprentissage engageantes et du contenu de formation avec de puissants avatars AI pour un onboarding dynamique des employés.

Créez une vidéo de micro-formation de 60 secondes conçue pour les nouveaux employés, visuellement attrayante avec des graphismes vifs et une voix off AI amicale et encourageante, démontrant une politique d'entreprise simple mais essentielle en utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter l'information.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de présentation de produit de 45 secondes destinée aux clients existants qui explorent une nouvelle fonctionnalité, présentant des enregistrements d'écran clairs et un texte concis transformé en vidéo à partir d'un script, enrichi de texte dynamique à l'écran et d'un style audio confiant et étape par étape, en veillant à ce que toutes les actions clés soient mises en évidence avec des sous-titres.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de micro-apprentissage de 30 secondes pour les membres de l'équipe interne détaillant une mise à jour rapide du flux de travail, en utilisant un style visuel professionnel et direct avec une voix calme et autoritaire, en tirant parti des modèles vidéo de HeyGen et du support de la bibliothèque de médias/stock pour un assemblage rapide et un aspect soigné.
Exemple de Prompt 3
Générez une courte vidéo de 90 secondes pour votre équipe de vente, visant à les motiver avec une nouvelle stratégie de vente, présentant une esthétique visuelle dynamique et moderne avec une bande sonore entraînante et une voix off énergique, optimisée pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne un créateur de vidéos de micro-formation

Créez facilement des vidéos de formation courtes et engageantes ainsi qu'une documentation vidéo complète en utilisant des outils AI avancés pour un apprentissage et une communication efficaces.

1
Step 1
Créez votre Script de Formation
Rédigez votre contenu ou téléchargez un script existant. Notre plateforme utilise la technologie "texte en vidéo à partir de script" pour esquisser rapidement vos "vidéos de formation".
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI
Choisissez parmi une large gamme d'"avatars AI" pour présenter vos informations, rendant vos "vidéos de micro-apprentissage" engageantes et professionnelles.
3
Step 3
Générez une Voix Off Professionnelle
Améliorez votre contenu avec une "génération de voix off" au son naturel pour ajouter clarté et impact à vos "vidéos courtes", en veillant à ce que chaque point soit entendu.
4
Step 4
Exportez votre Documentation Vidéo Finale
Utilisez le "redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect" flexibles pour adapter votre projet à n'importe quelle plateforme, garantissant que votre "documentation vidéo" est prête pour une distribution immédiate.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier la Documentation

Transformez des procédures complexes en une documentation vidéo générée par AI claire et concise et des présentations de produits pour une compréhension facile.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de micro-formation ?

HeyGen permet aux utilisateurs de produire rapidement des vidéos de micro-apprentissage engageantes en transformant le texte en contenu vidéo dynamique. Ses avatars AI et ses capacités robustes de synthèse vocale garantissent des vidéos de formation de qualité professionnelle sans production complexe, faisant de HeyGen un créateur idéal de vidéos de micro-formation.

HeyGen peut-il créer une documentation vidéo générée par AI complète ?

Absolument, HeyGen est conçu pour une documentation vidéo générée par AI efficace, vous permettant de générer des vidéos de formation percutantes sans effort. Vous pouvez tirer parti de ses modèles, de la voix off AI et des fonctionnalités d'enregistrement d'écran pour créer des présentations de produits détaillées ou des SOP.

Quel rôle jouent les avatars AI dans la création de vidéos de formation avec HeyGen ?

Les avatars AI réalistes de HeyGen donnent vie à vos vidéos de formation, en narratant le contenu avec une voix off AI naturelle directement à partir de vos scripts de synthèse vocale. Cette capacité est cruciale pour créer rapidement et à grande échelle des supports professionnels d'onboarding des employés et d'éducation des clients, améliorant votre documentation vidéo.

À quelle vitesse puis-je générer des vidéos courtes pour l'éducation des clients avec HeyGen ?

HeyGen permet une génération rapide de vidéos courtes pour divers objectifs, y compris l'éducation efficace des clients. En utilisant ses modèles vidéo étendus et ses capacités AI, HeyGen vous aide à produire du contenu de haute qualité et engageant en quelques minutes, rationalisant considérablement votre processus de documentation vidéo.

