Créateur de Vidéos de Micro-Apprentissage pour des Vidéos de Formation Engagantes

Améliorez la rétention des connaissances avec des avatars AI professionnels pour créer des vidéos de micro-apprentissage engageantes sans effort.

486/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo explicative convaincante de 60 secondes destinée aux clients existants, conçue pour mettre en avant la dernière mise à jour de votre application mobile. Cette vidéo concise doit adopter une approche visuelle dynamique avec des enregistrements d'écran, accompagnée d'un récit enthousiaste et facile à comprendre, habilement construit en utilisant la fonction de texte-à-vidéo de HeyGen pour une génération de contenu efficace et une éducation optimale des clients.
Exemple de Prompt 2
Une vidéo de formation concise de 30 secondes est nécessaire pour votre équipe de support informatique interne, démontrant une solution rapide à un problème logiciel courant pour améliorer la rétention des connaissances. La présentation doit être directe et très visuelle, avec des animations percutantes et une voix off confiante et autoritaire, peaufinée avec la génération de voix off de HeyGen pour garantir des instructions claires.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo de micro-apprentissage engageante de 50 secondes destinée aux professionnels de la formation et du développement, offrant des insights sur des stratégies de feedback efficaces pour les équipes à distance. Cette vidéo doit arborer une esthétique visuelle moderne et énergique avec des graphiques simples et un ton amical et encourageant, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour accélérer la création et les sous-titres pour l'accessibilité.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos de Micro-Apprentissage

Rationalisez la création de contenu éducatif court et engageant avec une plateforme intuitive alimentée par l'AI, conçue pour améliorer la rétention des connaissances sans effort.

1
Step 1
Collez Votre Script ou Créez du Contenu
Commencez par entrer votre matériel éducatif. Notre plateforme utilise votre script pour générer instantanément la base de votre vidéo de micro-apprentissage.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI et Scène
Améliorez votre vidéo en sélectionnant un avatar AI pour présenter votre message et en choisissant parmi divers modèles et scènes pour un aspect professionnel et soigné.
3
Step 3
Appliquez le Branding et la Voix Off
Personnalisez votre vidéo avec vos contrôles de marque, en ajoutant votre logo et vos couleurs. Générez une voix off naturelle et assurez l'accessibilité avec des sous-titres automatiques.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Concise
Finalisez votre création de micro-apprentissage et exportez-la facilement dans plusieurs ratios d'aspect, la rendant prête pour une distribution fluide ou une intégration LMS.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez le Contenu Éducatif Complexe

.

Utilisez l'AI pour décomposer des sujets complexes en vidéos de micro-apprentissage digestes, améliorant la compréhension et les résultats éducatifs pour tout domaine spécialisé.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de micro-apprentissage ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer rapidement des vidéos de micro-apprentissage engageantes en utilisant des avatars AI et la technologie de texte-à-vidéo. Il suffit d'entrer votre script vidéo, et HeyGen génère des vidéos de qualité professionnelle, idéales pour la formation ou l'éducation des clients.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un outil efficace pour la rétention des connaissances en formation ?

HeyGen aide à améliorer la rétention des connaissances en permettant la création rapide de vidéos de formation engageantes. Avec des fonctionnalités comme la voix off AI, les sous-titres et les modèles personnalisables, vous pouvez offrir un contenu d'apprentissage percutant et concis qui résonne avec votre audience.

HeyGen peut-il aider à produire des vidéos pour l'intégration des employés ou l'éducation des clients ?

Absolument. HeyGen est conçu pour répondre à divers besoins, y compris l'intégration simplifiée des employés et l'éducation claire des clients. Vous pouvez utiliser des avatars AI et la technologie de synthèse vocale pour créer facilement des vidéos explicatives professionnelles, sans avoir besoin de compétences avancées en montage vidéo.

Comment HeyGen utilise-t-il l'AI pour produire des vidéos de formation et explicatives de haute qualité ?

HeyGen exploite une AI avancée pour transformer des scripts textuels en vidéos dynamiques avec des avatars AI réalistes et des voix off AI naturelles. Cette technologie, combinée à des options de contrôle de la marque et de redimensionnement des ratios d'aspect, garantit une création vidéo professionnelle et personnalisable pour diverses applications.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo