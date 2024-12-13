Libérez l'apprentissage avec des séries de micro-vidéos éducatives
Améliorez la rétention des connaissances et l'engagement des élèves pour votre contenu vidéo court, simplifié avec les modèles et scènes de HeyGen.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo pratique de 60 secondes destinée aux professionnels occupés, démontrant une astuce rapide pour utiliser un outil numérique spécifique. La vidéo doit adopter un style visuel épuré, axé sur l'enregistrement d'écran avec des annotations claires, complété par une voix off professionnelle mais accessible générée grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, en faisant une vidéo pédagogique précieuse.
Produisez une vidéo éducative immersive de 30 secondes explorant un fait historique fascinant, ciblant à la fois les collégiens et les passionnés d'histoire. Cette courte vidéo doit être visuellement riche, utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des images et séquences historiques captivantes, accompagnée d'une bande sonore entraînante et d'une narration concise pour maximiser l'engagement des élèves.
Développez un segment de micro-apprentissage concis de 50 secondes présentant un scénario 'mythe vs. réalité', adapté aux adultes cherchant des options d'apprentissage flexibles et des mises à jour factuelles rapides. Les visuels doivent être modernes et de style infographique, soutenus par une voix concise et autoritaire, avec des sous-titres automatiques activés par HeyGen pour une accessibilité améliorée et une portée plus large de votre contenu de micro-apprentissage.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Étendre la portée du contenu éducatif.
Développez efficacement de nombreux modules de micro-apprentissage pour diffuser du contenu éducatif à un public mondial, augmentant l'accessibilité.
Clarifier des sujets complexes.
Transformez des sujets éducatifs complexes, comme les concepts médicaux, en micro-conférences faciles à comprendre qui améliorent la compréhension des apprenants.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de séries de micro-vidéos éducatives ?
HeyGen permet aux utilisateurs de produire rapidement des séries de micro-vidéos éducatives engageantes en utilisant des avatars AI avancés et la technologie de texte à vidéo, transformant les scripts en vidéos pédagogiques captivantes avec facilité. Cela simplifie considérablement la production vidéo, la rendant accessible pour créer du contenu éducatif de haute qualité.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour améliorer l'engagement des élèves dans les vidéos éducatives ?
HeyGen améliore l'engagement des élèves dans les vidéos éducatives grâce à des avatars AI réalistes, une génération de voix off de haute qualité et des sous-titres automatiques. Ces fonctionnalités assurent une communication claire et soutiennent la rétention des connaissances dans les formats de micro-apprentissage.
Puis-je personnaliser le branding de mes vidéos éducatives réalisées avec HeyGen ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs préférées dans vos vidéos éducatives et pédagogiques. Cela garantit une apparence cohérente et professionnelle sur l'ensemble de vos supports d'apprentissage.
Comment HeyGen soutient-il la création de vidéos courtes pour un apprentissage flexible ?
HeyGen facilite l'apprentissage flexible en permettant la création de contenu vidéo court facilement adaptable pour diverses plateformes en ligne. Avec des fonctionnalités comme le redimensionnement des ratios d'aspect et les sous-titres automatiques, HeyGen garantit que votre vidéo d'apprentissage est accessible et percutante.