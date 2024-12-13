Créateur de Vidéos Métavers : Créez des Mondes Immersifs avec l'AI

Produisez rapidement des vidéos captivantes pour le métavers à partir de vos scripts, transformant le texte en scènes et histoires immersives avec la fonctionnalité Texte-en-vidéo à partir d'un script.

Créez une vidéo promotionnelle captivante de 30 secondes ciblant les passionnés de technologie et les premiers adoptants, mettant en avant le potentiel incroyable de votre dernière expérience dans le métavers. Utilisez des visuels élégants et futuristes associés à une bande sonore synthétisée et entraînante, en exploitant les avatars AI innovants de HeyGen pour donner vie à votre présence numérique avec un réalisme inégalé, démontrant pourquoi notre plateforme est le créateur de vidéos métavers ultime.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo didactique concise de 45 secondes conçue pour les créateurs de contenu et les petites entreprises, illustrant la simplicité de la création de vidéos dans le métavers. Le style visuel doit être clair et épuré, accompagné d'une voix off amicale et informative, en utilisant les divers modèles et scènes vidéo de HeyGen pour simplifier le processus de création et permettre une narration immersive sans obstacles techniques.
Exemple de Prompt 2
Développez un court-métrage narratif enchanteur de 60 secondes, destiné à un public général et aux fans de science-fiction, explorant une histoire fantastique se déroulant dans un monde métavers vibrant. Cette vidéo doit présenter des visuels oniriques et imaginatifs et une bande sonore orchestrale éthérée, exploitant la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour transformer votre vision créative en un voyage visuel extraordinaire avec facilité, en faisant un véritable générateur d'art AI pour les histoires.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo dynamique de 30 secondes pour les réseaux sociaux, parfaite pour les membres de la communauté du métavers et les organisateurs d'événements, annonçant un événement virtuel excitant. Le style visuel doit être énergique et tendance, soutenu par une musique moderne et rythmée, en utilisant la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des formats de HeyGen pour assurer un partage fluide sur toutes les plateformes, optimisant ainsi la création et la portée de votre annonce.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos Métavers

Transformez vos idées en expériences métavers captivantes avec notre plateforme vidéo AI intuitive. Créez facilement des vidéos immersives pour tout monde virtuel ou interaction numérique.

Sélectionnez Votre Avatar et Scène
Commencez par choisir parmi une gamme diversifiée d'avatars AI et sélectionnez une scène virtuelle immersive pour poser les bases de votre vidéo métavers.
Rédigez Votre Script et Voix Off
Utilisez la fonctionnalité de texte-en-vidéo à partir d'un script pour écrire votre récit. Notre AI générera automatiquement une voix off réaliste pour donner vie à votre histoire.
Personnalisez avec la Marque et les Médias
Personnalisez votre vidéo avec votre esthétique unique. Accédez à notre bibliothèque multimédia pour ajouter des visuels captivants et appliquez les couleurs et le logo de votre marque à l'aide des contrôles de marque.
Générez et Partagez Votre Création
Une fois satisfait, générez votre vidéo métavers de haute qualité. Exportez & Partagez facilement votre création sur diverses plateformes, prête à être découverte par votre audience.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Narration Immersive Alimentée par l'AI

Développez des récits vidéo immersifs et captivants alimentés par l'AI qui enrichissent les expériences éducatives ou de divertissement dans les mondes virtuels.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos métavers engageantes ?

HeyGen permet aux utilisateurs de plonger dans la création de vidéos métavers en exploitant des avatars numériques et une AI avancée. Vous pouvez créer des expériences narratives immersives, donnant vie à vos concepts virtuels avec une qualité professionnelle grâce aux capacités de HeyGen.

Quel type de modèles vidéo HeyGen propose-t-il pour une création de contenu rapide ?

HeyGen offre une bibliothèque complète de modèles vidéo conçus pour simplifier la production de contenu pour divers besoins. Ces modèles sont idéaux pour générer des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux et créer des publicités percutantes de manière efficace.

HeyGen prend-il en charge la transformation de texte en vidéo à partir d'un script et la génération de voix off ?

Absolument, HeyGen dispose de capacités robustes pour transformer le texte en vidéo à partir d'un script, transformant votre contenu écrit en visuels dynamiques. Il inclut également une génération avancée de voix off, vous permettant de produire une narration audio de haute qualité pour vos vidéos générées par AI.

Puis-je personnaliser mes vidéos avec des contrôles de marque et les exporter facilement avec HeyGen ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque spécifiques de manière fluide dans vos vidéos. Une fois votre vidéo perfectionnée à l'aide de notre bibliothèque multimédia, vous pouvez facilement l'Exporter & Partager dans divers formats.

