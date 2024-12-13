Générateur de Vidéos de Formation aux Messages : Créez des Cours Engagés

Créez une formation immersive pour les employés avec des avatars AI dynamiques, rendant vos vidéos d'intégration engageantes et rentables.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo engageante de 60 secondes conçue pour les équipes de formation et développement et les responsables RH qui ont besoin d'une création de contenu simplifiée. Cette vidéo doit adopter un style visuel amical et informatif, utilisant des modèles et des scènes préconçus pour illustrer la facilité de création de vidéos d'intégration soignées. L'audio sera accueillant et rassurant, soulignant comment HeyGen simplifie l'ensemble du processus de création vidéo avec des mises en page prêtes à l'emploi.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une vidéo dynamique de 30 secondes pour les créateurs de contenu et les équipes marketing cherchant à produire rapidement du contenu explicatif. La vidéo doit avoir une allure visuelle énergique et moderne, démontrant la conversion fluide du texte en vidéo directement à partir d'un script. Un générateur de voix AI enthousiaste narrera le processus, montrant comment des idées complexes sont communiquées clairement et rapidement, renforçant l'impact global du message.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo persuasive de 50 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux spécialistes du marketing numérique recherchant une plateforme vidéo AI efficace. Visuellement, la vidéo doit être propre et professionnelle, montrant la flexibilité du redimensionnement des formats et des exportations pour diverses plateformes de médias sociaux. L'audio accompagnant sera confiant et concis, soulignant la capacité de HeyGen à optimiser la création vidéo pour différents canaux, assurant une portée et un engagement maximum.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le générateur de vidéos de formation aux messages

Transformez votre contenu de formation en vidéos dynamiques et engageantes avec notre plateforme alimentée par AI, conçue pour simplifier la création vidéo pour un message efficace.

1
Step 1
Créez votre Script
Commencez par saisir votre message de formation ou votre script. Notre plateforme utilise la technologie de conversion de texte en vidéo pour préparer votre contenu à la génération AI, rendant la traduction de vos idées en format visuel sans effort.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour agir en tant que présentateur à l'écran. Cette capacité vous permet de donner une touche humaine à vos messages de formation sans avoir besoin de caméras ou d'acteurs.
3
Step 3
Appliquez des Améliorations Visuelles et Audio
Améliorez votre vidéo avec des visuels riches, de la musique de fond et une voix off AI naturelle. Utilisez notre fonctionnalité de génération de voix off pour garantir que votre message est délivré clairement et professionnellement.
4
Step 4
Exportez et Partagez votre Vidéo
Une fois votre vidéo de formation terminée, exportez-la facilement dans le format d'aspect souhaité. Votre vidéo de qualité professionnelle est maintenant prête pour une intégration transparente dans votre LMS ou pour être partagée sur différentes plateformes, maximisant la portée de votre message.

Cas d'Utilisation

Cas d'Utilisation

Clarifier les Messages Complexes et l'Éducation

Transformez des messages complexes ou des sujets techniques en vidéos de formation claires et compréhensibles alimentées par AI, améliorant la compréhension et l'impact éducatif pour tous les apprenants.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la création de vidéos créatives avec des avatars AI ?

HeyGen élève la création de vidéos créatives en utilisant des avatars AI avancés, transformant les scripts de texte en vidéos en récits visuels captivants. Notre plateforme offre une interface intuitive pour générer facilement des vidéos de haute qualité générées par AI, rendant la création vidéo complexe accessible à tous.

Quels avantages offre HeyGen pour la génération de vidéos de formation ?

HeyGen propose un puissant générateur de vidéos de formation aux messages, permettant aux équipes de formation et développement de produire efficacement des vidéos de formation et d'intégration des employés. Avec une gamme de modèles et un générateur de voix AI intégré, HeyGen simplifie le processus de création d'expériences de formation percutantes.

HeyGen peut-il personnaliser les éléments de marque et le récit visuel pour les vidéos marketing ?

Oui, HeyGen permet une personnalisation robuste des éléments de marque pour garantir que vos vidéos marketing et explicatives de produits s'alignent parfaitement avec votre récit visuel. Vous pouvez facilement adapter les expressions et incorporer votre image de marque unique dans chaque vidéo générée par AI.

HeyGen prend-il en charge la création de vidéos multilingues et de contenu d'intégration ?

Absolument, HeyGen facilite la création de vidéos multilingues, élargissant votre portée pour la formation des employés et les vidéos d'intégration mondiales. Notre générateur de vidéos AI prend en charge diverses langues, garantissant que votre message est compris dans le monde entier avec un audio synchronisé et des sous-titres précis.

